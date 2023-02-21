Новый глава пермских приставов назвал главную проблему в регионе

Новый руководитель ГУФССП по Пермскому краю, выходец из Чеченской республики Абдул Алаудинов своей основной задачей считает приведение в порядок исполнительного производства, об этом он рассказал в интервью URA.RU. Почему новый глава пермских приставов делает ставку на местные кадры и не собирается перевозить земляков, как собирается решать проблему нехватки сотрудников и о чем он беседует с главой Чечни Рамзаном Кадыровым — читайте в эксклюзивном интервью для URA.RU.
— Абдул Аронович, вы всю жизнь прожили в Чеченской республике, тяжело ли вам дался переезд в другой регион?
— Я человек мобильный, по долгу службы часто бывал в командировках, в том числе длительных. Я к ним привык, поэтому переезд в Пермский край воспринял с энтузиазмом. Первое время было тяжело, не скрою, человек я — южный, а тут ежедневно видеть снег и отсутствие солнца — было непривычно. Но спустя примерно три недели я привык, и сейчас все нормально, даже домой уже не хочется.
— Переехала ли с вами ваша семья?
— Переехал один, в ближайшее время перевозить семью не планирую. Пока не хотелось бы разлучать детей с близкими родственниками, но это не окончательное решение. Пока один.
— Но, наверное, на данном этапе такое количество работы, что свободного времени и вовсе нет?
— Знаете, работы здесь очень много. По сравнению с предыдущим регионом здесь огромное количество исполнительных производств. В Чеченской республике их доходило до 800 тысяч, а здесь, представьте себе, почти три миллиона было только в прошлом году. Если честно, работы — непочатый край. Но работы я не боюсь, и, как говорится, хороший работник — не тот, кто сидит допоздна, а тот, кто вовремя выполняет свои обязанности.
— Как думаете, почему так получается, что в Чеченской республике всего 800 тысяч производств, а в Пермском крае в разы больше?
— Во-первых, Чечня — регион маленький по сравнению с Прикамьем. Здесь, в Пермском крае проживает 2,5 миллиона человек, а в Чеченской республике — только полтора миллиона. Кроме того, есть такие нюансы, как исполнительные производства по алиментам — у нас их очень мало. Вероятно, потому что среди чеченцев очень сильно развит институт семьи. У кавказцев даже разводов в несколько раз меньше, чем у пермяков. Кроме того, чеченцы — законопослушны. Многие думают и ожидают, что мы закон не соблюдаем.
Но, на самом деле, ради того, чтобы судебный пристав не пришел арестовывать имущество и чтобы этого не увидели соседи, кавказцы готовы расплатиться с долгами. А родственники им всегда в этом помогут.
— Какие задачи ставите перед собой на ближайшее время? На что стоит обратить внимание у нас в регионе?
— На все. Но это не в том, конечно, плане, что все плохо, просто важно абсолютно все. Где-то необходимо добавить практику, которая внедряется в других субъектах. В каких-то случаях нужно идти в ногу со временем и, возможно, отказаться от того, что применялось 10-20 лет назад, а сейчас в этом нет необходимости. Первоначальная задача — привести в порядок именно исполнительное производство. Считаю, что это самое важное направление для службы судебных приставов, а позже перейдем к другим задачам.
— Нет ли желания усилить команду управления специалистами из Чеченской республики?
— Вы знаете, нет. Я намерен комплектовать коллектив из местных специалистов. Вижу, что сотрудники пермского управления хотят работать и делают для этого все возможное. Единственное, что сейчас нужно — человек, который станет для них лидером. И я хочу быть таким человеком. Если говорить о регионах, то нет разницы в специалистах: на данный момент мы готовы принять на службу сотрудников из других управлений, если они хотят получить опыт работы в Пермском крае. Несмотря на то, что обо мне писали в социальных сетях, я не делю граждан нашей страны по субъектам их проживания. Мы все — граждане этой страны, и не должны зацикливаться на каком-то одном регионе. Мы должны делать так, чтобы любой субъект процветал. Именно для этого я сюда и приехал.
— Но ведь намного проще принять на работу своими заместителями людей, которых знаешь уже много лет и в которых уверен. Нет?
— Знаете, хороший руководитель — не тот, который возит за собой подчиненных, а тот, кто умеет создать хорошую команду на месте. Более того, на сегодня я не планирую проводить ротацию сотрудников, пока мы работаем сложившимся ранее коллективом.
— Как думаете, с чем может быть связана нехватка кадров, о которой вы сказали ранее?
— Просто надо с людьми работать, вот я — работаю. Когда я начинаю беседы, оказывается, что некоторые не знают о перспективе на службе. Других пугает ответственность. Но, думаю, что все эти вопросы со временем решатся.
Когда я приехал в Пермь, то увидел необычное для нас, кавказцев, явление: в УФССП здесь работает 95% женщин. А для кавказцев погоны и форма всегда были в приоритете. Для нас это почетно. Карьерный рост для мужчин из Чеченской республики — это достоинство, повод для гордости. Мужчина всегда должен быть впереди, чтобы им гордились и восхищались.
— Вы говорите, что готовы принять на работу сотрудников из других регионов. Насколько велик кадровый голод среди приставов в целом?
— Сегодня на должность судебного пристава исполнителя вакантно около 100 мест. Есть судебные приставы, работающие по ОУПДС (обеспечение установленного порядка деятельности судов — ред.). Здесь не хватает чуть больше 30 человек. Кроме того, есть определенное количество так называемых декретных ставок, которые также остаются свободными.
— Если говорить о Рамзане Кадырове, он вас поздравлял с назначением на нынешнюю должность. Поддерживаете ли вы с ним какое-либо общение?
— Да, конечно. Общаемся, созваниваемся, обмениваемся голосовыми сообщениями. Ведь, куда бы я ни ушел, кем бы я не стал, я не перестаю быть чеченцем, и общение со своими родственниками и близкими по духу людьми всегда будет, терять это я не собираюсь.
Никакая должность в этом мире не сможет меня заставить перестать общаться с близкими. Я считаю, что каждый человек, живущий в этом мире, должен гордиться своей национальностью, но не быть при этом фашистом и признавать только свою национальность.
— Если говорить о сотрудниках ОУПДС, планируется ли усиление защиты судов в Пермском крае?
— Не вижу в этом необходимости. Судебные приставы по ОУПДС подразделений нашего управления полностью обеспечивают охраной 60 зданий федеральных судов и 146 судебных участков мировых судей. У них масса задач, начиная с того, чтобы люди не пронесли в суд ничего запрещенного, заканчивая выдворением иностранных граждан, лиц без гражданства, и приводом участников заседаний, которые не явились по повестке, а также охраной правопорядка в суде. Только за прошлый год у посетителей прикамских судов было изъято 329 опасных предметов. Среди них были колюще-режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пять электрошокеров и даже одно травматическое оружие.
— Что вам нравится и что не нравится в Пермском крае?
— Сейчас мне все здесь нравится. Первое время мне, признаться, тяжело было постоянно видеть снег, меня это можно сказать душило. Но сейчас уже привык и даже получаю удовольствие. Поначалу я не выходил никуда из дома кроме работы, а сейчас езжу по районам, общаюсь с жителями Пермского края, по выходным выбираюсь на прогулки. В ледовом городке пока не был, но надеюсь, успею посетить до закрытия.
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