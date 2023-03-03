Чиновница из ХМАО переехала в Дубай ради карьеры риэлтора

Эмигрант из Югры — о недвижимости в ОАЭ, трудностях быта и тоске по Родине

04 марта 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Большая часть населения в Дубае — мигранты из Индии, Бангладеш и Пакистана Фото: Сергей Леонов © URA.RU Жительница Ханты-Мансийска Наталья Рогова (имя и фамилия по просьбе собеседницы изменены, — ред.) эмигрировала в Дубай, чтобы попробовать свои силы в продаже недвижимости. До этого она являлась рядовым клерком в бюджетном учреждении. Возможность переехать в другую страну появилась спонтанно и Рогова решила рискнуть, оставив семью и работу. Девушка уехала к родственнице, которая уже долгое время работает риелтором в крупной компании. «После университета нашла работу в городе. Своей квартиры не было, жила с родителями. В целом, заработок устраивал. В Дубае у меня уже много лет живет родственница, с которой мы поддерживаем связь. Как-то она предложила попробовать себя в новом месте и вместе с ней заниматься недвижимостью. Это произошло спонтанно и раньше я таким не занималась, но решилась на то, чтобы попробовать. В принципе я уехала не ради каких-то невероятных заработков, просто хотелось попробовать что-то новое. К тому же, я всегда смогу вернуться», — рассказала Наталья. Эмират на побережье Персидского залива В районе Jebel Ali, где сейчас живет Наталья, практически ничего нет Фото: Сергей Леонов © URA.RU Дубай находится на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах. А район, в котором сейчас живет Наталья, называется Jebel Ali. Это, по словам эмигрантки, практически окраина города, которая сейчас только начинает застраиваться. Это позволяет ей сэкономить на аренде квартиры. «Район, в котором я живу, сейчас абсолютно пустой. Но живу в двух минутах ходьбы от метро и в десяти минутах от IKEA. И примерно в радиусе километра от меня больше ничего нет. Район будет застраиваться в ближайшие 10 лет», — делится впечатлениями собеседник URA.RU. Впрочем, как в любом резидентском доме здесь, в здании есть бассейн общего пользования и спортивный зал, а метро находится в двух минутах ходьбы. «Дубай по своей форме напоминает Волгоград, и линия метро идет вдоль всего города. Поэтому до любых основных мест можно очень легко добраться», — рассказывает Наталья. Первые трудности Сейчас контракт Натальи на аренду квартиры заключен всего на год, после прохождения обучения и полноценного трудоустройства она сможет получить рабочую визу. А пока из-за ее отсутствия даже в бытовых вещах приходится сталкиваться с регулярными трудностями. «Без нее тут практически ничего не сделаешь. Если визы нет, ты не можешь в квартире даже подключить газ или сделать дубликат ключей. Сейчас у меня до сих пор туристическая. Хорошо, что есть кому помочь», — рассказала Наталья. Также она рассказала, что пока не привыкла к культурным различиям. По сравнению с Севером, арабы кажутся ей чрезмерно дружелюбными, на грани лицемерия. «Мне здесь нравится, это красивый город. Но к культурным различиям я еще не совсем привыкла. Они кажутся очень дружелюбными и в первую же встречу могут расспрашивать про здоровье и семью, но ты как будто понимаешь, что им по большому счету нет до этого дела. Тогда зачем спрашивать?» — недоумевает Наталья. Русские в Дубае Коренных арабов в Дубае очень мало, большая часть населения эмирата составляют эмигранты Фото: Сергей Леонов © URA.RU В городе сформировалось большое русскоязычное сообщество. Здесь есть русские салоны красоты или русский автосервис, в которых работают соотечественники и обслуживают, в основном, тоже эмигрантов из РФ. «В районе Дубай Марина, который считается одним из самых лучших, приличная часть населения — русскоязычные люди. Практически как Брайтон-Бич, в некотором роде (район в Нью-Йорке, также известный как Маленькая Одесса из-за большого количества уроженцев России и других стран Восточной Европы, — ред.)», — рассказала Наталья. Она добавила, что Дубай в плане населения — удивительное место. Это эмират ОАЭ, большая часть жителей которого является эмигрантами и приезжими из других стран. «Коренных жителей здесь очень мало и их здесь можно сказать охраняют, у них множество льгот от государства», — поделилась Наталья. Про стереотипы К сожалению из-за многочисленных ситуаций, когда русские девушки приезжают на заработки не совсем честным путем, у местного населения сложились обидные предрассудки, рассказала девушка. «Сколько бы не было толерантности у этих людей, насколько я знаю, большая часть коренных арабов относится к девушкам из России, как к легкой „добыче“. Это неприятно», — рассказала девушка. Про ностальгию По сильным морозам, как шутит сама Наталья, она соскучиться еще не успела, да и вряд ли соскучится. Но тоска по дому, несмотря на недавний переезд, уже начала в ней просыпаться. «Я скучаю по северу. Особенно скучаю по людям. Это не потому, что мне здесь не комфортно или меня здесь не понимают. Просто Россия моя родина, и я люблю ее», — улыбается Наталья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Ханты-Мансийска Наталья Рогова (имя и фамилия по просьбе собеседницы изменены, — ред.) эмигрировала в Дубай, чтобы попробовать свои силы в продаже недвижимости. До этого она являлась рядовым клерком в бюджетном учреждении. Возможность переехать в другую страну появилась спонтанно и Рогова решила рискнуть, оставив семью и работу. Девушка уехала к родственнице, которая уже долгое время работает риелтором в крупной компании. Эмират на побережье Персидского залива Дубай находится на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах. А район, в котором сейчас живет Наталья, называется Jebel Ali. Это, по словам эмигрантки, практически окраина города, которая сейчас только начинает застраиваться. Это позволяет ей сэкономить на аренде квартиры. «Район, в котором я живу, сейчас абсолютно пустой. Но живу в двух минутах ходьбы от метро и в десяти минутах от IKEA. И примерно в радиусе километра от меня больше ничего нет. Район будет застраиваться в ближайшие 10 лет», — делится впечатлениями собеседник URA.RU. Впрочем, как в любом резидентском доме здесь, в здании есть бассейн общего пользования и спортивный зал, а метро находится в двух минутах ходьбы. «Дубай по своей форме напоминает Волгоград, и линия метро идет вдоль всего города. Поэтому до любых основных мест можно очень легко добраться», — рассказывает Наталья. Первые трудности Сейчас контракт Натальи на аренду квартиры заключен всего на год, после прохождения обучения и полноценного трудоустройства она сможет получить рабочую визу. А пока из-за ее отсутствия даже в бытовых вещах приходится сталкиваться с регулярными трудностями. «Без нее тут практически ничего не сделаешь. Если визы нет, ты не можешь в квартире даже подключить газ или сделать дубликат ключей. Сейчас у меня до сих пор туристическая. Хорошо, что есть кому помочь», — рассказала Наталья. Также она рассказала, что пока не привыкла к культурным различиям. По сравнению с Севером, арабы кажутся ей чрезмерно дружелюбными, на грани лицемерия. «Мне здесь нравится, это красивый город. Но к культурным различиям я еще не совсем привыкла. Они кажутся очень дружелюбными и в первую же встречу могут расспрашивать про здоровье и семью, но ты как будто понимаешь, что им по большому счету нет до этого дела. Тогда зачем спрашивать?» — недоумевает Наталья. Русские в Дубае В городе сформировалось большое русскоязычное сообщество. Здесь есть русские салоны красоты или русский автосервис, в которых работают соотечественники и обслуживают, в основном, тоже эмигрантов из РФ. «В районе Дубай Марина, который считается одним из самых лучших, приличная часть населения — русскоязычные люди. Практически как Брайтон-Бич, в некотором роде (район в Нью-Йорке, также известный как Маленькая Одесса из-за большого количества уроженцев России и других стран Восточной Европы, — ред.)», — рассказала Наталья. Она добавила, что Дубай в плане населения — удивительное место. Это эмират ОАЭ, большая часть жителей которого является эмигрантами и приезжими из других стран. «Коренных жителей здесь очень мало и их здесь можно сказать охраняют, у них множество льгот от государства», — поделилась Наталья. Про стереотипы К сожалению из-за многочисленных ситуаций, когда русские девушки приезжают на заработки не совсем честным путем, у местного населения сложились обидные предрассудки, рассказала девушка. «Сколько бы не было толерантности у этих людей, насколько я знаю, большая часть коренных арабов относится к девушкам из России, как к легкой „добыче“. Это неприятно», — рассказала девушка. Про ностальгию По сильным морозам, как шутит сама Наталья, она соскучиться еще не успела, да и вряд ли соскучится. Но тоска по дому, несмотря на недавний переезд, уже начала в ней просыпаться. «Я скучаю по северу. Особенно скучаю по людям. Это не потому, что мне здесь не комфортно или меня здесь не понимают. Просто Россия моя родина, и я люблю ее», — улыбается Наталья.