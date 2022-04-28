Как весь Китай видит спецоперацию на Украине и «хулигана» из США

Тиктоки с Путиным и Зеленским, колонки российских философов и метафоры про «черную руку»

28 апреля 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Китайские СМИ преимущественно нейтрально освещают события на Донбассе Фото: Антон Новодережкин/ТАСС статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китайские СМИ, большая часть которых подконтрольна Коммунистической партии Китая, не публикуют статьи о событиях на Украине. Издания обходятся короткими роликами или новостями с заявлениями официальных лиц, которые публикуются в сухом нейтральном формате и без интерпретаций. При этом самые популярные китайские СМИ все же находят возможность рассказать о конфликте на территории Украины. Подробности — в материале URA.RU. Новости и статьи про Украину в китайских СМИ обычно находятся не на самом видном месте, как это обстоит в европейских СМИ. Общее правило для массы китайских изданий — основной фокус направлен на коронавирус и внутреннюю политику. В середине апреля чаще можно было встретить материалы, касающиеся выборов президента во Франции. При этом при тщательном изучении электронных версий печатных изданий можно заметить интерпретации событий вокруг Украины. В материале рассказывается о том, что США ввели всеобъемлющие экономические санкции против России после «эскалации конфликта между Россией и Украиной» Фото: Скриншот сайта Одна из самых популярных ежедневных газет в Китае «Гуанмин жибао» (тираж 490 тысяч экземпляров, издателем СМИ является ЦК Коммунистической партии Китая, прим. ред.), например, со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа» написала статью под таким названием: «Тиранический хулиган, размахивающий санкционной палкой, — четвертая американская „черная рука“, стоящая за хаосом». В материале рассказывается о том, что США ввели всеобъемлющие экономические санкции против России после «эскалации конфликта между Россией и Украиной». «Чтобы сохранить свою гегемонию, Соединенные Штаты часто использовали односторонние санкции для опрометчивого подавления других стран под лозунгами „демократии“, „прав человека“ и „национальной безопасности“, причиняя большие страдания народу США. Этот шаг Соединенных Штатов серьезно нарушил права человека и нарушил международное право и основные нормы международных отношений», — говорится в материале. Чтобы понять, что все же узнает китайский читатель в интернете о спецоперации на Украине, URA.RU более тщательно проанализировало сайты СМИ Китая. ТОП-3 самых популярных издания — в анализе от агентства. CCTV (Центральное телевидение Китая) Фото: Донат Сорокин/ТАСС Китайская государственная телекомпания также контролируется Коммунистической партией Китая и является одним из его официальных рупоров. CCTV имеет сеть из 50 каналов, транслирующих различные программы, и доступно для более чем одного миллиарда зрителей на шести разных языках. Основной телеканал предоставляет разнообразный контент, включая новости, документальные фильмы, комедии, драмы, китайские «мыльные оперы» и многое другое. Сайт CCTV является одной из самых популярных веб-страниц на китайском языке среди национальных СМИ, хотя за предпоследний месяц сайт потерял свои позиции в рейтинге SimilarWeb: 11 место с 76 млн визитов в марте против пятого места с 157,5 млн визитов в феврале. В среднем на сайте пользователи проводят чуть больше трех с половиной минут. За это время читатель успевает ознакомиться с тремя материалами. Основной трафик читателей — Китай (95,9%). Формат подачи новостей на сайте CCTV напоминает механику приложения TikTok Фото: Анна Майорова © URA.RU При анализе сайта CCTV не обнаружено новостей или аналитических статей по теме спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. При этом в разделе «Видео» есть множество роликов с тегом «Украина». В них через формат коротких роликов (не больше минуты) аудитории рассказывают о конфликте. Например, 20-секундная выдержка из заявления президента России Владимира Путина о том, что «Россия нанесет „молниеносный“ контрудар, если внешние силы вмешаются в ситуацию на Украине». Другой пример — 14 секунд с заявлением Владимира Зеленского о том, что «Украина получит оружие с Запада и к июлю сможет контратаковать». В целом такой формат подачи новостей напоминает механику приложения TikTok. Даже при завершении просмотра одного ролика по умолчанию сразу открывается новый по этой же теме. Сайт Guancha («Обозреватель») Сайт создан при поддержке Шанхайского института стратегических исследований «Чуньцю». Название переводится как «Обозреватель», а авторами статьей выступают китайские ученые и исследователи. Материалы в основном посвящены ситуации в Китае и во всем мире. Они отличаются от государственных СМИ свободным стилем изложения, но при этом отражают официальную точку зрения на наиболее острые темы. Guancha имеет более 100 партнеров среди китайских СМИ. Среди них — China Daily, Sina, Sohu, «Жэньминь жибао» и другие. Основная часть материалов у Guancha посвящена событиям внутри страны. При этом сайт является одним из самых активных в плане освещения событий на Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Платформа была запущена весной 2012 года, а уже в октябре была создана мобильная платформа сайта. По данным SimilarWeb, сайт занимает 12 место по посещаемости среди всех китайских СМИ и агрегаторов, собирающих новости. В марте 2022 года у сайта более 54 млн визитов. В среднем на сайте пользователи проводят почти пять минут. За это время читатель успевает ознакомиться с семью материалами. Основной трафик читателей — Китай (89,5%). Основная часть материалов 28 апреля у Guancha посвящена событиям внутри страны. Но при тщательном изучении верстки сайта можно заметить сюжет под названием «Украинская трагедия», что является нейтральной позицией по отношению к происходящим событиям. Один из самых популярных материалов в этом сюжете — колонка российского философа Александра Дугина «Россия и Запад борются не только за интересы, но и за ценности». В этой статье он утверждает, что западный либерализм был связан с нацизмом с точки зрения России, и считает, что «специальные военные операции относятся к категории священных». Кроме того, китайские коллеги обращают внимание на фейки западных СМИ, которые сообщали о братских могилах в районе Мариуполя. Китайский корреспондент Руан Цзяци со ссылкой на канадского независимого журналиста Еву Бартлетт и корреспондента «Russia Today» Романа Косарева опровергает информацию. «Они обнаружили, что указанное место действительно было кладбищем, но это было обычное кладбище, используемое местными жителями, а не „братская могила“, устроенная российской армией, как ее назвали западные СМИ», — сообщается в материале. Статья по теме Как фабрики новостей США показывают 9000 жертв в Мариуполе При этом на сайте представлены материалы, отражающие позицию коллективного Запада — европейских стран и США. В них приводятся цитаты премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министра обороны США Ллойда Остина или американских экспертов. Кроме того, издание наравне цитирует материалы CNN или Reuters так же, как и российские СМИ. The Paper («Бумага») Новостной сайт был основан в 2014 году. Основной контент посвящен финансам, экономике, политике и культуре. Изданием управляет государственная медиакомпания Shanghai United Media Group, подконтрольная шанхайскому комитету Коммунистической партии Китая. Холдинг был создан в 2013 году после слияния двух крупнейших газетных групп — Jiefang Daily Press Group и Wenhui — Xinmin United Press Group — для ускорения реформы СМИ. На конец 2017 года количество посетителей превысило 100 миллионов, а мобильное приложение — 8,6 миллиона. Несмотря на относительную молодость, сайт The Paper является третьим по популярности СМИ Китая в сети. В SimilarWeb уточняется, что издание занимает 14 место по популярности. Общая посещаемость в марте — 63,5 млн визитов. В среднем на сайте пользователи проводят чуть больше минуты и успевает ознакомиться с одним материалом. На главной странице сайта, которая при пролистывании вниз становится бесконечной, пользователь не найдет новостей о спецоперации на Украине или высказываний мировых политических деятелей. Для того, чтобы посмотреть такие новости читателю необходимо зайти в раздел Paper International. Здесь журналисты в основном цитируют заявления публичных лиц со стороны Москвы, Вашингтона или Киева. Материалы не претендуют на глубокую аналитику или вызов чувства сострадания или эмпатии. В них сухо передаются позиции США, России или других стран, которые публично выражают свою позицию. В целом одна новость может состоять из двух небольших абзацев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Китайские СМИ, большая часть которых подконтрольна Коммунистической партии Китая, не публикуют статьи о событиях на Украине. Издания обходятся короткими роликами или новостями с заявлениями официальных лиц, которые публикуются в сухом нейтральном формате и без интерпретаций. При этом самые популярные китайские СМИ все же находят возможность рассказать о конфликте на территории Украины. Подробности — в материале URA.RU. Новости и статьи про Украину в китайских СМИ обычно находятся не на самом видном месте, как это обстоит в европейских СМИ. Общее правило для массы китайских изданий — основной фокус направлен на коронавирус и внутреннюю политику. В середине апреля чаще можно было встретить материалы, касающиеся выборов президента во Франции. При этом при тщательном изучении электронных версий печатных изданий можно заметить интерпретации событий вокруг Украины. Одна из самых популярных ежедневных газет в Китае «Гуанмин жибао» (тираж 490 тысяч экземпляров, издателем СМИ является ЦК Коммунистической партии Китая, прим. ред.), например, со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа» написала статью под таким названием: «Тиранический хулиган, размахивающий санкционной палкой, — четвертая американская „черная рука“, стоящая за хаосом». В материале рассказывается о том, что США ввели всеобъемлющие экономические санкции против России после «эскалации конфликта между Россией и Украиной». «Чтобы сохранить свою гегемонию, Соединенные Штаты часто использовали односторонние санкции для опрометчивого подавления других стран под лозунгами „демократии“, „прав человека“ и „национальной безопасности“, причиняя большие страдания народу США. Этот шаг Соединенных Штатов серьезно нарушил права человека и нарушил международное право и основные нормы международных отношений», — говорится в материале. Чтобы понять, что все же узнает китайский читатель в интернете о спецоперации на Украине, URA.RU более тщательно проанализировало сайты СМИ Китая. ТОП-3 самых популярных издания — в анализе от агентства. CCTV (Центральное телевидение Китая) Китайская государственная телекомпания также контролируется Коммунистической партией Китая и является одним из его официальных рупоров. CCTV имеет сеть из 50 каналов, транслирующих различные программы, и доступно для более чем одного миллиарда зрителей на шести разных языках. Основной телеканал предоставляет разнообразный контент, включая новости, документальные фильмы, комедии, драмы, китайские «мыльные оперы» и многое другое. Сайт CCTV является одной из самых популярных веб-страниц на китайском языке среди национальных СМИ, хотя за предпоследний месяц сайт потерял свои позиции в рейтинге SimilarWeb: 11 место с 76 млн визитов в марте против пятого места с 157,5 млн визитов в феврале. В среднем на сайте пользователи проводят чуть больше трех с половиной минут. За это время читатель успевает ознакомиться с тремя материалами. Основной трафик читателей — Китай (95,9%). При анализе сайта CCTV не обнаружено новостей или аналитических статей по теме спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. При этом в разделе «Видео» есть множество роликов с тегом «Украина». В них через формат коротких роликов (не больше минуты) аудитории рассказывают о конфликте. Например, 20-секундная выдержка из заявления президента России Владимира Путина о том, что «Россия нанесет „молниеносный“ контрудар, если внешние силы вмешаются в ситуацию на Украине». Другой пример — 14 секунд с заявлением Владимира Зеленского о том, что «Украина получит оружие с Запада и к июлю сможет контратаковать». В целом такой формат подачи новостей напоминает механику приложения TikTok. Даже при завершении просмотра одного ролика по умолчанию сразу открывается новый по этой же теме. Сайт Guancha («Обозреватель») Сайт создан при поддержке Шанхайского института стратегических исследований «Чуньцю». Название переводится как «Обозреватель», а авторами статьей выступают китайские ученые и исследователи. Материалы в основном посвящены ситуации в Китае и во всем мире. Они отличаются от государственных СМИ свободным стилем изложения, но при этом отражают официальную точку зрения на наиболее острые темы. Guancha имеет более 100 партнеров среди китайских СМИ. Среди них — China Daily, Sina, Sohu, «Жэньминь жибао» и другие. Платформа была запущена весной 2012 года, а уже в октябре была создана мобильная платформа сайта. По данным SimilarWeb, сайт занимает 12 место по посещаемости среди всех китайских СМИ и агрегаторов, собирающих новости. В марте 2022 года у сайта более 54 млн визитов. В среднем на сайте пользователи проводят почти пять минут. За это время читатель успевает ознакомиться с семью материалами. Основной трафик читателей — Китай (89,5%). Основная часть материалов 28 апреля у Guancha посвящена событиям внутри страны. Но при тщательном изучении верстки сайта можно заметить сюжет под названием «Украинская трагедия», что является нейтральной позицией по отношению к происходящим событиям. Один из самых популярных материалов в этом сюжете — колонка российского философа Александра Дугина «Россия и Запад борются не только за интересы, но и за ценности». В этой статье он утверждает, что западный либерализм был связан с нацизмом с точки зрения России, и считает, что «специальные военные операции относятся к категории священных». Кроме того, китайские коллеги обращают внимание на фейки западных СМИ, которые сообщали о братских могилах в районе Мариуполя. Китайский корреспондент Руан Цзяци со ссылкой на канадского независимого журналиста Еву Бартлетт и корреспондента «Russia Today» Романа Косарева опровергает информацию. «Они обнаружили, что указанное место действительно было кладбищем, но это было обычное кладбище, используемое местными жителями, а не „братская могила“, устроенная российской армией, как ее назвали западные СМИ», — сообщается в материале. При этом на сайте представлены материалы, отражающие позицию коллективного Запада — европейских стран и США. В них приводятся цитаты премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министра обороны США Ллойда Остина или американских экспертов. Кроме того, издание наравне цитирует материалы CNN или Reuters так же, как и российские СМИ. The Paper («Бумага») Новостной сайт был основан в 2014 году. Основной контент посвящен финансам, экономике, политике и культуре. Изданием управляет государственная медиакомпания Shanghai United Media Group, подконтрольная шанхайскому комитету Коммунистической партии Китая. Холдинг был создан в 2013 году после слияния двух крупнейших газетных групп — Jiefang Daily Press Group и Wenhui — Xinmin United Press Group — для ускорения реформы СМИ. На конец 2017 года количество посетителей превысило 100 миллионов, а мобильное приложение — 8,6 миллиона. Несмотря на относительную молодость, сайт The Paper является третьим по популярности СМИ Китая в сети. В SimilarWeb уточняется, что издание занимает 14 место по популярности. Общая посещаемость в марте — 63,5 млн визитов. В среднем на сайте пользователи проводят чуть больше минуты и успевает ознакомиться с одним материалом. На главной странице сайта, которая при пролистывании вниз становится бесконечной, пользователь не найдет новостей о спецоперации на Украине или высказываний мировых политических деятелей. Для того, чтобы посмотреть такие новости читателю необходимо зайти в раздел Paper International. Здесь журналисты в основном цитируют заявления публичных лиц со стороны Москвы, Вашингтона или Киева. Материалы не претендуют на глубокую аналитику или вызов чувства сострадания или эмпатии. В них сухо передаются позиции США, России или других стран, которые публично выражают свою позицию. В целом одна новость может состоять из двух небольших абзацев.