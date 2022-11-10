Власти нашли способ помочь российскому автопрому победить санкции

Заказ на автомашины скорой помощи и школьные автобусы поддержит российский автопром, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти загрузят мощности отечественных автопроизводителей с помощью госзаказов. На заседании правительства РФ 10 ноября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении денег на обновление школьных автобусов и машин скорой помощи, подчеркнув, что заказ должны выполнить российские производители. Эксперты объяснили URA.RU, что это попытка загрузить отечественный автопром, который столкнулся с проблемами из-за санкций Запада и ухода иностранных компаний.

Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на выделении дополнительно 7 млрд рублей на покупку автобусов для школьников и автомобилей скорой помощи. «В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители», — заявил глава правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал исполнителей госзаказа на школьные автобусы и машины скорой помощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецтранспорт особенно ждут в сельской местности и в отдаленных регионах, где парк сильно изношен, продолжил Мишустин. «Автомобили надо купить до конца года и уже в I квартале 2023 года — доставить их в регионы. Это повысит доступность медпомощи для жителей, а дети будут комфортно и безопасно добираться до школы», — поручил премьер.

Введение в феврале санкций Запада против России ударило по российскому автопрому. Крупные иностранные инвесторы объявили о приостановке деятельности или уходе из РФ. Так, в конце марта французский автоконцерн Renault приостановил работу в России, а позже передал свою долю в «АвтоВАЗе» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». В августе о намерении продать завод по сборке автомобилей в Подмосковье заявила компания Mercedes-Benz. В июне российские власти решили выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомашины.

В этой ситуации выиграют производители коммерческой техники и поставщики комплектующих, уверены эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На фоне спада спроса единственным эффективным способом поддержки российских автопроизводителей является госзаказ, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Особенно это важно с точки зрения общественного транспорта, где существует проблема больших партий. Если предприятие остается без заказов, то это означает остановку конвейера. Госзаказ — это возможность сохранить непрерывное производство, рабочие места, развиваться и выполнять программу импортозамещения», — пояснил профессор.

Правительственная поддержка станет подспорьем для производителей коммерческой техники, поставщиков комплектующих, объясняет руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Это ощутимая помощь производителям коммерческой техники. Объемы у них не столь большие, как у производства легковых машин. Ситуация для них не новая. Они выжили в 90-е, так как быстро подстраиваются.

Со стороны правительства — это прямая поддержка. То есть это не просто деньги ради денег, а мера, которая принесет реальную пользу» — комментирует эксперт.

Правительство сделало первый шаг, чтобы загрузить автомобильное производство, соглашается независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Шаг сделали, но надо пройти весь путь. Полностью локализовать производство в стране возможно лет через 10», — добавил собеседник агентства.