Свердловский суд разработал инструкцию по посадке воров в законе

Криминальных авторитетов ждут гонения

13 мая 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Владимир Кузнецов стал первым свердловским авторитетом, осужденным по «воровской» статье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После приговора смотрящему за Верхней Салдой Владимиру Кузнецову по кличке Лис, отправленному в колонию строгого режима на 10 лет, преследование ждет и других криминальных авторитетов, занимающих положение в преступной иерархии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал криминалист, бывший борец с ОПГ в московском главке полиции Михаил Игнатов. Суд легко сможет посадить авторитетов по разработанной инструкции, предупредил почетный адвокат России. «[После прецедентного приговора Кузнецову] будет уголовное преследование тех, кто находится на карандаше, кто давно участвует в бандитской жизни. Это (приговор Владимиру Кузнецову — прим. ред.) будет очень наглядное пособие для тех, кто решил следовать по криминальному пути, но еще не встал на него. Те, кто жил блатной романтикой, мечтая стать авторитетом или создать свою группировку, задумается. Сидеть от 8 до 15 лет никто не хочет», — рассказал Игнатов Новость по теме В Екатеринбурге впервые вынесли приговор по «воровской» статье. Авторитета отправили в колонию Игнатов подчеркнул, что «воровская» статья должна распространяться даже на тех, кто не причисляет себя к криминальным движениям, но участвует в преступлениях. По словам криминалиста, прецедент может снизить преступность в регионе. Экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов в беседе с журналистом URA.RU объяснил, что в России не действует прецедентное право, поэтому дело Кузнецова не станет помощью в вынесении приговоров другим авторитетам. Однако эксперт подчеркнул, что у силовиков уже разработан план действий, как поступать с предполагаемыми ворами в законе и смотрящими. «В таких делах самое страшное то, что показания могут давать заинтересованные лица. Поработав с ним пару-тройку дней, можно уговорить свидетельствовать против вора в законе или другого авторитета. Этих людей, как правило, секретят, лица не показывают. Не знаешь, кто дает показания против тебя. Люди, оказывавшиеся на скамье подсудимых по этой статье, оказываются лишены своего права в полной мере», — рассказал Харламов. Он подчеркнул, что благодаря этой схеме действий силовикам удалось довести до обвинительного приговора уже несколько человек. Одним из них стал Владимир Кузнецов, хотя его приговор еще не вступил в законную силу и может быть оправдан. Харламов рассказал, что изначально выступал против введения «воровской» статьи, как и большинство (по его словам) практикующих адвокатов и криминалистов. «На мой взгляд, под эту статью можно подвести не только вора в законе, но и любого смотрящего, любого человека, мало-мальски имеющего вес в криминальной среде», — объяснил Харламов, посчитав, что после Кузнецова по этой статье могут проходить невиновные. Владимир Кузнецов доведен до приговора по знакомой силовикам «инструкции» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Владимира Кузнецова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и 250 тысяч рублей штрафа за занятие высшего положения в преступной иерархии — смотрящего по Верхней Салде. Он стал первым в регионе преступником осужденным по статье 210.1 УК РФ. Присяжные заседатели почти единогласно заявили, что Кузнецов не заслуживает снисхождения. По версии прокуратуры, его на это место назначил вор в законе Тимури Мирзоев (Тимур Свердловский). Кузнецов следил за распределением общака — фонда взаимопомощи преступного сообщества — и контролировал различные аспекты жизни в криминальных структурах. Кроме этого, он пропагандировал «воровские» идеи и объяснял их тонкости новым членам преступных групп. Сам Кузнецов заявлял, что не виновен и давно ведет законопослушную жизнь. В доказательство этому он приводил на суд своих бывших сокамерников. Один из них, Валерий Бесов, заявил, что уважает Кузнецова «по-мужицки», а не как криминального авторитета. С Бесовым Кузнецов познакомился во время одного из заключений в колонии. В 1980-2000-х годах Кузнецова признавали виновным за изнасилование несовершеннолетней, телесные повреждения, вымогательство и разбой. Также на его счету несколько эпизодов хулиганства. Последний приговор Кузнецову вынесли за укрывательство преступления. Суд по этому делу прошел в 2014 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

После приговора смотрящему за Верхней Салдой Владимиру Кузнецову по кличке Лис, отправленному в колонию строгого режима на 10 лет, преследование ждет и других криминальных авторитетов, занимающих положение в преступной иерархии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал криминалист, бывший борец с ОПГ в московском главке полиции Михаил Игнатов. Суд легко сможет посадить авторитетов по разработанной инструкции, предупредил почетный адвокат России. «[После прецедентного приговора Кузнецову] будет уголовное преследование тех, кто находится на карандаше, кто давно участвует в бандитской жизни. Это (приговор Владимиру Кузнецову — прим. ред.) будет очень наглядное пособие для тех, кто решил следовать по криминальному пути, но еще не встал на него. Те, кто жил блатной романтикой, мечтая стать авторитетом или создать свою группировку, задумается. Сидеть от 8 до 15 лет никто не хочет», — рассказал Игнатов Игнатов подчеркнул, что «воровская» статья должна распространяться даже на тех, кто не причисляет себя к криминальным движениям, но участвует в преступлениях. По словам криминалиста, прецедент может снизить преступность в регионе. Экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов в беседе с журналистом URA.RU объяснил, что в России не действует прецедентное право, поэтому дело Кузнецова не станет помощью в вынесении приговоров другим авторитетам. Однако эксперт подчеркнул, что у силовиков уже разработан план действий, как поступать с предполагаемыми ворами в законе и смотрящими. «В таких делах самое страшное то, что показания могут давать заинтересованные лица. Поработав с ним пару-тройку дней, можно уговорить свидетельствовать против вора в законе или другого авторитета. Этих людей, как правило, секретят, лица не показывают. Не знаешь, кто дает показания против тебя. Люди, оказывавшиеся на скамье подсудимых по этой статье, оказываются лишены своего права в полной мере», — рассказал Харламов. Он подчеркнул, что благодаря этой схеме действий силовикам удалось довести до обвинительного приговора уже несколько человек. Одним из них стал Владимир Кузнецов, хотя его приговор еще не вступил в законную силу и может быть оправдан. Харламов рассказал, что изначально выступал против введения «воровской» статьи, как и большинство (по его словам) практикующих адвокатов и криминалистов. «На мой взгляд, под эту статью можно подвести не только вора в законе, но и любого смотрящего, любого человека, мало-мальски имеющего вес в криминальной среде», — объяснил Харламов, посчитав, что после Кузнецова по этой статье могут проходить невиновные. Владимира Кузнецова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и 250 тысяч рублей штрафа за занятие высшего положения в преступной иерархии — смотрящего по Верхней Салде. Он стал первым в регионе преступником осужденным по статье 210.1 УК РФ. Присяжные заседатели почти единогласно заявили, что Кузнецов не заслуживает снисхождения. По версии прокуратуры, его на это место назначил вор в законе Тимури Мирзоев (Тимур Свердловский). Кузнецов следил за распределением общака — фонда взаимопомощи преступного сообщества — и контролировал различные аспекты жизни в криминальных структурах. Кроме этого, он пропагандировал «воровские» идеи и объяснял их тонкости новым членам преступных групп. Сам Кузнецов заявлял, что не виновен и давно ведет законопослушную жизнь. В доказательство этому он приводил на суд своих бывших сокамерников. Один из них, Валерий Бесов, заявил, что уважает Кузнецова «по-мужицки», а не как криминального авторитета. С Бесовым Кузнецов познакомился во время одного из заключений в колонии. В 1980-2000-х годах Кузнецова признавали виновным за изнасилование несовершеннолетней, телесные повреждения, вымогательство и разбой. Также на его счету несколько эпизодов хулиганства. Последний приговор Кузнецову вынесли за укрывательство преступления. Суд по этому делу прошел в 2014 году.