Главные перестановки в силовом блоке Прикамья 2023

Пермь покинул один таинственный руководитель, но приехал другой — из Чечни

28 декабря 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Новый руководитель пермского УФСБ приехал из Крыма Фото: Илья Московец © URA.RU В уходящем 2023 году в нескольких силовых структурах произошли отставки руководящего состава и новые назначения. Сменились руководители УФССП, УФСБ и ГУФСИН по Пермскому краю. В отставку ушел начальник Пермского военного института Росгвардии Евгений Русанов. Произошла смена начальника уголовного розыска в краевом МВД. URA.RU собрало в один материал все изменения в кадровых службах ведомств. УФССП по Пермскому краю Статья по теме Новый глава пермских приставов назвал главную проблему в регионе В начале января стало известно, что руководитель пермского управления службы судебных приставов Сергей Неведомский не выйдет из своего отпуска. Он был исполняющим обязанности руководителя с 2019 года. Новым главным приставом Прикамья был назначен выходец из Чечни Абдул Алаудинов. Спустя месяц после своего назначения Алаудинов назначил начальником отдела по работе с обращениями пермского УФССП своего земляка Умара Саидова. До переезда в Пермь Саидов работал на аналогичной должности в УФССП по Чеченской республике. Через месяц после переезда Саидов занял должность замруководителя пермского УФССП. Начав работать в Пермском крае, Алаудинов сразу заявил, что будет поднимать авторитет судебных приставов в регионе. Он посетил несколько муниципалитетов, где встретился с пермяками и выслушал их жалобы. В Перми Алаудинов также стал проводить личные приемы и выслушивать жалобы горожан. ГУФСИН по Пермскому краю Статья по теме Начальник пермского ГУФСИН уволился из-за конфликта с Москвой В начале июля указом президента на должность руководителя пермского ГУФСИН назначен Леонид Мустайкин. Его предшественник Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года. Его увольнение источники URA.RU связывали с конфликтом, который был между Лымарем и федеральным руководством. В течение полугода управлением временно руководил первый замруководителя Самир Бабаев. Вступив в должность Мустайкин отправился на проверки по пермским колониям. По словам источника URA.RU, он лично побеседовал с начальниками исправительных учреждений, осмотрел территории и внутренние помещения колоний. Где-то остался сдержанно удовлетворенным, а где-то высказал замечания и указал сроки, в которые нужно исправить. ГУ МВД по Пермскому краю В начале сентября с должности начальника управления уголовного розыска в Пермском крае уволился полковник полиции Сергей Белкин. Рапорт об увольнении он написал еще летом. Источники URA.RU сошлись во мнении, что уход Белкины скорее всего был вынужденным. «У него за плечами огромный опыт работы и руководитель он отличный. Ушел, потому что не смог больше терпеть то, что происходит внутри управления», — отмечают собеседники агентства. На должность Белкина был назначен Сергей Чирцов. Он пришел на работу в полицию простым оперативником. В разные годы руководил районными отделами уголовного розыска. В последнее время был замначальника управления наркоконтроля в пермском главке. Чирцов женат. Является основателем футбольного клуба «Динамо», который играет в ночной футбольной лиге. Пермский военный институт Росгвардии В конце сентября начальник Пермского военного института Росгвардии Евгений Русанов покинул свою должность. В пресс-службе ведомства отметили, что он ушел на пенсию по выслуге лет. Русанов руководил институтом с августа 2021 года. Сейчас его обязанности временно исполняет полковник Юрий Стовбун. УФСБ по Пермскому краю В ноябре стало известно о том, что в пермском управлении ФСБ меняется руководство. Геннадий Анацкий, руководивший краевым УФСБ с 2021 года, занял аналогичную должность в республике Дагестан. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина кресло руководителя УФСБ по Пермскому краю занял Андрей Ляпкин. До переезда в Пермь он работал замначальника управления по республике Крым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В уходящем 2023 году в нескольких силовых структурах произошли отставки руководящего состава и новые назначения. Сменились руководители УФССП, УФСБ и ГУФСИН по Пермскому краю. В отставку ушел начальник Пермского военного института Росгвардии Евгений Русанов. Произошла смена начальника уголовного розыска в краевом МВД. URA.RU собрало в один материал все изменения в кадровых службах ведомств. УФССП по Пермскому краю В начале января стало известно, что руководитель пермского управления службы судебных приставов Сергей Неведомский не выйдет из своего отпуска. Он был исполняющим обязанности руководителя с 2019 года. Новым главным приставом Прикамья был назначен выходец из Чечни Абдул Алаудинов. Спустя месяц после своего назначения Алаудинов назначил начальником отдела по работе с обращениями пермского УФССП своего земляка Умара Саидова. До переезда в Пермь Саидов работал на аналогичной должности в УФССП по Чеченской республике. Через месяц после переезда Саидов занял должность замруководителя пермского УФССП. Начав работать в Пермском крае, Алаудинов сразу заявил, что будет поднимать авторитет судебных приставов в регионе. Он посетил несколько муниципалитетов, где встретился с пермяками и выслушал их жалобы. В Перми Алаудинов также стал проводить личные приемы и выслушивать жалобы горожан. ГУФСИН по Пермскому краю В начале июля указом президента на должность руководителя пермского ГУФСИН назначен Леонид Мустайкин. Его предшественник Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года. Его увольнение источники URA.RU связывали с конфликтом, который был между Лымарем и федеральным руководством. В течение полугода управлением временно руководил первый замруководителя Самир Бабаев. Вступив в должность Мустайкин отправился на проверки по пермским колониям. По словам источника URA.RU, он лично побеседовал с начальниками исправительных учреждений, осмотрел территории и внутренние помещения колоний. Где-то остался сдержанно удовлетворенным, а где-то высказал замечания и указал сроки, в которые нужно исправить. ГУ МВД по Пермскому краю В начале сентября с должности начальника управления уголовного розыска в Пермском крае уволился полковник полиции Сергей Белкин. Рапорт об увольнении он написал еще летом. Источники URA.RU сошлись во мнении, что уход Белкины скорее всего был вынужденным. «У него за плечами огромный опыт работы и руководитель он отличный. Ушел, потому что не смог больше терпеть то, что происходит внутри управления», — отмечают собеседники агентства. Пермский военный институт Росгвардии В конце сентября начальник Пермского военного института Росгвардии Евгений Русанов покинул свою должность. В пресс-службе ведомства отметили, что он ушел на пенсию по выслуге лет. Русанов руководил институтом с августа 2021 года. Сейчас его обязанности временно исполняет полковник Юрий Стовбун. УФСБ по Пермскому краю В ноябре стало известно о том, что в пермском управлении ФСБ меняется руководство. Геннадий Анацкий, руководивший краевым УФСБ с 2021 года, занял аналогичную должность в республике Дагестан. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина кресло руководителя УФСБ по Пермскому краю занял Андрей Ляпкин. До переезда в Пермь он работал замначальника управления по республике Крым.