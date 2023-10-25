Екатеринбуржец создал бизнес, заманивая иностранцев в Россию

«В следующем году жители Запада будут наперебой к нам бежать»

25 октября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Фегельхеймер старается показать иностранцам, что в России можно жить хорошо Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургский бизнесмен Андрей Фегельхеймер создал уникальный проект West2East («С Запада на Восток»), ориентированный на иностранцев, желающих переехать в Россию. Он и его команда на возмездной основе помогают людям, не знающим русского языка и не имеющим российских корней. Кроме прибыли, бизнесмена волнует идея: он мечтает изменить взгляд всего мира на нашу страну и инвестировать в нее человеческие ресурсы. Как убедить иностранца, что в России хорошо, Фегельхеймер рассказал URA.RU. Бизнесмен пытается открыть для европейцев Россию с новой для них стороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Иностранцы начинают смотреть в сторону России, причем не беженцы, а коренное население. Наша страна на фоне политических событий и СВО приобретает определенные краски, которые им нравятся. Людей, сочувствующих России, можно разогревать и агитировать, привлекать в нашу страну. Поверьте: в следующем году, к весне, они будут наперебой к нам бежать», — уверен Фегельхеймер. По сути фирма, которую он создал, является рекрутинговым агентством, которое помогает иностранцам, мечтающим о жизни в России, перебраться в нашу страну. Помощь оказывается за деньги, гонорар за свои услуги бизнесмен не раскрывает. В перечень входит оформление документов, подбор жилья, работы и некоторые другие моменты. За два последних месяца фирма перевезла восемь семей из Франции и Германии в Москву и Санкт-Петербург. В Свердловскую область желающих пока приехать не нашлось: европейцы считают, что уральцы «ходят в фуфайках» и не слышали о мобильном интернете. Иностранцев, недовольных событиями на Западе, фирма Фегельхеймера берет в оборот Фото: Николай Бастриков © URA.RU «Получить гражданство России в два раза сложнее, чем получить гражданство Европы. Президент наш сказал, что всем людям с традиционными ценностями, добро пожаловать в Россию. Но законы-то не работают. А ведь человеческие, финансовые, интеллектуальные ресурсы — тоже инвестиции в страну. К нам едут люди с образованием, деньгами, и везут свои деньги нам», — говорит Фегельхеймер. Его агентство имеет сайт на трех языках — английском, немецком и французском. Русскоговорящие и возвращенцы бизнесмена не интересуют — фирма рассчитана именно на иностранцев. Люди Фегельхеймера ищут их во всевозможных чатах и группах, которые мониторят каждый день. Когда сотрудники натыкаются на комментарии, в которых иностранцы обсуждают, что пора бежать из Европы, специалисты берут потенциальных клиентов в оборот. «Пишут в личку, разогревают их, агитируют приехать в Россию. Мы снимаем видеоролики на английском, показываем, как у нас хорошо, рассказываем о нашей стране. Они ведь за границей думают, что мы тут все алкоголики, голодаем. А мы пришли в гипермаркет, сняли ролик и показали, сколько продукты у нас стоят», — объясняет Фегельхеймер. Статья по теме Европейцы массово переезжают в Россию в поисках правды Следующим роликом, который увидят иностранцы, станет фильм о налогообложении в России и о том, как здесь выгодно вести бизнес. Именно так — «на живца» — и удалось переманить восемь немецких и французских семей. Это обеспеченные люди: к примеру, одна семья купила в Москве квартиру стоимостью более 20 миллионов рублей. Среди причин, который заставили их бежать из Европы — ЛГБТ-пропаганда, засилье беженцев, вмешательство полиции в частную жизнь, раннее половое воспитание детей, ковидные ограничения, падение доходов и общего уровня жизни. «Люди не чувствуют себя там в безопасности. Например, в одной семье беженцы избили 14-летнюю дочь, которая возвращалась из школы, отобрали телефон. Родители писали заявление в полицию, но никто ничего не сделал, хотя все знали, кто совершил нападение. Сейчас эта семья живет в Москве», — приводит пример бизнесмен. За последние дни о готовности переехать в Россию Фегельхеймеру заявили еще трое парней и одна девушка из Саксонии, Берлина, Штутгарта и Чехии. Еще один немец находится на «низком старте», ожидая рабочего приглашения в Россию со дня на день. Что русскому хорошо, то и немцу подойдет, считает Фегельхеймер Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В выходные он мне набрал и говорит: „Ну когда уже все произойдет? Я на улицу боюсь выходить!“ У них же в Германии проживает 5,5 миллионов арабов, которые после начала конфликта между Израилем и Палестиной начали бастовать, устраивают беспорядки. Он мечтает поскорее уехать в Россию, встретить тут свою любовь», — рассказывает Фегельхеймер. Он признается, что бизнес бизнесом, но не менее важна для него личная установка: инвестировать в Россию интеллектуальные, финансовые и человеческие ресурсы. «Я люблю свою страну, хочу, чтобы она развивалась. Надо поменять геополитический взгляд на Россию во всем мире», — говорит собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский бизнесмен Андрей Фегельхеймер создал уникальный проект West2East («С Запада на Восток»), ориентированный на иностранцев, желающих переехать в Россию. Он и его команда на возмездной основе помогают людям, не знающим русского языка и не имеющим российских корней. Кроме прибыли, бизнесмена волнует идея: он мечтает изменить взгляд всего мира на нашу страну и инвестировать в нее человеческие ресурсы. Как убедить иностранца, что в России хорошо, Фегельхеймер рассказал URA.RU. «Иностранцы начинают смотреть в сторону России, причем не беженцы, а коренное население. Наша страна на фоне политических событий и СВО приобретает определенные краски, которые им нравятся. Людей, сочувствующих России, можно разогревать и агитировать, привлекать в нашу страну. Поверьте: в следующем году, к весне, они будут наперебой к нам бежать», — уверен Фегельхеймер. По сути фирма, которую он создал, является рекрутинговым агентством, которое помогает иностранцам, мечтающим о жизни в России, перебраться в нашу страну. Помощь оказывается за деньги, гонорар за свои услуги бизнесмен не раскрывает. В перечень входит оформление документов, подбор жилья, работы и некоторые другие моменты. «Получить гражданство России в два раза сложнее, чем получить гражданство Европы. Президент наш сказал, что всем людям с традиционными ценностями, добро пожаловать в Россию. Но законы-то не работают. А ведь человеческие, финансовые, интеллектуальные ресурсы — тоже инвестиции в страну. К нам едут люди с образованием, деньгами, и везут свои деньги нам», — говорит Фегельхеймер. Его агентство имеет сайт на трех языках — английском, немецком и французском. Русскоговорящие и возвращенцы бизнесмена не интересуют — фирма рассчитана именно на иностранцев. Люди Фегельхеймера ищут их во всевозможных чатах и группах, которые мониторят каждый день. Когда сотрудники натыкаются на комментарии, в которых иностранцы обсуждают, что пора бежать из Европы, специалисты берут потенциальных клиентов в оборот. Следующим роликом, который увидят иностранцы, станет фильм о налогообложении в России и о том, как здесь выгодно вести бизнес. Именно так — «на живца» — и удалось переманить восемь немецких и французских семей. Это обеспеченные люди: к примеру, одна семья купила в Москве квартиру стоимостью более 20 миллионов рублей. Среди причин, который заставили их бежать из Европы — ЛГБТ-пропаганда, засилье беженцев, вмешательство полиции в частную жизнь, раннее половое воспитание детей, ковидные ограничения, падение доходов и общего уровня жизни. За последние дни о готовности переехать в Россию Фегельхеймеру заявили еще трое парней и одна девушка из Саксонии, Берлина, Штутгарта и Чехии. Еще один немец находится на «низком старте», ожидая рабочего приглашения в Россию со дня на день. «В выходные он мне набрал и говорит: „Ну когда уже все произойдет? Я на улицу боюсь выходить!“ У них же в Германии проживает 5,5 миллионов арабов, которые после начала конфликта между Израилем и Палестиной начали бастовать, устраивают беспорядки. Он мечтает поскорее уехать в Россию, встретить тут свою любовь», — рассказывает Фегельхеймер. Он признается, что бизнес бизнесом, но не менее важна для него личная установка: инвестировать в Россию интеллектуальные, финансовые и человеческие ресурсы. «Я люблю свою страну, хочу, чтобы она развивалась. Надо поменять геополитический взгляд на Россию во всем мире», — говорит собеседник.