29 декабря 2023

Автограф порнозвезды, 700-летние гвозди и статуя бэтмена

Самые кринжовые объявления пермяков на «Авито»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки выкладывают тысячи объявлений на «Авито» ежедневно Фото:

Жители Пермского края давно полюбили сайт «Авито», через который продают какие-либо вещи, жилье, машины и предлагают свои услуги. Однако иногда попадаются объявления, которые сразу приковывают внимание своей незаурядностью и заставляют задуматься, а зачем это может кому-то вообще понадобиться? URA.RU сделало подборку самых необычных и забавных объявлений на «Авито» от пермяков.

Автограф порнозвезды

Портрет актрисы и ее книги
Портрет актрисы и ее книги

Житель Перми выставил на продажу личную коллекцию вещей, связанных с бывшей американской порноактрисой Сашей Грей. Жемчужина коллекции — личный автограф звезды на фирменной открытке. Помимо этого, пермяк продавал книгу актрисы на русском и английском языках, журнал Playboy с Грей на обложке и платье, похожее на то, в чем звезда появилась на международном фестивале в Торонто в 2010 году.

750-летние гвозди

Гвозди достали из старого храма
Гвозди достали из старого храма

Еще одна необычная и раритетная вещь, которую продавали пермяки на «Авито» — древние 750-летние гвозди. По заверению продавца, старинный стройматериал достали из одного из старейших храмов в Усолье (Березники). За находку попросили 400 тысяч рублей, а средства пообещали направить на реставрацию церкви.

Статуя Бэтмена, сделанная на заказ

Рост статуи — больше двух метров
Рост статуи — больше двух метров

Двухметровую статую героя американских комиксов и фильмов житель столицы Прикамья выставил на продажу за 130 тысяч рублей. По словам продавца, огромную скульптуру Бэтмена изготовили по индивидуальному заказу — супергерой предназначался для киновыставок. Статуя изготовлена из металла, пластика и искусственного камня.

Редкая модель «Тополь-М», которая есть у Путина

Модель «Тополь-М» была выпущена в четырех экземплярах
«Авито»

Самым необычным сувениром, который продает пермяк, возможно, является модель ракетного комплекса «Тополь-М», которая была выпущена в экземпляре четырех штук. Но главная ее ценность — такая же есть у президента РФ Владимира Путина. Третья модель находится в частной коллекции, а последняя — в музее Калашникова в Ижевске. За такой необычный раритет пермяк попросил 150 тысяч рублей.

Бесплатно спасает дачи от пчел

Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Москва
Пермяк собирает пчел и увозит с собой на пасеку
Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Не всегда жители края просят за товар или услугу деньги. Один мужчина опубликовал объявление, в котором уверяет, что бесплатно поможет дачникам избавиться от надоедливых пчел. Но пермяк помогает ни из-за своего альтруизма, а из собственных интересов. Автор объявления — пчеловод, который собирает насекомых и увозит с собой.

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Жители Пермского края давно полюбили сайт «Авито», через который продают какие-либо вещи, жилье, машины и предлагают свои услуги. Однако иногда попадаются объявления, которые сразу приковывают внимание своей незаурядностью и заставляют задуматься, а зачем это может кому-то вообще понадобиться? URA.RU сделало подборку самых необычных и забавных объявлений на «Авито» от пермяков. Автограф порнозвезды Житель Перми выставил на продажу личную коллекцию вещей, связанных с бывшей американской порноактрисой Сашей Грей. Жемчужина коллекции — личный автограф звезды на фирменной открытке. Помимо этого, пермяк продавал книгу актрисы на русском и английском языках, журнал Playboy с Грей на обложке и платье, похожее на то, в чем звезда появилась на международном фестивале в Торонто в 2010 году. 750-летние гвозди Еще одна необычная и раритетная вещь, которую продавали пермяки на «Авито» — древние 750-летние гвозди. По заверению продавца, старинный стройматериал достали из одного из старейших храмов в Усолье (Березники). За находку попросили 400 тысяч рублей, а средства пообещали направить на реставрацию церкви. Статуя Бэтмена, сделанная на заказ Двухметровую статую героя американских комиксов и фильмов житель столицы Прикамья выставил на продажу за 130 тысяч рублей. По словам продавца, огромную скульптуру Бэтмена изготовили по индивидуальному заказу — супергерой предназначался для киновыставок. Статуя изготовлена из металла, пластика и искусственного камня. Редкая модель «Тополь-М», которая есть у Путина Самым необычным сувениром, который продает пермяк, возможно, является модель ракетного комплекса «Тополь-М», которая была выпущена в экземпляре четырех штук. Но главная ее ценность — такая же есть у президента РФ Владимира Путина. Третья модель находится в частной коллекции, а последняя — в музее Калашникова в Ижевске. За такой необычный раритет пермяк попросил 150 тысяч рублей. Бесплатно спасает дачи от пчел Не всегда жители края просят за товар или услугу деньги. Один мужчина опубликовал объявление, в котором уверяет, что бесплатно поможет дачникам избавиться от надоедливых пчел. Но пермяк помогает ни из-за своего альтруизма, а из собственных интересов. Автор объявления — пчеловод, который собирает насекомых и увозит с собой.
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