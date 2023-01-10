Свердловские силовики готовятся к охоте на воров в законе

Свердловские следователи проверяют тех, кто может быть причастен к уже наказанным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики из СУ Следственного комитета по Свердловской области занялись проверкой людей, которые могут быть связаны со смотрящим за Верхней Салдой Владимиром Кузнецовым (известен как Лис) и другими криминальными авторитетами (в том числе ворами в законе), попавшими под суд. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Уже довольно долго сотрудники ищут связи, оставленные теми, кто уже попал под суд и получил свой приговор. Во многих моментах пока безрезультатно, но некоторые наработки уже есть, и, если что-то всплывет, это будет сильным ударом по криминалу», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, поиски следователей не ограничиваются кругом знакомых приговоренного к 10 годам колонии строгого режима Владимира Кузнецова. Силовики ведут проверку в отношении сразу нескольких личностей, предположительно, имеющих отношение к криминальному миру. После проведения всех необходимых действий в Екатеринбурге могут пройти новые суды, связанные с занятием высшего положения в преступной иерархии, уверен источник.

По статье 210.1 УК РФ (называют «воровской») первым в Екатеринбурге был осужден Кузнецов, которого суд признал смотрящим за Верхней Салдой — лидером местных криминальных авторитетов. Позднее по этой же статье в суд направили дело свердловчанина и его подельника из Краснодарского края, которые, предположительно, пытались установить свои законы в колониях. Их начнут судить.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.