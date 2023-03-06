Свердловские воры в законе разработали план спасения от силовиков

Короли преступного мира скрываются с помощью шифровок, но все равно попадают под удар

06 марта 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Воры в законе при «своих» не скрывают ранг в преступном мире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Влиятельные воры в законе (среди которых свердловские руководители преступного мира) пытаются избежать наказания за занятие положения в криминальном мире (статья 210.1 УК РФ), скрывая «воровские» регалии и изобретая шифровки. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился источник в иловых структурах. Исследователь уголовно-арестантской культуры Александр Сидоров, известный как Фима Жиганец, уверен, что шифровки криминальных авторитетов не помогут им избежать наказания. «Если так случается, что действующего вора в законе вызывают на разговор силовики, он, чтобы не сесть в тюрьму, называет себя „законником“, а „своим“. Иногда так и говорят: „я при своих“. При этом он как бы и сознался, и предъявить ему нечего — „своим“ можно назвать человека абсолютно из любой сферы», — рассказал собеседник агентства. Свердловские авторитеты не смогут избежать наказания, уверен Александр Сидоров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Он отметил, что такая тенденция стала наблюдаться с 2019 года — когда был подписан закон, вводящий уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. После этого воры в законе и «смотрящие» по всей России (и в том числе в Свердловской области) стали скрывать свой криминальный «ранг». Сидоров в разговоре с URA.RU отметил, что понятие «свой» в некотором контексте уже говорит о причастности человека к криминальным кругам. Это обстоятельство позволяет силовикам собрать доказательства и представить их суду. «Целый ряд криминальных авторитетов никаких преступлений [кроме занятия положения в преступной иерархии] не совершают, но сажать их надо. В суде просто выносят приговоры по оперативным данным, которые нельзя оглашать на суде. Хочешь или не хочешь называться — тебя все равно посадят», — резюмировал Сидоров. По его словам, несмотря на позицию воров в законе и отрицание ими своего положения, от главарей преступного мира не отрекаются сторонники. Сидоров уверен, что отказ называть себя вором в законе в суде или в присутствии полицейского не ударяет по репутации «законника», поскольку при «своих» он никогда не скрывает своих взглядом. Соратники воров в законе не отрекаются от своих боссов, скрывающих ранг перед силовиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области самым известным авторитетом, считающимся вором в законе, является Георгий Акоев (Гия Свердловский), который последний раз был задержан в начале 2022 года, а до этого трижды сидел в тюрьме. Самый долгий, 11-летний срок он отбывал в суровейшей из российских колоний — ФКУ ИК-18, более известной как «Полярная сова». Гия был известен связями с другими влиятельными руководителями преступного мира, но, по предположениям источников, отошел от дел. Другим известным вором в законе из Свердловской области считается Андрей Трофимов (Трофа), раскоронованный влиятельнейшим лидером преступного мира дедом Хасаном (убит в 2013 году) еще в начале 2000-х. URA.RU писало о бывших приближенных Трофы, которые и после распада его империи продолжали наживаться на бизнесменах. Но, поскольку во время «воровской карьеры» Трофы не существовало закона о занятии высшего положения в преступной иерархии, он избежал наказания. Статья по теме Свердловский суд разработал инструкцию по посадке воров в законе Первым свердловским авторитетом, осужденным по «воровской» статье стал смотрящий за Верхней Салдой Владимир Кузнецов по кличке Лис. Его на высокую криминальную должность назначил умерший вор в законе Тимур Мирзоев (Тимур Свердловский). Лис на протяжение всего процесса отрицал свою причастность к воровскому миру и даже задирал футболку перед судом, чтобы показать отсутствие наколок. Однако оперативные данные силовиков доказали виновность Кузнецова, а коллегия присяжных признала смотрящего виновным. Как сообщали инсайдеры, силовики активно готовятся к новым судам над авторитетами. Силовики из СУ Следственного комитета по Свердловской области занялись проверкой людей, которые могут быть связаны со смотрящим Кузнецовым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Влиятельные воры в законе (среди которых свердловские руководители преступного мира) пытаются избежать наказания за занятие положения в криминальном мире (статья 210.1 УК РФ), скрывая «воровские» регалии и изобретая шифровки. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился источник в иловых структурах. Исследователь уголовно-арестантской культуры Александр Сидоров, известный как Фима Жиганец, уверен, что шифровки криминальных авторитетов не помогут им избежать наказания. «Если так случается, что действующего вора в законе вызывают на разговор силовики, он, чтобы не сесть в тюрьму, называет себя „законником“, а „своим“. Иногда так и говорят: „я при своих“. При этом он как бы и сознался, и предъявить ему нечего — „своим“ можно назвать человека абсолютно из любой сферы», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что такая тенденция стала наблюдаться с 2019 года — когда был подписан закон, вводящий уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. После этого воры в законе и «смотрящие» по всей России (и в том числе в Свердловской области) стали скрывать свой криминальный «ранг». Сидоров в разговоре с URA.RU отметил, что понятие «свой» в некотором контексте уже говорит о причастности человека к криминальным кругам. Это обстоятельство позволяет силовикам собрать доказательства и представить их суду. «Целый ряд криминальных авторитетов никаких преступлений [кроме занятия положения в преступной иерархии] не совершают, но сажать их надо. В суде просто выносят приговоры по оперативным данным, которые нельзя оглашать на суде. Хочешь или не хочешь называться — тебя все равно посадят», — резюмировал Сидоров. По его словам, несмотря на позицию воров в законе и отрицание ими своего положения, от главарей преступного мира не отрекаются сторонники. Сидоров уверен, что отказ называть себя вором в законе в суде или в присутствии полицейского не ударяет по репутации «законника», поскольку при «своих» он никогда не скрывает своих взглядом. В Свердловской области самым известным авторитетом, считающимся вором в законе, является Георгий Акоев (Гия Свердловский), который последний раз был задержан в начале 2022 года, а до этого трижды сидел в тюрьме. Самый долгий, 11-летний срок он отбывал в суровейшей из российских колоний — ФКУ ИК-18, более известной как «Полярная сова». Гия был известен связями с другими влиятельными руководителями преступного мира, но, по предположениям источников, отошел от дел. Другим известным вором в законе из Свердловской области считается Андрей Трофимов (Трофа), раскоронованный влиятельнейшим лидером преступного мира дедом Хасаном (убит в 2013 году) еще в начале 2000-х. URA.RU писало о бывших приближенных Трофы, которые и после распада его империи продолжали наживаться на бизнесменах. Но, поскольку во время «воровской карьеры» Трофы не существовало закона о занятии высшего положения в преступной иерархии, он избежал наказания. Первым свердловским авторитетом, осужденным по «воровской» статье стал смотрящий за Верхней Салдой Владимир Кузнецов по кличке Лис. Его на высокую криминальную должность назначил умерший вор в законе Тимур Мирзоев (Тимур Свердловский). Лис на протяжение всего процесса отрицал свою причастность к воровскому миру и даже задирал футболку перед судом, чтобы показать отсутствие наколок. Однако оперативные данные силовиков доказали виновность Кузнецова, а коллегия присяжных признала смотрящего виновным. Как сообщали инсайдеры, силовики активно готовятся к новым судам над авторитетами. Силовики из СУ Следственного комитета по Свердловской области занялись проверкой людей, которые могут быть связаны со смотрящим Кузнецовым.