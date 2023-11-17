Челябинские слухи: Shaman’а перехватили у силовиков

О пиаре сенатора Павловой, сомнениях Гартунга и побеге соратников Бурматова. Выпуск 1049

17 ноября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Shaman буквально взорвал повестку экономического форума в Челябинске Фото: Размик Закарян © URA.RU Главной темой для разговора среди элит остается выступление сенатора Маргариты Павловой, заявившей, что женщинам надо отказываться от высшего образования ради детей. Тем временем, главы запрещают сотрудникам уходить в отпуск из-за прямой линии губернатора Алексея Текслера. А соратники депутата госдумы Владимира Бурматова спешно покидают Челябинск. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Алексей Текслер заставил подчиненных изменить планы на отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за Текслера главы отменили отпуска Как сообщают источники, из-за предстоящей прямой линии губернатора Алексея Текслера с населением чиновникам в муниципалитетах пришлось отложить отпуска. Во всяком случае, тем, кто занимает руководящие должности. «Это необходимо, чтобы в любой момент, если потребуется, каждый ответственный руководитель с места мог выступить в прямом эфире. При условии, если у Текслера появится к нему вопрос. Поэтому главы и сами в отпуск не идут, и никому отпуска на первую декаду декабря не подписывают», — рассказал источник. Губернатор соберет соратников по ЕР По сообщениям от инсайдеров, уже через несколько дней после прямой линии с населением губернатор Алексей Текслер проведет областную конференцию «Единой России». На ней должны избрать делегатов на съезд ЕР в Москве. «Говорят, что конференция отчетная, перестановки внутри партии на ней не планируются. Но, по слухам, должны анонсировать важные кадровые решения, которые будут держать в секрете до самой конференции», — сообщил инсайдер. Из-за форума в Челябинске Shamanа не смогли послушать полицейские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Shaman’а не смогли заполучить силовики В Челябинске до сих пор обсуждают выступление певца Shaman’а на Русском экономическом форуме. Все сходятся во мнении, что приглашение исполнителя стало несомненной удачей губернатора Алексея Текслера. «Между прочим, было очень трудно заполучить Shaman’а на форум. Дело в том, что выступление было 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел. Представители МВД в Москве и в регионах очень хотели бы видеть в этот день на своих корпоративах Shaman’а. Но певца удалось перехватить, и Shaman приехал в Челябинск», — говорят в кулуарах. Фанаты певца специально регистрировались на экономический форум Выступление Shaman’а в Челябинске выявило еще одну забавную деталь. За певцом по всей России ездит группа фанаток. «Эти фанатки, а среди них есть и бизнес-леди, и крупные руководители, специально регистрировались на форум. Все ради того, чтобы приехать в Челябинск и посмотреть выступление певца», — рассказывают очевидцы. Коллеги ждут от Маргариты Павловой более отточенных формулировок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сенатора Павлову попросят следить за словами Говорят, что в Совете Федерации остались очень недовольны высказываниями челябинского сенатора Маргариты Павловой на тему отказа от высшего образования ради деторождения. Аппарат Совета федерации в режиме онлайн мониторит соцсети, и резонанс, вызванный словами Павловой, очень не понравился. «Планируется, что с Павловой будут серьезно говорить, чтобы она следила за формулировками в своих выступлениях. Особенно с учетом того, как много внимания в последнее время уделяется вопросам образования», — рассказал источник. …зато она прославила форум После нашумевших советов сенатора Маргариты Павловой для девушек «рожать, а не учиться» на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске среди местных элит появилась новая шутка. Сама Павлова уверяет, что сделала это ради «пиара», и число подписчиков в ее соцсетях значительно выросло. «А говорят теперь так: „Если хочешь сделать форум известным, пригласите сенатора Павлову!“ Это даже при условии, что РЭФ в особом продвижении, с учетом высокого статуса участников, не нуждался», — посмеиваются в кулуарах. Владимир Бурматов задумался о грядущих выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бурматов надеется на Гартунга Говорят, депутат госдумы Владимир Бурматов надеется, что ему удастся договориться со своим коллегой по парламенту Валерием Гартунгом. Речь идет о выборах в гордуму Челябинска в 2024 году. Сторонников Бурматова начинают исключать из «Единой России», и рассчитывать на поддержку партии в 2024 году им не приходится. Ранее гордума формировалась из состава райсоветов, куда можно было избираться без подписей даже самовыдвиженцам. На прямых выборах в гордуму без поддержки партий, освобожденных от сбора подписей, будет сложно. «Единоросс Бурматов якобы просит лидера челябинских эсеров Гартунга, чтобы тот позволил его людям выдвинуться от „Справедливой России“. Взамен обещает помочь с выборными технологиями. Те, кто в теме, в таких перспективах сомневаются. К примеру, помощник Бурматова, депутат Александр Галкин уже пытался договориться с эсерами, но ему в поддержке отказали. Да и Гартунг ради Бурматова не будет ссориться с областными властями», — уверяет источник. …но дал команду готовиться к сбору подписей Соратники депутата Госдумы Владимира Бурматова в Челябинске в преддверии выборов в гордуму обсуждают, что «Справедливая Россия» не окажет им поддержку. Стало быть, надо искать другие варианты. «В местных отделениях КПРФ и ЛДПР, что называется, на дух не переносят „бурматовских“. Остальные партии тоже не хотят иметь с ними дел. В итоге Бурматов якобы дал команду искать базы данных для сбора подписей», — говорят в кулуарах. Депутатов челябинского заксобрания «ограничат в должностях» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЗСО хотят ввести лимит на должности В челябинском заксобрании подумывают над тем, чтобы пересмотреть порядок распределения должностей. В частности, обсуждается введение некоего лимита на число постов. «Говорят, что депутат, занимающий штатную должность, может рассчитывать не более, чем на два руководящих поста в заксобрании. К примеру, руководить комитетом и быть при этом вице-спикером. А депутату, который работает на неосвобожденной основе, позволят только одну должность. Впрочем, пока еще все это только в стадии обсуждения», — говорят в заксобрании. …и решают, что делать с Романовым После исключения из политсовета местного отделения ЕР в Металлургическом районе Челябинска соратников депутата госдумы Владимира Бурматова на очереди стоит вопрос их исключение из партии. В том числе, речь идет о депутате заксобрания Максиме Романове. В ЗСО уже задумались над тем, какие действия придется предпринять. «Романов входит во фракцию „Единой России“, так как избирался по спискам ЕР. Если его исключат из партии, то должны удалить и из фракции. Уже просматривают документы на предмет того, как провести процедуру и не допустить нарушения регламента», — рассказал источник. Максим Романов нашел способ избежать исключения из ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А сам он снялся с партийного учета Как сообщают источники, депутат ЗСО Максим Романов решил не ждать, когда его исключат из рядов «Единой России». Он подал заявление о снятии его с партийного учета в Челябинске. То же самое сделали депутаты Металлургического райсовета Олег Мальцев и Сергей Астафьев, которым также грозит исключение из ЕР. «В своем заявлении они указали, что снимаются с учета в связи с переездом. Где именно планируют встать на учет заново, они не сообщают. Однопартийцы расценили это как попытку избежать исключения из ЕР. Ранее так поступил депутат гордумы Челябинска Александр Галкин: снялся с учета в Челябинске и получил партийную „прописку“ в Москве. Он, как и Романов, боялся исключения», — говорит источник. Два мэра провалили отопительный сезон По словам источников, хуже всех с подготовкой к отопительному сезону справились мэр Златоуста Максим Пекарский и глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович. Эта информация прозвучала на закрытом совещании с главами, которое проводил губернатор Алексей Текслер. «Златоуст и Катав-Ивановский район так и не получили паспорта готовности. И, похоже, не получат. У Текслера уже даже слов не нашлось, чтобы отругать Пекарского и Шимановича. Все с ними давно ясно», — говорят в кулуарах. Отставку Николая Шимановича поставили на паузу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе отложили смену главы Несмотря на большое число претензий к главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, смена власти в муниципалитете отложена. Причина в том, что сначала надо решить вопрос с мэром Катав-Ивановска. Его место вакантно с тех пор, как досрочно ушел в отставку Андрей Елисеев. «Процедура выбора нового мэра Катав-Ивановска займет почти два месяца. Так что и после новогодних каникул Шиманович останется на посту главы района», — пояснил источник. …и решили судьбу врио мэра Областные власти пока не решили, кто именно должен стать мэром Катав-Ивановска. Сразу после отставки с поста главы Андрея Елисеева начались консультации и идут до сих пор. «Но одно совершенно точно. Врио мэра Петр Емельянов как потенциальный кандидат не рассматривается. К нему слишком много вопросов. Да и история с избиением избирательницы точно не красит временного градоначальника», — заявил источник. Единороссы нашли общую тему с оппозицией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЕР позвала на помощь конкурентов Необычное заседание провели единороссы в гордуме Челябинска. Расширенное, но закрытое. «Фракция „Единой России“ собралась на закрытое заседание. Но закрыто оно было только для СМИ. А вот для представителей других партий-соперников — ровно наоборот. Пригласили коммунистов, ЛДПР и справедливоросов. Что конкретно обсуждали — непонятно, но, по слухам, речь шла о подготовке к президентским выборам. Конкуренты ЕР были очень удивлены, а депутаты-единороссы удивились еще больше. Говорят, что идею подал спикер гордумы Андрей Шмидт», — рассказывают инсайдеры. …и подняла документы о статусе военнослужащих Говорят, что команда лишить депутата гордумы Челябинска Юрия Панова партбилета «Единой России» поступила из Москвы, из центрального руководства партии. Поэтому в областном президиуме ЕР так спокойно отнеслись к угрозе со стороны Панова, что он будет жаловаться на исключение высшему партийному руководству. «Панов заявил, что его, как военнослужащего, нельзя было исключать из ЕР. Однако военные, согласно федеральному закону о воинской службе, вообще не должны состоять в какой-либо политической партии. Даже депутаты госдумы, принимавшие участие в СВО, не были военнослужащими и оставались парламентариями. Они ушли на фронт добровольцами и не получают за это денег от Минобороны. Поэтому и сохранили членство в партии. Так что исключать Панова из ЕР было можно», — говорит источник. Юрий Панов участвует в заседаниях гордумы заочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Панов работает в виртуальном режиме Сам же депутат гордумы Юрий Панов продолжает вести себя загадочно для коллег, которые уже заинтригованы его «незримым присутствием» в повестке. «Панова с момента его допроса в СК по делу о махинациях в МУП „ПОВВ“ не видел никто. Даже в свой недавний день рождения он просто не отвечал на звонки. При этом в его соцсетях продолжают выходить посты о заседаниях думы и прочих мероприятиях с формулировками „мы приняли“ и тому подобное. Кто их публикует и вообще ведет аккаунты? Если ведет сам, как это ему удается это делать, будучи на фронте?» — гадают в политических кругах города. После смерти бизнесмена возобновили уголовное дело Источники сообщают, что возобновили расследование уголовного дела по факту кражи активов у бизнесмена Артура Никитина. Несмотря на то, что Никитин умер. «Речь идет о краже с предприятий Никитина оборудования. Подозреваемый в краже оборудование продал, а на вырученные деньги купил квартиру в Москве. Там в столице его и нашли, после долгого розыска. При задержании он пытался откупиться от силовиков, но его скрутили и доставили в наручниках в Челябинск», — рассказал источник. По делу о махинациях в Главном управлении юстиции прошли новые задержания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вместе с Заморой судей задержали коммерсантов Говорят, что вместе с директором «Центра обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрием Заморой, задержали группу коммерсантов. Тех, кто получал контракты на содержание помещений судов. «Их имена все еще держатся в секрете, как и подробности уголовного дела. Официально Заморе инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Но, по слухам, дело могут переквалифицировать на получение взятки. Поскольку эти взятки уже фигурируют в уголовных делах коммерсантов», — говорит источник. У Дубровского появится новый кредитор Деловые элиты обсуждают личность таинственного Дениса Кашигина из Магнитогорска, которому разрешили погасить налоговые долги экс-губернатора Бориса Дубровского. Речь идет о сумме 31,8 тысячи рублей. И всем понятно, что такую сумму бывший глава региона легко бы погасил сам. «Все очень просто. Кашигин возьмет на себя долг Дубровского перед ФНС и станет официальным кредитором экс-губернатора. С погашением долга можно потянуть. Зато Кашигин войдет в процесс банкротства. Скорее всего, это сделано по соглашению с Дубровским. Свои люди в кредиторах лишними не будут. Тем более, что адвокат Дубровского Кирилл Мухин тоже скоро войдет в число кредиторов», — говорит инсайдер. Пентхаус Бориса Дубровского не уходит из поля зрения суда и кредиторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С владельца его пентхауса запросили особые доказательства Говорят, что история с продажей экс-губернатором Борисом Дубровским роскошного пентхауса в Москве за 380 млн рублей может обернуться проблемами для нового владельца жилья Максима Анциферова. Суд удивился, что Анциферов заплатил всю сумму разом, наличными. А это, даже если все деньги были в пятитысячных купюрах, не менее 77 килограммов. На очередном заседании по банкротству Дубровского судья засомневался в том, что сделка состоялась. Якобы женщина-посредник, представлявшая интересы экс-губернатора, физически не смогла бы унести такую сумму. «Представители Анциферова и Дубровского заверили, что даме помогали унести деньги крепкие мужчины. Но теперь уже Анциферов должен представить доказательства, что снимал со счетов в банках столько налички. И, если доказательств не будет, вопросы о законности сделки могут возникнуть к самому Анциферову», — рассказал источник. Комбинатом питания руководит замдиректора Говорят, делами на «Уральском комбинате питания», директором которого назначен Федор Куравин, теперь заправляет его заместитель Константин Антропов. Ранее Антропов был уволен экс-директором УКП Игорем Воловым, но, после смены руководства, вновь занял свое кресло. Комбинат обслуживает школы и детские сады. «После обысков у Волового было решено поставить руководителем человека, к которому со стороны общественности вопросов не возникнет. Поэтому комбинат возглавил бывший директор школы №137 Куравин. Но, фактически, делами управляет Антропов, которого Куравин вернул на комбинат», — рассказал источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главной темой для разговора среди элит остается выступление сенатора Маргариты Павловой, заявившей, что женщинам надо отказываться от высшего образования ради детей. Тем временем, главы запрещают сотрудникам уходить в отпуск из-за прямой линии губернатора Алексея Текслера. А соратники депутата госдумы Владимира Бурматова спешно покидают Челябинск. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Из-за Текслера главы отменили отпуска Как сообщают источники, из-за предстоящей прямой линии губернатора Алексея Текслера с населением чиновникам в муниципалитетах пришлось отложить отпуска. Во всяком случае, тем, кто занимает руководящие должности. «Это необходимо, чтобы в любой момент, если потребуется, каждый ответственный руководитель с места мог выступить в прямом эфире. При условии, если у Текслера появится к нему вопрос. Поэтому главы и сами в отпуск не идут, и никому отпуска на первую декаду декабря не подписывают», — рассказал источник. Губернатор соберет соратников по ЕР По сообщениям от инсайдеров, уже через несколько дней после прямой линии с населением губернатор Алексей Текслер проведет областную конференцию «Единой России». На ней должны избрать делегатов на съезд ЕР в Москве. «Говорят, что конференция отчетная, перестановки внутри партии на ней не планируются. Но, по слухам, должны анонсировать важные кадровые решения, которые будут держать в секрете до самой конференции», — сообщил инсайдер. Shaman’а не смогли заполучить силовики В Челябинске до сих пор обсуждают выступление певца Shaman’а на Русском экономическом форуме. Все сходятся во мнении, что приглашение исполнителя стало несомненной удачей губернатора Алексея Текслера. «Между прочим, было очень трудно заполучить Shaman’а на форум. Дело в том, что выступление было 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел. Представители МВД в Москве и в регионах очень хотели бы видеть в этот день на своих корпоративах Shaman’а. Но певца удалось перехватить, и Shaman приехал в Челябинск», — говорят в кулуарах. Фанаты певца специально регистрировались на экономический форум Выступление Shaman’а в Челябинске выявило еще одну забавную деталь. За певцом по всей России ездит группа фанаток. «Эти фанатки, а среди них есть и бизнес-леди, и крупные руководители, специально регистрировались на форум. Все ради того, чтобы приехать в Челябинск и посмотреть выступление певца», — рассказывают очевидцы. Сенатора Павлову попросят следить за словами Говорят, что в Совете Федерации остались очень недовольны высказываниями челябинского сенатора Маргариты Павловой на тему отказа от высшего образования ради деторождения. Аппарат Совета федерации в режиме онлайн мониторит соцсети, и резонанс, вызванный словами Павловой, очень не понравился. «Планируется, что с Павловой будут серьезно говорить, чтобы она следила за формулировками в своих выступлениях. Особенно с учетом того, как много внимания в последнее время уделяется вопросам образования», — рассказал источник. …зато она прославила форум После нашумевших советов сенатора Маргариты Павловой для девушек «рожать, а не учиться» на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске среди местных элит появилась новая шутка. Сама Павлова уверяет, что сделала это ради «пиара», и число подписчиков в ее соцсетях значительно выросло. «А говорят теперь так: „Если хочешь сделать форум известным, пригласите сенатора Павлову!“ Это даже при условии, что РЭФ в особом продвижении, с учетом высокого статуса участников, не нуждался», — посмеиваются в кулуарах. Бурматов надеется на Гартунга Говорят, депутат госдумы Владимир Бурматов надеется, что ему удастся договориться со своим коллегой по парламенту Валерием Гартунгом. Речь идет о выборах в гордуму Челябинска в 2024 году. Сторонников Бурматова начинают исключать из «Единой России», и рассчитывать на поддержку партии в 2024 году им не приходится. Ранее гордума формировалась из состава райсоветов, куда можно было избираться без подписей даже самовыдвиженцам. На прямых выборах в гордуму без поддержки партий, освобожденных от сбора подписей, будет сложно. «Единоросс Бурматов якобы просит лидера челябинских эсеров Гартунга, чтобы тот позволил его людям выдвинуться от „Справедливой России“. Взамен обещает помочь с выборными технологиями. Те, кто в теме, в таких перспективах сомневаются. К примеру, помощник Бурматова, депутат Александр Галкин уже пытался договориться с эсерами, но ему в поддержке отказали. Да и Гартунг ради Бурматова не будет ссориться с областными властями», — уверяет источник. …но дал команду готовиться к сбору подписей Соратники депутата Госдумы Владимира Бурматова в Челябинске в преддверии выборов в гордуму обсуждают, что «Справедливая Россия» не окажет им поддержку. Стало быть, надо искать другие варианты. «В местных отделениях КПРФ и ЛДПР, что называется, на дух не переносят „бурматовских“. Остальные партии тоже не хотят иметь с ними дел. В итоге Бурматов якобы дал команду искать базы данных для сбора подписей», — говорят в кулуарах. В ЗСО хотят ввести лимит на должности В челябинском заксобрании подумывают над тем, чтобы пересмотреть порядок распределения должностей. В частности, обсуждается введение некоего лимита на число постов. «Говорят, что депутат, занимающий штатную должность, может рассчитывать не более, чем на два руководящих поста в заксобрании. К примеру, руководить комитетом и быть при этом вице-спикером. А депутату, который работает на неосвобожденной основе, позволят только одну должность. Впрочем, пока еще все это только в стадии обсуждения», — говорят в заксобрании. …и решают, что делать с Романовым После исключения из политсовета местного отделения ЕР в Металлургическом районе Челябинска соратников депутата госдумы Владимира Бурматова на очереди стоит вопрос их исключение из партии. В том числе, речь идет о депутате заксобрания Максиме Романове. В ЗСО уже задумались над тем, какие действия придется предпринять. «Романов входит во фракцию „Единой России“, так как избирался по спискам ЕР. Если его исключат из партии, то должны удалить и из фракции. Уже просматривают документы на предмет того, как провести процедуру и не допустить нарушения регламента», — рассказал источник. А сам он снялся с партийного учета Как сообщают источники, депутат ЗСО Максим Романов решил не ждать, когда его исключат из рядов «Единой России». Он подал заявление о снятии его с партийного учета в Челябинске. То же самое сделали депутаты Металлургического райсовета Олег Мальцев и Сергей Астафьев, которым также грозит исключение из ЕР. «В своем заявлении они указали, что снимаются с учета в связи с переездом. Где именно планируют встать на учет заново, они не сообщают. Однопартийцы расценили это как попытку избежать исключения из ЕР. Ранее так поступил депутат гордумы Челябинска Александр Галкин: снялся с учета в Челябинске и получил партийную „прописку“ в Москве. Он, как и Романов, боялся исключения», — говорит источник. Два мэра провалили отопительный сезон По словам источников, хуже всех с подготовкой к отопительному сезону справились мэр Златоуста Максим Пекарский и глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович. Эта информация прозвучала на закрытом совещании с главами, которое проводил губернатор Алексей Текслер. «Златоуст и Катав-Ивановский район так и не получили паспорта готовности. И, похоже, не получат. У Текслера уже даже слов не нашлось, чтобы отругать Пекарского и Шимановича. Все с ними давно ясно», — говорят в кулуарах. В Катав-Ивановском районе отложили смену главы Несмотря на большое число претензий к главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, смена власти в муниципалитете отложена. Причина в том, что сначала надо решить вопрос с мэром Катав-Ивановска. Его место вакантно с тех пор, как досрочно ушел в отставку Андрей Елисеев. «Процедура выбора нового мэра Катав-Ивановска займет почти два месяца. Так что и после новогодних каникул Шиманович останется на посту главы района», — пояснил источник. …и решили судьбу врио мэра Областные власти пока не решили, кто именно должен стать мэром Катав-Ивановска. Сразу после отставки с поста главы Андрея Елисеева начались консультации и идут до сих пор. «Но одно совершенно точно. Врио мэра Петр Емельянов как потенциальный кандидат не рассматривается. К нему слишком много вопросов. Да и история с избиением избирательницы точно не красит временного градоначальника», — заявил источник. ЕР позвала на помощь конкурентов Необычное заседание провели единороссы в гордуме Челябинска. Расширенное, но закрытое. «Фракция „Единой России“ собралась на закрытое заседание. Но закрыто оно было только для СМИ. А вот для представителей других партий-соперников — ровно наоборот. Пригласили коммунистов, ЛДПР и справедливоросов. Что конкретно обсуждали — непонятно, но, по слухам, речь шла о подготовке к президентским выборам. Конкуренты ЕР были очень удивлены, а депутаты-единороссы удивились еще больше. Говорят, что идею подал спикер гордумы Андрей Шмидт», — рассказывают инсайдеры. …и подняла документы о статусе военнослужащих Говорят, что команда лишить депутата гордумы Челябинска Юрия Панова партбилета «Единой России» поступила из Москвы, из центрального руководства партии. Поэтому в областном президиуме ЕР так спокойно отнеслись к угрозе со стороны Панова, что он будет жаловаться на исключение высшему партийному руководству. «Панов заявил, что его, как военнослужащего, нельзя было исключать из ЕР. Однако военные, согласно федеральному закону о воинской службе, вообще не должны состоять в какой-либо политической партии. Даже депутаты госдумы, принимавшие участие в СВО, не были военнослужащими и оставались парламентариями. Они ушли на фронт добровольцами и не получают за это денег от Минобороны. Поэтому и сохранили членство в партии. Так что исключать Панова из ЕР было можно», — говорит источник. Панов работает в виртуальном режиме Сам же депутат гордумы Юрий Панов продолжает вести себя загадочно для коллег, которые уже заинтригованы его «незримым присутствием» в повестке. «Панова с момента его допроса в СК по делу о махинациях в МУП „ПОВВ“ не видел никто. Даже в свой недавний день рождения он просто не отвечал на звонки. При этом в его соцсетях продолжают выходить посты о заседаниях думы и прочих мероприятиях с формулировками „мы приняли“ и тому подобное. Кто их публикует и вообще ведет аккаунты? Если ведет сам, как это ему удается это делать, будучи на фронте?» — гадают в политических кругах города. После смерти бизнесмена возобновили уголовное дело Источники сообщают, что возобновили расследование уголовного дела по факту кражи активов у бизнесмена Артура Никитина. Несмотря на то, что Никитин умер. «Речь идет о краже с предприятий Никитина оборудования. Подозреваемый в краже оборудование продал, а на вырученные деньги купил квартиру в Москве. Там в столице его и нашли, после долгого розыска. При задержании он пытался откупиться от силовиков, но его скрутили и доставили в наручниках в Челябинск», — рассказал источник. Вместе с Заморой судей задержали коммерсантов Говорят, что вместе с директором «Центра обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрием Заморой, задержали группу коммерсантов. Тех, кто получал контракты на содержание помещений судов. «Их имена все еще держатся в секрете, как и подробности уголовного дела. Официально Заморе инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Но, по слухам, дело могут переквалифицировать на получение взятки. Поскольку эти взятки уже фигурируют в уголовных делах коммерсантов», — говорит источник. У Дубровского появится новый кредитор Деловые элиты обсуждают личность таинственного Дениса Кашигина из Магнитогорска, которому разрешили погасить налоговые долги экс-губернатора Бориса Дубровского. Речь идет о сумме 31,8 тысячи рублей. И всем понятно, что такую сумму бывший глава региона легко бы погасил сам. «Все очень просто. Кашигин возьмет на себя долг Дубровского перед ФНС и станет официальным кредитором экс-губернатора. С погашением долга можно потянуть. Зато Кашигин войдет в процесс банкротства. Скорее всего, это сделано по соглашению с Дубровским. Свои люди в кредиторах лишними не будут. Тем более, что адвокат Дубровского Кирилл Мухин тоже скоро войдет в число кредиторов», — говорит инсайдер. С владельца его пентхауса запросили особые доказательства Говорят, что история с продажей экс-губернатором Борисом Дубровским роскошного пентхауса в Москве за 380 млн рублей может обернуться проблемами для нового владельца жилья Максима Анциферова. Суд удивился, что Анциферов заплатил всю сумму разом, наличными. А это, даже если все деньги были в пятитысячных купюрах, не менее 77 килограммов. На очередном заседании по банкротству Дубровского судья засомневался в том, что сделка состоялась. Якобы женщина-посредник, представлявшая интересы экс-губернатора, физически не смогла бы унести такую сумму. «Представители Анциферова и Дубровского заверили, что даме помогали унести деньги крепкие мужчины. Но теперь уже Анциферов должен представить доказательства, что снимал со счетов в банках столько налички. И, если доказательств не будет, вопросы о законности сделки могут возникнуть к самому Анциферову», — рассказал источник. Комбинатом питания руководит замдиректора Говорят, делами на «Уральском комбинате питания», директором которого назначен Федор Куравин, теперь заправляет его заместитель Константин Антропов. Ранее Антропов был уволен экс-директором УКП Игорем Воловым, но, после смены руководства, вновь занял свое кресло. Комбинат обслуживает школы и детские сады. «После обысков у Волового было решено поставить руководителем человека, к которому со стороны общественности вопросов не возникнет. Поэтому комбинат возглавил бывший директор школы №137 Куравин. Но, фактически, делами управляет Антропов, которого Куравин вернул на комбинат», — рассказал источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер