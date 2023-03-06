Свердловские воры в законе разработали план спасения от силовиков

Влиятельные воры в законе (среди которых свердловские руководители преступного мира) пытаются избежать наказания за занятие положения в криминальном мире (статья 210.1 УК РФ), скрывая «воровские» регалии и изобретая шифровки. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился источник в иловых структурах. Исследователь уголовно-арестантской культуры Александр Сидоров, известный как Фима Жиганец, уверен, что шифровки криминальных авторитетов не помогут им избежать наказания.
«Если так случается, что действующего вора в законе вызывают на разговор силовики, он, чтобы не сесть в тюрьму, называет себя „законником“, а „своим“. Иногда так и говорят: „я при своих“. При этом он как бы и сознался, и предъявить ему нечего — „своим“ можно назвать человека абсолютно из любой сферы», — рассказал собеседник агентства.
Свердловские авторитеты не смогут избежать наказания, уверен Александр Сидоров
Он отметил, что такая тенденция стала наблюдаться с 2019 года — когда был подписан закон, вводящий уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. После этого воры в законе и «смотрящие» по всей России (и в том числе в Свердловской области) стали скрывать свой криминальный «ранг».
Сидоров в разговоре с URA.RU отметил, что понятие «свой» в некотором контексте уже говорит о причастности человека к криминальным кругам. Это обстоятельство позволяет силовикам собрать доказательства и представить их суду. «Целый ряд криминальных авторитетов никаких преступлений [кроме занятия положения в преступной иерархии] не совершают, но сажать их надо. В суде просто выносят приговоры по оперативным данным, которые нельзя оглашать на суде. Хочешь или не хочешь называться — тебя все равно посадят», — резюмировал Сидоров.
По его словам, несмотря на позицию воров в законе и отрицание ими своего положения, от главарей преступного мира не отрекаются сторонники. Сидоров уверен, что отказ называть себя вором в законе в суде или в присутствии полицейского не ударяет по репутации «законника», поскольку при «своих» он никогда не скрывает своих взглядом.
Соратники воров в законе не отрекаются от своих боссов, скрывающих ранг перед силовиками
В Свердловской области самым известным авторитетом, считающимся вором в законе, является Георгий Акоев (Гия Свердловский), который последний раз был задержан в начале 2022 года, а до этого трижды сидел в тюрьме. Самый долгий, 11-летний срок он отбывал в суровейшей из российских колоний — ФКУ ИК-18, более известной как «Полярная сова». Гия был известен связями с другими влиятельными руководителями преступного мира, но, по предположениям источников, отошел от дел.
Другим известным вором в законе из Свердловской области считается Андрей Трофимов (Трофа), раскоронованный влиятельнейшим лидером преступного мира дедом Хасаном (убит в 2013 году) еще в начале 2000-х. URA.RU писало о бывших приближенных Трофы, которые и после распада его империи продолжали наживаться на бизнесменах. Но, поскольку во время «воровской карьеры» Трофы не существовало закона о занятии высшего положения в преступной иерархии, он избежал наказания.
Первым свердловским авторитетом, осужденным по «воровской» статье стал смотрящий за Верхней Салдой Владимир Кузнецов по кличке Лис. Его на высокую криминальную должность назначил умерший вор в законе Тимур Мирзоев (Тимур Свердловский). Лис на протяжение всего процесса отрицал свою причастность к воровскому миру и даже задирал футболку перед судом, чтобы показать отсутствие наколок. Однако оперативные данные силовиков доказали виновность Кузнецова, а коллегия присяжных признала смотрящего виновным.
Как сообщали инсайдеры, силовики активно готовятся к новым судам над авторитетами. Силовики из СУ Следственного комитета по Свердловской области занялись проверкой людей, которые могут быть связаны со смотрящим Кузнецовым.
Влиятельные воры в законе (среди которых свердловские руководители преступного мира) пытаются избежать наказания за занятие положения в криминальном мире (статья 210.1 УК РФ), скрывая «воровские» регалии и изобретая шифровки. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился источник в иловых структурах. Исследователь уголовно-арестантской культуры Александр Сидоров, известный как Фима Жиганец, уверен, что шифровки криминальных авторитетов не помогут им избежать наказания. «Если так случается, что действующего вора в законе вызывают на разговор силовики, он, чтобы не сесть в тюрьму, называет себя „законником“, а „своим“. Иногда так и говорят: „я при своих“. При этом он как бы и сознался, и предъявить ему нечего — „своим“ можно назвать человека абсолютно из любой сферы», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что такая тенденция стала наблюдаться с 2019 года — когда был подписан закон, вводящий уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. После этого воры в законе и «смотрящие» по всей России (и в том числе в Свердловской области) стали скрывать свой криминальный «ранг». Сидоров в разговоре с URA.RU отметил, что понятие «свой» в некотором контексте уже говорит о причастности человека к криминальным кругам. Это обстоятельство позволяет силовикам собрать доказательства и представить их суду. «Целый ряд криминальных авторитетов никаких преступлений [кроме занятия положения в преступной иерархии] не совершают, но сажать их надо. В суде просто выносят приговоры по оперативным данным, которые нельзя оглашать на суде. Хочешь или не хочешь называться — тебя все равно посадят», — резюмировал Сидоров. По его словам, несмотря на позицию воров в законе и отрицание ими своего положения, от главарей преступного мира не отрекаются сторонники. Сидоров уверен, что отказ называть себя вором в законе в суде или в присутствии полицейского не ударяет по репутации «законника», поскольку при «своих» он никогда не скрывает своих взглядом. В Свердловской области самым известным авторитетом, считающимся вором в законе, является Георгий Акоев (Гия Свердловский), который последний раз был задержан в начале 2022 года, а до этого трижды сидел в тюрьме. Самый долгий, 11-летний срок он отбывал в суровейшей из российских колоний — ФКУ ИК-18, более известной как «Полярная сова». Гия был известен связями с другими влиятельными руководителями преступного мира, но, по предположениям источников, отошел от дел. Другим известным вором в законе из Свердловской области считается Андрей Трофимов (Трофа), раскоронованный влиятельнейшим лидером преступного мира дедом Хасаном (убит в 2013 году) еще в начале 2000-х. URA.RU писало о бывших приближенных Трофы, которые и после распада его империи продолжали наживаться на бизнесменах. Но, поскольку во время «воровской карьеры» Трофы не существовало закона о занятии высшего положения в преступной иерархии, он избежал наказания. Первым свердловским авторитетом, осужденным по «воровской» статье стал смотрящий за Верхней Салдой Владимир Кузнецов по кличке Лис. Его на высокую криминальную должность назначил умерший вор в законе Тимур Мирзоев (Тимур Свердловский). Лис на протяжение всего процесса отрицал свою причастность к воровскому миру и даже задирал футболку перед судом, чтобы показать отсутствие наколок. Однако оперативные данные силовиков доказали виновность Кузнецова, а коллегия присяжных признала смотрящего виновным. Как сообщали инсайдеры, силовики активно готовятся к новым судам над авторитетами. Силовики из СУ Следственного комитета по Свердловской области занялись проверкой людей, которые могут быть связаны со смотрящим Кузнецовым.