Криминальный авторитет Владимир Кузнецов признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии — смотрящего за Верхней Салдой. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.
«Суд постановил назначить Кузнецову наказание в виде лишения свободна срок 10 лет в колонии строгого режима», — говорится в постановлении судьи. Прокуратура запрашивала для авторитета 12 лет заключения.
Присяжные заседатели, с участием которых проводился суд, также посчитали Кузнецова виновным. Они почти единодушно признали, что он не заслуживает снисхождения.
Владимир Кузнецов выполнял роль смотрящего за Верхней Салдой и являлся авторитетом для других участников криминальных групп. Он пытался доказать, что не причастен к незаконным действиям, но обыски и прослушанные телефонные разговоры позволили доказать вину авторитета.
В свое оправдание Кузнецов привел на суд бывших соседей по камере, которые утверждали, что он является добрым и законопослушным человеком. Также авторитет пытался переманить на свою сторону присяжных заседателей.
Приговор Кузнецову является прецедентом в Свердловской области. В регионе впервые наказали человека, признанного виновной по «воровской» статье (занятие высшего положения в преступной иерархии).
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Криминальный авторитет Владимир Кузнецов признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии — смотрящего за Верхней Салдой. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «Суд постановил назначить Кузнецову наказание в виде лишения свободна срок 10 лет в колонии строгого режима», — говорится в постановлении судьи. Прокуратура запрашивала для авторитета 12 лет заключения. Присяжные заседатели, с участием которых проводился суд, также посчитали Кузнецова виновным. Они почти единодушно признали, что он не заслуживает снисхождения. Владимир Кузнецов выполнял роль смотрящего за Верхней Салдой и являлся авторитетом для других участников криминальных групп. Он пытался доказать, что не причастен к незаконным действиям, но обыски и прослушанные телефонные разговоры позволили доказать вину авторитета. В свое оправдание Кузнецов привел на суд бывших соседей по камере, которые утверждали, что он является добрым и законопослушным человеком. Также авторитет пытался переманить на свою сторону присяжных заседателей. Приговор Кузнецову является прецедентом в Свердловской области. В регионе впервые наказали человека, признанного виновной по «воровской» статье (занятие высшего положения в преступной иерархии).