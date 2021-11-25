Цифровизация становится частью жизни россиян

В Свердловской области к 2024 году к интернету подключат 97% домохозяйств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На прошлой неделе в Челябинске завершился хакатон по искусственному интеллекту. Мероприятие, организованное Министерством экономического развития Российской Федерации, нацелено на поиск и открытие молодых специалистов, желающих развиваться в сфере разработки решений ИИ. И уже в ближайшем будущем именно эти люди будут формировать новый портрет страны.

Работа в команде

Хакатон в Челябинске стал лишь девятым из 116 мероприятий, которые пройдут во всех городах России. В соревнованиях и лекциях в столице Южного Урала участие приняли 45 команд со всей России. Перед каждой командой было поставлено две задачи: разработка модели машинного обучения для верификации сведений, содержащихся в документах об оценке соответствия товаров в ЕП РФ и создание системы автоматического видеосопровождения самолетов при заходе на посадку с применением элементов искусственного интеллекта. Общий призовой фонд конкурса составил 1,2 млн рублей.

В итоге в финал вышли 22 команды. Победителей разделили на два кейса: «Искусственный интеллект на страже качества российских товаров» и «Цифровой авиадиспетчер». Если в первом направлении все призовые места заняли коллективы с Урала, то во втором первое и второе места забрали представители Москвы.

«Я и мои коллеги-эксперты получили истинное удовольствие от участия в хакатоне. По моему опыту участия и организации подобных мероприятий ранее, уровень участников, которые сейчас приходят, и уровень задач, которые они решают, стали на порядок выше. Особенно удивил возраст конкурсантов. Были и школьники, и первокурсники. И они уже с такой вовлеченностью, с таким профессионализмом ориентируются в понятиях и технологиях искусственного интеллекта.

Все команды, работавшие с нашим кейсом, показали очень высокий уровень проработки задачи и результата. Мы обязательно возьмем решения в работу, с кем-то из ребят продолжим общение», — отметил заместитель руководителя «Росаккредитации» Александр Соловьев.

Хакатоны пройдут во многих городах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Примечательно, что в категории «Искусственный интеллект на страже качества российских товаров» второе место заняла команда из Свердловской области JetFork. В основе их решения лежит система, позволяющая делать проверку на соответствие выбранной заявителем категории и описания товара. Необходимые данные можно получить по API или файлом. Высокое качество предсказания категории по наименованию за счет легкой и простой для эксплуатации модели.

«Хакатон по искусственному интеллекту в Челябинске собрал большое количество участников, в том числе из других регионов. Это очень интересный формат, где участники сверяют свои возможности, свои силы и в честной, справедливой борьбе определяют лучших. И задачи, которые сегодня решались, полезны и важны для нашего общества и будут реализованы в конкретные улучшения. Я приглашаю участников из других регионов приезжать к нам и работать с нашими компаниями. Развитие и поддержка молодежного движения во всех сферах — будущее нашего региона», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Марафон хакатонов в России продлится до 2024 года. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, общий бюджет проведения мероприятий составляет 850 млн рублей. При этом ожидается, что общее количество участников составит более 20 тысяч человек.

«Наши хакатоны создают для молодых специалистов возможности проявить себя и сделать первые шаги навстречу своему профессиональному будущему. А нам позволяют еще раз увидеть, насколько богата талантами наша страна. Цифры говорят сами за себя: и молодые специалисты, и давно практикующие профессионалы — все стремятся принять участие в нашем молодом проекте. И это не может не радовать», — говорит заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

Технологии, как неотъемлемая часть жизни

Результат команды из Свердловской области перекликается с многолетней работой Министерства цифрового развития и связи региона (ранее департамент информатизации и связи, — прим.ред.) над национальным проектом «Цифровая экономика» и входящими в его состав федеральными проектами. Всего федпроектов семь: «Регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Искусственный интеллект»

Главная задача властей региона в работе с национальными проектами — это повышение качества жизни и обеспечение конкурентоспособности Свердловской области на международном уровне. Помимо этого, основополагающим является развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни населения и совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Так, в 2021 году регион получил субсидии на проведение беспроводного широкополосного доступа к интернету по Wi-Fi в образовательных организациях, а также по формированию необходимой инфраструктуры на судебных участках мировых судей.

«Одним из важных направлений национального проекта „Цифровая экономика Российской Федерации“ стало подключение социально значимых объектов к сети. Перед нами стояла задача — провести интернет во все отдаленные территории, к каждому социальному объекту. Всего с начала 2019 года подключен 1641 объект — это школы, ФАПы, библиотеки, здания администраций, пожарные части, участковые пункты полиции и подразделения Росгвардии. Практически все они находятся в сельских территориях», — приводит слова министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаила Пономарькова официальный сайт министерства.

Постепенно Свердловская область приходит к своей цели — построению «умного региона». По планам к 2024 году к интернету должны быть подключены 97% всех домохозяйств. Постепенно на Среднем Урале выстроится единая информационно-телекоммуникационная инфраструктура, которая позволит дать новый толчок к развитию региона.

Важной частью является концепция «Умных городов», в рамках которой на стыке нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» планируется создание инновационных и цифровых сервисов в сфере городского хозяйства. От управления общественным транспортом до систем безопасности. В первую заявку на создание таких городов вошли Екатеринбург, Полевской, Новоуральск и Каменск-Уральский. В будущем планируется включение в этот список Заречного, Лесного и Нижнего Тагила.

«В городах разные потребности в услугах. Для начала нужно браться за решение острых проблем, ориентируясь на запросы населения. Например, людей из мегаполиса волнует работа общественного транспорта и организация парковок. А в маленьком городе особняком стоит освещение улиц. Вот там и нужно прежде всего применять цифровые технологии, потому что они сразу помогут повысить комфортность городской среды», — заявлял министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Кадры становятся ключом к прогрессу

Под крылом «Цифровой экономики» в Свердловской области находятся несколько федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и региональная программа развития цифровой экономики.

Для примера, по итогам 2020 года Свердловская область на 43% перевыполнила план по подготовке IT-специалистов. Порядка 12,9 тысяч человек стали выпускниками профессиональных учреждений. Это 4,5 тысячи специалистов со средним профессиональным образованием и 8,4 тысячи выпускников с высшим образованием.

В 2020 году в Свердловской области выпустились почти 13 тысяч специалистов в сфере IT Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Сегодня многим организациям не хватает цифровых специалистов. Чтобы решить этот вопрос, в рамках нацпроекта мы совместно с региональным министерством образования и молодежной политики реализуем проект „Кадры для цифровой экономики“. По этому направлению перед нами стоит задача ежегодно увеличивать количество выпускников по ИT-специальностям на 10% и увеличивать прием на соответствующие направления подготовки в вузах Свердловской области», — отметил, подводя итоги года, экс-директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Важной составляющей является федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Его ведением на территории Среднего Урала занимается министерство образования Свердловской области. В этом направлении создается широкая база, которая обеспечит доступность россиянам обучения по программам дополнительного образования для получения новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций. В свою очередь это поможет удовлетворить потребности компаний в IT специалистах, которые владеют необходимыми знаниями.

Например, в УрФУ в июне этого года была представлена программа «Финансы в цифровой экономике». Как сообщает официальный сайт университета, во время работы с одной из крупнейших компаний Свердловской области в вузе разработали программу подготовки специалистов в области больших данных и электронного бизнеса, а также экспертов в сфере цифровых инновационных изменений.

«Мы уверены, что максимального результата в формировании кадров для цифровой экономики возможно добиться в тесном взаимодействии университета с партнерами. Заказ на образовательную услугу должен формировать бизнес, а университет готов быстро реагировать на потребности предприятий в части подготовки квалифицированных кадров, понимающих современные тренды и умеющих проектировать передовые цифровые решения», — приводит слова руководителя программы «Финансы в цифровой экономике» Алексея Луценко официальный сайт УрФУ.

Введение инноваций начинается еще со школьной скамьи. В рамках национального проекта «Образование» в учебных учреждениях Свердловской области создаются специальные центры, в которых ученики могу получить необходимые знания и компетенции для своего развития.

«В настоящее время численность обучающихся, охваченных деятельностью центров „Точка роста“, составляет более 55 тыс. человек — это более 60% контингента обучающих общеобразовательных организаций, на базе которых созданы центры. „Точки роста“ предоставляют школьникам возможность приобрести новые образовательные компетенции, навыки проектной и исследовательской деятельности, позволяют расширить возможности обучающихся в освоении учебных предметов», — рассказывают в министерстве образования Свердловской области.

Во время пандемии для педагогов и школьников было приобретено необходимое оборудование для продолжения обучения в онлайн формате, в том числе ноутбуки и планшеты. В 2021 году в регионе 173 образовательных организации обеспечили всей необходимой техникой.