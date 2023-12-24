Где зимой в Пермском крае получаются самые красивые фотографии

Блогеры раскрыли лучшие снежные достопримечательности региона

25 декабря 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Одна из самых фотогеничных локаций — зимний Каменный город Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Блогеры не понаслышке знают, где получаются лучшие зимние фотографии. Но просто приехать на место недостаточно. Нужно знать время, когда толпы туристов не станут загораживать обзор, а свет будет падать с нужной стороны. URA.RU сделало подборку зимних достопримечательностей в Пермском крае, которые любят посещать блогеры. Каменный город В Каменный город приехать пораньше до других туристов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Каменный город для зимних поездок в своих соцсетях отмечают Эльнар Мансуров, известный как Mishka.Travel, и блогер Евгения Федорова. Прогулки по каменным лабиринтам принесут больше удовольствия, когда нет толп туристов. Поэтому приезжать сюда лучше рано утром. Дорога до Каменного города пролегает по тропинке, окруженной высокими елями. В самом городе можно полюбоваться чистым синим небом, понырять в сугробы и выпить чай на скале. Лучшее место для фото по мнению Евгении Федоровой — узкая площадка под крылом «Пернатого стража». Где расположен: Губахинский муниципальный округ Усьвинские столбы и ледяные водопады Усьвинские столбы прекрасны в любое время года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Усьвинские столбы называют визитной карточкой Пермского края. Их можно посетить за одну поездку вместе с Каменным городом. И зимой и летом на столбы идут, чтобы полюбоваться завораживающим видом. Тревел-блогер Эльнар Мансуров отмечает, что зимой у столбов появляется особый шарм. Также он рекомендует посетить усьвинские ледяные водопады. Они расположены в 15 километров от поселка Усьва, но идти до них придется на лыжах. Где расположены: поселок Усьва, Губахинский муниципальный округ Мельничный ручей Мельничный ручей лучше посещать вместе с другими достопримечательностями Фото ВК Евгении Федоровой Ручей находится в ущелье, где в зимнее время года на скалах застывает вода, и получаются огромные сосули. «В ледяном каньоне узкой кромкой с камней свисают мутно-желтые сосульки и, кажется, зубасто скалятся на приходящих сюда туристов», — написала путешественница Евгения Федорова в своем блоге. Посещать мельничный ручей путешественница рекомендует вместе с другими достопримечательностями, которые находятся рядом: аркой «Царские ворота», Красным камнем, Ершовским прииском и зданием алмазной фабрики в Кусье-Александровском. Где расположен: Горнозаводский городской округ, п. Усть-Койва Помяненный камень Помяненный камень напоминает Маньпупунер Фото из социальных сетей Эльнара Мансурова На севере Пермского края в Красновишерском городском округе находится Помяненный или Колчимский камень. На его вершине расположены несколько каменных сооружений, высота которых может доходить до 30 метров. По мнению Эльнара Мансурова, он похож на Маньпупунер. Блогер рекомендует сходить туда в поход на снегоступах, лыжах или подняться на снегоходе, так как дорога до вершины занесена снегом. Если кто-то пройдет раньше и протопчет тропинку, добираться будет удобнее. Где расположен: Красновишерский городской округ Полюд и Ветлан Две вершины Полюд и Ветлан находятся недалеко друг от друга. Их можно посетить в рамках однодневного тура. Обе горы красивы как издалека, так и вблизи, поэтому путешественники рекомендуют обязательно подняться на них. Поход на вершину не требует физической подготовки. На Полюд лучше подниматься на снегоходе. А самые красивые фото получаются на рассвете или закате, рекомендует Эльнар Мансуров. Где расположены: Красновишерский район Белогорский монастырь В мороз Белогорский монастырь выглядит волшебно Фото: Сергей Русанов © URA.RU На юге Пермского края находится достопримечательность, которую лучше всего посещать в морозы. Белогорский монастырь и гора Белая особенно красивы в холодное время года. «Прямо как из сказки», — отмечает Эльнар Мансуров. Где расположен: Кунгурский муниципальный округ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогеры не понаслышке знают, где получаются лучшие зимние фотографии. Но просто приехать на место недостаточно. Нужно знать время, когда толпы туристов не станут загораживать обзор, а свет будет падать с нужной стороны. URA.RU сделало подборку зимних достопримечательностей в Пермском крае, которые любят посещать блогеры. Каменный город Каменный город для зимних поездок в своих соцсетях отмечают Эльнар Мансуров, известный как Mishka.Travel, и блогер Евгения Федорова. Прогулки по каменным лабиринтам принесут больше удовольствия, когда нет толп туристов. Поэтому приезжать сюда лучше рано утром. Дорога до Каменного города пролегает по тропинке, окруженной высокими елями. В самом городе можно полюбоваться чистым синим небом, понырять в сугробы и выпить чай на скале. Лучшее место для фото по мнению Евгении Федоровой — узкая площадка под крылом «Пернатого стража». Где расположен: Губахинский муниципальный округ Усьвинские столбы называют визитной карточкой Пермского края. Их можно посетить за одну поездку вместе с Каменным городом. И зимой и летом на столбы идут, чтобы полюбоваться завораживающим видом. Тревел-блогер Эльнар Мансуров отмечает, что зимой у столбов появляется особый шарм. Также он рекомендует посетить усьвинские ледяные водопады. Они расположены в 15 километров от поселка Усьва, но идти до них придется на лыжах. Где расположены: поселок Усьва, Губахинский муниципальный округ Ручей находится в ущелье, где в зимнее время года на скалах застывает вода, и получаются огромные сосули. «В ледяном каньоне узкой кромкой с камней свисают мутно-желтые сосульки и, кажется, зубасто скалятся на приходящих сюда туристов», — написала путешественница Евгения Федорова в своем блоге. Посещать мельничный ручей путешественница рекомендует вместе с другими достопримечательностями, которые находятся рядом: аркой «Царские ворота», Красным камнем, Ершовским прииском и зданием алмазной фабрики в Кусье-Александровском. Где расположен: Горнозаводский городской округ, п. Усть-Койва На севере Пермского края в Красновишерском городском округе находится Помяненный или Колчимский камень. На его вершине расположены несколько каменных сооружений, высота которых может доходить до 30 метров. По мнению Эльнара Мансурова, он похож на Маньпупунер. Блогер рекомендует сходить туда в поход на снегоступах, лыжах или подняться на снегоходе, так как дорога до вершины занесена снегом. Если кто-то пройдет раньше и протопчет тропинку, добираться будет удобнее. Где расположен: Красновишерский городской округ Две вершины Полюд и Ветлан находятся недалеко друг от друга. Их можно посетить в рамках однодневного тура. Обе горы красивы как издалека, так и вблизи, поэтому путешественники рекомендуют обязательно подняться на них. Поход на вершину не требует физической подготовки. На Полюд лучше подниматься на снегоходе. А самые красивые фото получаются на рассвете или закате, рекомендует Эльнар Мансуров. Где расположены: Красновишерский район На юге Пермского края находится достопримечательность, которую лучше всего посещать в морозы. Белогорский монастырь и гора Белая особенно красивы в холодное время года. «Прямо как из сказки», — отмечает Эльнар Мансуров. Где расположен: Кунгурский муниципальный округ