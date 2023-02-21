Новый глава пермских приставов назвал главную проблему в регионе

Почему Алаудинов не зовет с собой земляков и чем его удивили местные женщины. Интервью

21 февраля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Новый главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новый руководитель ГУФССП по Пермскому краю, выходец из Чеченской республики Абдул Алаудинов своей основной задачей считает приведение в порядок исполнительного производства, об этом он рассказал в интервью URA.RU. Почему новый глава пермских приставов делает ставку на местные кадры и не собирается перевозить земляков, как собирается решать проблему нехватки сотрудников и о чем он беседует с главой Чечни Рамзаном Кадыровым — читайте в эксклюзивном интервью для URA.RU. — Абдул Аронович, вы всю жизнь прожили в Чеченской республике, тяжело ли вам дался переезд в другой регион? Абдул Алаудинов в своем кабинете Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Я человек мобильный, по долгу службы часто бывал в командировках, в том числе длительных. Я к ним привык, поэтому переезд в Пермский край воспринял с энтузиазмом. Первое время было тяжело, не скрою, человек я — южный, а тут ежедневно видеть снег и отсутствие солнца — было непривычно. Но спустя примерно три недели я привык, и сейчас все нормально, даже домой уже не хочется. — Переехала ли с вами ваша семья? — Переехал один, в ближайшее время перевозить семью не планирую. Пока не хотелось бы разлучать детей с близкими родственниками, но это не окончательное решение. Пока один. — Но, наверное, на данном этапе такое количество работы, что свободного времени и вовсе нет? — Знаете, работы здесь очень много. По сравнению с предыдущим регионом здесь огромное количество исполнительных производств. В Чеченской республике их доходило до 800 тысяч, а здесь, представьте себе, почти три миллиона было только в прошлом году. Если честно, работы — непочатый край. Но работы я не боюсь, и, как говорится, хороший работник — не тот, кто сидит допоздна, а тот, кто вовремя выполняет свои обязанности. — Как думаете, почему так получается, что в Чеченской республике всего 800 тысяч производств, а в Пермском крае в разы больше? — Во-первых, Чечня — регион маленький по сравнению с Прикамьем. Здесь, в Пермском крае проживает 2,5 миллиона человек, а в Чеченской республике — только полтора миллиона. Кроме того, есть такие нюансы, как исполнительные производства по алиментам — у нас их очень мало. Вероятно, потому что среди чеченцев очень сильно развит институт семьи. У кавказцев даже разводов в несколько раз меньше, чем у пермяков. Кроме того, чеченцы — законопослушны. Многие думают и ожидают, что мы закон не соблюдаем. Но, на самом деле, ради того, чтобы судебный пристав не пришел арестовывать имущество и чтобы этого не увидели соседи, кавказцы готовы расплатиться с долгами. А родственники им всегда в этом помогут. — Какие задачи ставите перед собой на ближайшее время? На что стоит обратить внимание у нас в регионе? — На все. Но это не в том, конечно, плане, что все плохо, просто важно абсолютно все. Где-то необходимо добавить практику, которая внедряется в других субъектах. В каких-то случаях нужно идти в ногу со временем и, возможно, отказаться от того, что применялось 10-20 лет назад, а сейчас в этом нет необходимости. Первоначальная задача — привести в порядок именно исполнительное производство. Считаю, что это самое важное направление для службы судебных приставов, а позже перейдем к другим задачам. — Нет ли желания усилить команду управления специалистами из Чеченской республики? — Вы знаете, нет. Я намерен комплектовать коллектив из местных специалистов. Вижу, что сотрудники пермского управления хотят работать и делают для этого все возможное. Единственное, что сейчас нужно — человек, который станет для них лидером. И я хочу быть таким человеком. Если говорить о регионах, то нет разницы в специалистах: на данный момент мы готовы принять на службу сотрудников из других управлений, если они хотят получить опыт работы в Пермском крае. Несмотря на то, что обо мне писали в социальных сетях, я не делю граждан нашей страны по субъектам их проживания. Мы все — граждане этой страны, и не должны зацикливаться на каком-то одном регионе. Мы должны делать так, чтобы любой субъект процветал. Именно для этого я сюда и приехал. — Но ведь намного проще принять на работу своими заместителями людей, которых знаешь уже много лет и в которых уверен. Нет? — Знаете, хороший руководитель — не тот, который возит за собой подчиненных, а тот, кто умеет создать хорошую команду на месте. Более того, на сегодня я не планирую проводить ротацию сотрудников, пока мы работаем сложившимся ранее коллективом. — Как думаете, с чем может быть связана нехватка кадров, о которой вы сказали ранее? — Просто надо с людьми работать, вот я — работаю. Когда я начинаю беседы, оказывается, что некоторые не знают о перспективе на службе. Других пугает ответственность. Но, думаю, что все эти вопросы со временем решатся. Когда я приехал в Пермь, то увидел необычное для нас, кавказцев, явление: в УФССП здесь работает 95% женщин. А для кавказцев погоны и форма всегда были в приоритете. Для нас это почетно. Карьерный рост для мужчин из Чеченской республики — это достоинство, повод для гордости. Мужчина всегда должен быть впереди, чтобы им гордились и восхищались. в УФССП по Пермскому краю требуются сотрудники Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Вы говорите, что готовы принять на работу сотрудников из других регионов. Насколько велик кадровый голод среди приставов в целом? — Сегодня на должность судебного пристава исполнителя вакантно около 100 мест. Есть судебные приставы, работающие по ОУПДС (обеспечение установленного порядка деятельности судов — ред.). Здесь не хватает чуть больше 30 человек. Кроме того, есть определенное количество так называемых декретных ставок, которые также остаются свободными. — Если говорить о Рамзане Кадырове, он вас поздравлял с назначением на нынешнюю должность. Поддерживаете ли вы с ним какое-либо общение? — Да, конечно. Общаемся, созваниваемся, обмениваемся голосовыми сообщениями. Ведь, куда бы я ни ушел, кем бы я не стал, я не перестаю быть чеченцем, и общение со своими родственниками и близкими по духу людьми всегда будет, терять это я не собираюсь. Никакая должность в этом мире не сможет меня заставить перестать общаться с близкими. Я считаю, что каждый человек, живущий в этом мире, должен гордиться своей национальностью, но не быть при этом фашистом и признавать только свою национальность. — Если говорить о сотрудниках ОУПДС, планируется ли усиление защиты судов в Пермском крае? — Не вижу в этом необходимости. Судебные приставы по ОУПДС подразделений нашего управления полностью обеспечивают охраной 60 зданий федеральных судов и 146 судебных участков мировых судей. У них масса задач, начиная с того, чтобы люди не пронесли в суд ничего запрещенного, заканчивая выдворением иностранных граждан, лиц без гражданства, и приводом участников заседаний, которые не явились по повестке, а также охраной правопорядка в суде. Только за прошлый год у посетителей прикамских судов было изъято 329 опасных предметов. Среди них были колюще-режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пять электрошокеров и даже одно травматическое оружие. — Что вам нравится и что не нравится в Пермском крае? — Сейчас мне все здесь нравится. Первое время мне, признаться, тяжело было постоянно видеть снег, меня это можно сказать душило. Но сейчас уже привык и даже получаю удовольствие. Поначалу я не выходил никуда из дома кроме работы, а сейчас езжу по районам, общаюсь с жителями Пермского края, по выходным выбираюсь на прогулки. В ледовом городке пока не был, но надеюсь, успею посетить до закрытия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый руководитель ГУФССП по Пермскому краю, выходец из Чеченской республики Абдул Алаудинов своей основной задачей считает приведение в порядок исполнительного производства, об этом он рассказал в интервью URA.RU. Почему новый глава пермских приставов делает ставку на местные кадры и не собирается перевозить земляков, как собирается решать проблему нехватки сотрудников и о чем он беседует с главой Чечни Рамзаном Кадыровым — читайте в эксклюзивном интервью для URA.RU. — Абдул Аронович, вы всю жизнь прожили в Чеченской республике, тяжело ли вам дался переезд в другой регион? — Я человек мобильный, по долгу службы часто бывал в командировках, в том числе длительных. Я к ним привык, поэтому переезд в Пермский край воспринял с энтузиазмом. Первое время было тяжело, не скрою, человек я — южный, а тут ежедневно видеть снег и отсутствие солнца — было непривычно. Но спустя примерно три недели я привык, и сейчас все нормально, даже домой уже не хочется. — Переехала ли с вами ваша семья? — Переехал один, в ближайшее время перевозить семью не планирую. Пока не хотелось бы разлучать детей с близкими родственниками, но это не окончательное решение. Пока один. — Но, наверное, на данном этапе такое количество работы, что свободного времени и вовсе нет? — Знаете, работы здесь очень много. По сравнению с предыдущим регионом здесь огромное количество исполнительных производств. В Чеченской республике их доходило до 800 тысяч, а здесь, представьте себе, почти три миллиона было только в прошлом году. Если честно, работы — непочатый край. Но работы я не боюсь, и, как говорится, хороший работник — не тот, кто сидит допоздна, а тот, кто вовремя выполняет свои обязанности. — Как думаете, почему так получается, что в Чеченской республике всего 800 тысяч производств, а в Пермском крае в разы больше? — Во-первых, Чечня — регион маленький по сравнению с Прикамьем. Здесь, в Пермском крае проживает 2,5 миллиона человек, а в Чеченской республике — только полтора миллиона. Кроме того, есть такие нюансы, как исполнительные производства по алиментам — у нас их очень мало. Вероятно, потому что среди чеченцев очень сильно развит институт семьи. У кавказцев даже разводов в несколько раз меньше, чем у пермяков. Кроме того, чеченцы — законопослушны. Многие думают и ожидают, что мы закон не соблюдаем. — Какие задачи ставите перед собой на ближайшее время? На что стоит обратить внимание у нас в регионе? — На все. Но это не в том, конечно, плане, что все плохо, просто важно абсолютно все. Где-то необходимо добавить практику, которая внедряется в других субъектах. В каких-то случаях нужно идти в ногу со временем и, возможно, отказаться от того, что применялось 10-20 лет назад, а сейчас в этом нет необходимости. Первоначальная задача — привести в порядок именно исполнительное производство. Считаю, что это самое важное направление для службы судебных приставов, а позже перейдем к другим задачам. — Нет ли желания усилить команду управления специалистами из Чеченской республики? — Вы знаете, нет. Я намерен комплектовать коллектив из местных специалистов. Вижу, что сотрудники пермского управления хотят работать и делают для этого все возможное. Единственное, что сейчас нужно — человек, который станет для них лидером. И я хочу быть таким человеком. Если говорить о регионах, то нет разницы в специалистах: на данный момент мы готовы принять на службу сотрудников из других управлений, если они хотят получить опыт работы в Пермском крае. Несмотря на то, что обо мне писали в социальных сетях, я не делю граждан нашей страны по субъектам их проживания. Мы все — граждане этой страны, и не должны зацикливаться на каком-то одном регионе. Мы должны делать так, чтобы любой субъект процветал. Именно для этого я сюда и приехал. — Но ведь намного проще принять на работу своими заместителями людей, которых знаешь уже много лет и в которых уверен. Нет? — Знаете, хороший руководитель — не тот, который возит за собой подчиненных, а тот, кто умеет создать хорошую команду на месте. Более того, на сегодня я не планирую проводить ротацию сотрудников, пока мы работаем сложившимся ранее коллективом. — Как думаете, с чем может быть связана нехватка кадров, о которой вы сказали ранее? — Просто надо с людьми работать, вот я — работаю. Когда я начинаю беседы, оказывается, что некоторые не знают о перспективе на службе. Других пугает ответственность. Но, думаю, что все эти вопросы со временем решатся. Когда я приехал в Пермь, то увидел необычное для нас, кавказцев, явление: в УФССП здесь работает 95% женщин. А для кавказцев погоны и форма всегда были в приоритете. Для нас это почетно. Карьерный рост для мужчин из Чеченской республики — это достоинство, повод для гордости. Мужчина всегда должен быть впереди, чтобы им гордились и восхищались. — Вы говорите, что готовы принять на работу сотрудников из других регионов. Насколько велик кадровый голод среди приставов в целом? — Сегодня на должность судебного пристава исполнителя вакантно около 100 мест. Есть судебные приставы, работающие по ОУПДС (обеспечение установленного порядка деятельности судов — ред.). Здесь не хватает чуть больше 30 человек. Кроме того, есть определенное количество так называемых декретных ставок, которые также остаются свободными. — Если говорить о Рамзане Кадырове, он вас поздравлял с назначением на нынешнюю должность. Поддерживаете ли вы с ним какое-либо общение? — Да, конечно. Общаемся, созваниваемся, обмениваемся голосовыми сообщениями. Ведь, куда бы я ни ушел, кем бы я не стал, я не перестаю быть чеченцем, и общение со своими родственниками и близкими по духу людьми всегда будет, терять это я не собираюсь. — Если говорить о сотрудниках ОУПДС, планируется ли усиление защиты судов в Пермском крае? — Не вижу в этом необходимости. Судебные приставы по ОУПДС подразделений нашего управления полностью обеспечивают охраной 60 зданий федеральных судов и 146 судебных участков мировых судей. У них масса задач, начиная с того, чтобы люди не пронесли в суд ничего запрещенного, заканчивая выдворением иностранных граждан, лиц без гражданства, и приводом участников заседаний, которые не явились по повестке, а также охраной правопорядка в суде. Только за прошлый год у посетителей прикамских судов было изъято 329 опасных предметов. Среди них были колюще-режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пять электрошокеров и даже одно травматическое оружие. — Что вам нравится и что не нравится в Пермском крае? — Сейчас мне все здесь нравится. Первое время мне, признаться, тяжело было постоянно видеть снег, меня это можно сказать душило. Но сейчас уже привык и даже получаю удовольствие. Поначалу я не выходил никуда из дома кроме работы, а сейчас езжу по районам, общаюсь с жителями Пермского края, по выходным выбираюсь на прогулки. В ледовом городке пока не был, но надеюсь, успею посетить до закрытия.