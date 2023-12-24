24 декабря 2023

Где и с кем пермские звезды встретят Новый год

Одни едут в элитный санаторий, другие — к семье в глубинку

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, зима, благоустройство, украшение города, новый год, новогоднее оформление, новогодняя иллюминация
К Новому году готовятся все Фото:

Новый год принято встречать с близкими в уютной домашней атмосфере. Звезды также стараются придерживаться этого правила, но получается не у всех. Некоторым приходится работать или активно готовиться к выступлениям. О своих планах пермские артисты рассказали URA.RU.

Валентина Мазунина на Новый год спешит на родину
Валентина Мазунина на Новый год спешит на родину

Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Иванько», «Горько», «Самый лучший день», «Иван Васильевич меняет все») на Новый год вернулась из Москвы домой в Пермский край. Здесь она теперь появляется редко, поэтому главный зимний праздник — отличный повод навестить родных. «Считаю, что Новый год — семейный праздник. Я давно не была дома, очень соскучилась по родителям, по сестре, по племяннику, — говорит актриса. — Мы стараемся соблюдать одну традицию — собираться все вместе. Мы говорим о том, что было, лепим пельмени вместе, много разговариваем. Самое волшебное — собраться всем вместе и встретить новый год в кругу семьи».

Борис Рудак будет учить новые роли
Борис Рудак будет учить новые роли

Солист Пермской оперы Борис Рудак в новогодние каникулы будет готовиться к насыщенной театральной жизни. В ночь на 1 января он намерен скрыться от шумного центра города поближе к лесу. А затем — учить новые роли. «С января начнется очень насыщенный период в театре, поэтому буду встречать в Перми на базе. Несколько дней отдыха и снова за выучку трех новых ролей: Каварадосси, Тома Рейкуэлла, Тамино и цикла романсов Шумана», — рассказал певец.

Марат Мударисов встретит Новый год на сцене
Марат Мударисов встретит Новый год на сцене

Актер Театра-Театра, солист группы SpLit Марат Мударисов встретит Новый год на сцене. В эту ночь он и его группа SpLit выступают на вечеринке в загородном санатории. «Обычно я отмечаю Новый год в кругу семьи! Но в этот раз буду работать в „Демидково“ со своей группой SpLit. Жену обязательно с собой возьму — она наш менеджер группы», — рассказал Мударисов. В последние дни перед Новым годом Марат закупает подарки, а также работает Дедом Морозом в саду у своих детей и переживает, что 2024 год встретит без своих детей. «Никогда не отмечал без семьи Новый год. Самый главный рецепт этого дня быть со своей семьей и дарить им чудеса. Одно радует — я Дед Мороз в садике у своих детишек. Это, наверное, меня успокаивает. Но после 31 я планирую наверстать упущенное и по полной оторваться со своей семьей», — отметил артист.

Армен Бежанян — звезда «Реальных пацанов» — верен традициям. Он Новый год точно будет отмечать дома с семьей. «Дома с семьей. Вас с наступающим!» — был краток он в беседе с URA.RU.

Анна Пушвинцева-Поистогова в 21:00 31 декабря только закончит работу
Евгений Демшин, театр оперы и балета

Анна Пушвинцева-Поистогова, заведующая балетной труппой Пермского театра оперы и балета до сих пор не знает, где и как будет отмечать праздник. Все из-за плотного рабочего графика. «Отмечать будем традиционно или дома, или в гостях у друзей семьями. В этом году еще даже не успели определиться, где и как отмечаем. В нашей профессии других вариантов быть не может. Мы же танцуем спектакль 31 декабря до 21:00 и быстро бежим по домам», — рассказала артистка. Также она поделилась своим рецептом, который может украсить и ваш стол.

Японский салат от Анны Пушвинцевой-Поистоговой. Создается слоями

  • Слой отварного картофеля (на крупной терке)
  • Слой красного маринованного лука, нарезанного кольцами
  • Майонез оливковый
  • Семга или форель солено-копченая
  • Яйцо вареное (на терке)
  • Майонез
  • Вареные креветки
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Новый год принято встречать с близкими в уютной домашней атмосфере. Звезды также стараются придерживаться этого правила, но получается не у всех. Некоторым приходится работать или активно готовиться к выступлениям. О своих планах пермские артисты рассказали URA.RU. Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Иванько», «Горько», «Самый лучший день», «Иван Васильевич меняет все») на Новый год вернулась из Москвы домой в Пермский край. Здесь она теперь появляется редко, поэтому главный зимний праздник — отличный повод навестить родных. «Считаю, что Новый год — семейный праздник. Я давно не была дома, очень соскучилась по родителям, по сестре, по племяннику, — говорит актриса. — Мы стараемся соблюдать одну традицию — собираться все вместе. Мы говорим о том, что было, лепим пельмени вместе, много разговариваем. Самое волшебное — собраться всем вместе и встретить новый год в кругу семьи». Солист Пермской оперы Борис Рудак в новогодние каникулы будет готовиться к насыщенной театральной жизни. В ночь на 1 января он намерен скрыться от шумного центра города поближе к лесу. А затем — учить новые роли. «С января начнется очень насыщенный период в театре, поэтому буду встречать в Перми на базе. Несколько дней отдыха и снова за выучку трех новых ролей: Каварадосси, Тома Рейкуэлла, Тамино и цикла романсов Шумана», — рассказал певец. Актер Театра-Театра, солист группы SpLit Марат Мударисов встретит Новый год на сцене. В эту ночь он и его группа SpLit выступают на вечеринке в загородном санатории. «Обычно я отмечаю Новый год в кругу семьи! Но в этот раз буду работать в „Демидково“ со своей группой SpLit. Жену обязательно с собой возьму — она наш менеджер группы», — рассказал Мударисов. В последние дни перед Новым годом Марат закупает подарки, а также работает Дедом Морозом в саду у своих детей и переживает, что 2024 год встретит без своих детей. «Никогда не отмечал без семьи Новый год. Самый главный рецепт этого дня быть со своей семьей и дарить им чудеса. Одно радует — я Дед Мороз в садике у своих детишек. Это, наверное, меня успокаивает. Но после 31 я планирую наверстать упущенное и по полной оторваться со своей семьей», — отметил артист. Армен Бежанян — звезда «Реальных пацанов» — верен традициям. Он Новый год точно будет отмечать дома с семьей. «Дома с семьей. Вас с наступающим!» — был краток он в беседе с URA.RU. Анна Пушвинцева-Поистогова, заведующая балетной труппой Пермского театра оперы и балета до сих пор не знает, где и как будет отмечать праздник. Все из-за плотного рабочего графика. «Отмечать будем традиционно или дома, или в гостях у друзей семьями. В этом году еще даже не успели определиться, где и как отмечаем. В нашей профессии других вариантов быть не может. Мы же танцуем спектакль 31 декабря до 21:00 и быстро бежим по домам», — рассказала артистка. Также она поделилась своим рецептом, который может украсить и ваш стол. Японский салат от Анны Пушвинцевой-Поистоговой. Создается слоями
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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