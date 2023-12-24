Где и с кем пермские звезды встретят Новый год

Одни едут в элитный санаторий, другие — к семье в глубинку

25 декабря 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

К Новому году готовятся все Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый год принято встречать с близкими в уютной домашней атмосфере. Звезды также стараются придерживаться этого правила, но получается не у всех. Некоторым приходится работать или активно готовиться к выступлениям. О своих планах пермские артисты рассказали URA.RU. Валентина Мазунина на Новый год спешит на родину Валентина Мазунина в ВК https://vk.com/id18239223 Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Иванько», «Горько», «Самый лучший день», «Иван Васильевич меняет все») на Новый год вернулась из Москвы домой в Пермский край. Здесь она теперь появляется редко, поэтому главный зимний праздник — отличный повод навестить родных. «Считаю, что Новый год — семейный праздник. Я давно не была дома, очень соскучилась по родителям, по сестре, по племяннику, — говорит актриса. — Мы стараемся соблюдать одну традицию — собираться все вместе. Мы говорим о том, что было, лепим пельмени вместе, много разговариваем. Самое волшебное — собраться всем вместе и встретить новый год в кругу семьи». Борис Рудак будет учить новые роли Андрей Чунтомов, театр оперы и балета Солист Пермской оперы Борис Рудак в новогодние каникулы будет готовиться к насыщенной театральной жизни. В ночь на 1 января он намерен скрыться от шумного центра города поближе к лесу. А затем — учить новые роли. «С января начнется очень насыщенный период в театре, поэтому буду встречать в Перми на базе. Несколько дней отдыха и снова за выучку трех новых ролей: Каварадосси, Тома Рейкуэлла, Тамино и цикла романсов Шумана», — рассказал певец. Марат Мударисов встретит Новый год на сцене Марат Мударисов в ВК https://vk.com/mudarisov95 Актер Театра-Театра, солист группы SpLit Марат Мударисов встретит Новый год на сцене. В эту ночь он и его группа SpLit выступают на вечеринке в загородном санатории. «Обычно я отмечаю Новый год в кругу семьи! Но в этот раз буду работать в „Демидково“ со своей группой SpLit. Жену обязательно с собой возьму — она наш менеджер группы», — рассказал Мударисов. В последние дни перед Новым годом Марат закупает подарки, а также работает Дедом Морозом в саду у своих детей и переживает, что 2024 год встретит без своих детей. «Никогда не отмечал без семьи Новый год. Самый главный рецепт этого дня быть со своей семьей и дарить им чудеса. Одно радует — я Дед Мороз в садике у своих детишек. Это, наверное, меня успокаивает. Но после 31 я планирую наверстать упущенное и по полной оторваться со своей семьей», — отметил артист. Армен Бежанян — звезда «Реальных пацанов» — верен традициям. Он Новый год точно будет отмечать дома с семьей. «Дома с семьей. Вас с наступающим!» — был краток он в беседе с URA.RU. Анна Пушвинцева-Поистогова в 21:00 31 декабря только закончит работу Евгений Демшин, театр оперы и балета Анна Пушвинцева-Поистогова, заведующая балетной труппой Пермского театра оперы и балета до сих пор не знает, где и как будет отмечать праздник. Все из-за плотного рабочего графика. «Отмечать будем традиционно или дома, или в гостях у друзей семьями. В этом году еще даже не успели определиться, где и как отмечаем. В нашей профессии других вариантов быть не может. Мы же танцуем спектакль 31 декабря до 21:00 и быстро бежим по домам», — рассказала артистка. Также она поделилась своим рецептом, который может украсить и ваш стол. Японский салат от Анны Пушвинцевой-Поистоговой. Создается слоями Слой отварного картофеля (на крупной терке)

Слой красного маринованного лука, нарезанного кольцами

Майонез оливковый

Семга или форель солено-копченая

Яйцо вареное (на терке)

Майонез

Вареные креветки Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый год принято встречать с близкими в уютной домашней атмосфере. Звезды также стараются придерживаться этого правила, но получается не у всех. Некоторым приходится работать или активно готовиться к выступлениям. О своих планах пермские артисты рассказали URA.RU. Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Иванько», «Горько», «Самый лучший день», «Иван Васильевич меняет все») на Новый год вернулась из Москвы домой в Пермский край. Здесь она теперь появляется редко, поэтому главный зимний праздник — отличный повод навестить родных. «Считаю, что Новый год — семейный праздник. Я давно не была дома, очень соскучилась по родителям, по сестре, по племяннику, — говорит актриса. — Мы стараемся соблюдать одну традицию — собираться все вместе. Мы говорим о том, что было, лепим пельмени вместе, много разговариваем. Самое волшебное — собраться всем вместе и встретить новый год в кругу семьи». Солист Пермской оперы Борис Рудак в новогодние каникулы будет готовиться к насыщенной театральной жизни. В ночь на 1 января он намерен скрыться от шумного центра города поближе к лесу. А затем — учить новые роли. «С января начнется очень насыщенный период в театре, поэтому буду встречать в Перми на базе. Несколько дней отдыха и снова за выучку трех новых ролей: Каварадосси, Тома Рейкуэлла, Тамино и цикла романсов Шумана», — рассказал певец. Актер Театра-Театра, солист группы SpLit Марат Мударисов встретит Новый год на сцене. В эту ночь он и его группа SpLit выступают на вечеринке в загородном санатории. «Обычно я отмечаю Новый год в кругу семьи! Но в этот раз буду работать в „Демидково“ со своей группой SpLit. Жену обязательно с собой возьму — она наш менеджер группы», — рассказал Мударисов. В последние дни перед Новым годом Марат закупает подарки, а также работает Дедом Морозом в саду у своих детей и переживает, что 2024 год встретит без своих детей. «Никогда не отмечал без семьи Новый год. Самый главный рецепт этого дня быть со своей семьей и дарить им чудеса. Одно радует — я Дед Мороз в садике у своих детишек. Это, наверное, меня успокаивает. Но после 31 я планирую наверстать упущенное и по полной оторваться со своей семьей», — отметил артист. Армен Бежанян — звезда «Реальных пацанов» — верен традициям. Он Новый год точно будет отмечать дома с семьей. «Дома с семьей. Вас с наступающим!» — был краток он в беседе с URA.RU. Анна Пушвинцева-Поистогова, заведующая балетной труппой Пермского театра оперы и балета до сих пор не знает, где и как будет отмечать праздник. Все из-за плотного рабочего графика. «Отмечать будем традиционно или дома, или в гостях у друзей семьями. В этом году еще даже не успели определиться, где и как отмечаем. В нашей профессии других вариантов быть не может. Мы же танцуем спектакль 31 декабря до 21:00 и быстро бежим по домам», — рассказала артистка. Также она поделилась своим рецептом, который может украсить и ваш стол. Японский салат от Анны Пушвинцевой-Поистоговой. Создается слоями