Власти нашли способ помочь российскому автопрому победить санкции

Российские власти загрузят мощности отечественных автопроизводителей с помощью госзаказов. На заседании правительства РФ 10 ноября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении денег на обновление школьных автобусов и машин скорой помощи, подчеркнув, что заказ должны выполнить российские производители. Эксперты объяснили URA.RU, что это попытка загрузить отечественный автопром, который столкнулся с проблемами из-за санкций Запада и ухода иностранных компаний.
Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на выделении дополнительно 7 млрд рублей на покупку автобусов для школьников и автомобилей скорой помощи. «В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители», — заявил глава правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал исполнителей госзаказа на школьные автобусы и машины скорой помощи
Спецтранспорт особенно ждут в сельской местности и в отдаленных регионах, где парк сильно изношен, продолжил Мишустин. «Автомобили надо купить до конца года и уже в I квартале 2023 года — доставить их в регионы. Это повысит доступность медпомощи для жителей, а дети будут комфортно и безопасно добираться до школы», — поручил премьер.
Введение в феврале санкций Запада против России ударило по российскому автопрому. Крупные иностранные инвесторы объявили о приостановке деятельности или уходе из РФ. Так, в конце марта французский автоконцерн Renault приостановил работу в России, а позже передал свою долю в «АвтоВАЗе» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». В августе о намерении продать завод по сборке автомобилей в Подмосковье заявила компания Mercedes-Benz. В июне российские власти решили выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомашины.
В этой ситуации выиграют производители коммерческой техники и поставщики комплектующих, уверены эксперты
На фоне спада спроса единственным эффективным способом поддержки российских автопроизводителей является госзаказ, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Особенно это важно с точки зрения общественного транспорта, где существует проблема больших партий. Если предприятие остается без заказов, то это означает остановку конвейера. Госзаказ — это возможность сохранить непрерывное производство, рабочие места, развиваться и выполнять программу импортозамещения», — пояснил профессор.
Правительственная поддержка станет подспорьем для производителей коммерческой техники, поставщиков комплектующих, объясняет руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Это ощутимая помощь производителям коммерческой техники. Объемы у них не столь большие, как у производства легковых машин. Ситуация для них не новая. Они выжили в 90-е, так как быстро подстраиваются.
Со стороны правительства — это прямая поддержка. То есть это не просто деньги ради денег, а мера, которая принесет реальную пользу» — комментирует эксперт.
Правительство сделало первый шаг, чтобы загрузить автомобильное производство, соглашается независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Шаг сделали, но надо пройти весь путь. Полностью локализовать производство в стране возможно лет через 10», — добавил собеседник агентства.
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Российские власти загрузят мощности отечественных автопроизводителей с помощью госзаказов. На заседании правительства РФ 10 ноября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении денег на обновление школьных автобусов и машин скорой помощи, подчеркнув, что заказ должны выполнить российские производители. Эксперты объяснили URA.RU, что это попытка загрузить отечественный автопром, который столкнулся с проблемами из-за санкций Запада и ухода иностранных компаний. Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на выделении дополнительно 7 млрд рублей на покупку автобусов для школьников и автомобилей скорой помощи. «В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители», — заявил глава правительства. Спецтранспорт особенно ждут в сельской местности и в отдаленных регионах, где парк сильно изношен, продолжил Мишустин. «Автомобили надо купить до конца года и уже в I квартале 2023 года — доставить их в регионы. Это повысит доступность медпомощи для жителей, а дети будут комфортно и безопасно добираться до школы», — поручил премьер. Введение в феврале санкций Запада против России ударило по российскому автопрому. Крупные иностранные инвесторы объявили о приостановке деятельности или уходе из РФ. Так, в конце марта французский автоконцерн Renault приостановил работу в России, а позже передал свою долю в «АвтоВАЗе» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». В августе о намерении продать завод по сборке автомобилей в Подмосковье заявила компания Mercedes-Benz. В июне российские власти решили выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомашины. На фоне спада спроса единственным эффективным способом поддержки российских автопроизводителей является госзаказ, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Особенно это важно с точки зрения общественного транспорта, где существует проблема больших партий. Если предприятие остается без заказов, то это означает остановку конвейера. Госзаказ — это возможность сохранить непрерывное производство, рабочие места, развиваться и выполнять программу импортозамещения», — пояснил профессор. Правительственная поддержка станет подспорьем для производителей коммерческой техники, поставщиков комплектующих, объясняет руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Это ощутимая помощь производителям коммерческой техники. Объемы у них не столь большие, как у производства легковых машин. Ситуация для них не новая. Они выжили в 90-е, так как быстро подстраиваются. Правительство сделало первый шаг, чтобы загрузить автомобильное производство, соглашается независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Шаг сделали, но надо пройти весь путь. Полностью локализовать производство в стране возможно лет через 10», — добавил собеседник агентства.