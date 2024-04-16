Эвакуация и деревни-острова: главное о паводке на Ишиме 17 апреля

Как в Тюменской области уезжали всем селом из-за надвигающейся «большой воды». Видео

17 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Жителям села Казанского предстояло эвакуироваться в считанные часы Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Казанское среди жителей прошла срочная эвакуация. На месте работают геодезисты, которые отсыпают песком территорию вокруг домов. Среди людей было заметно волнение, село Казанское по прогнозам не входило в зону «большой воды». Но ситуация там поменялась за считанные часы. О том, как сейчас живет село, которое за за несколько часов рискует превратиться в остров — в репортаже URA.RU. «Большая вода» возле домов в селе Казанское Тюменской области, 16 апреля 2024 года Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО Как за сутки изменился уровень воды в реке Ишим Уровень воды в реке Ишим 17 апреля возле села Ильинка Казанского района составляет 884 см. «Большая вода» уже затопила близлежащие села, превратив их в острова. Дамба, которую укрепляют на протяжении недели стала выше на 150 см. Люди приезжали из соседних сел за 30 км, чтобы помочь землякам. Таскали тяжелые мешки с песком, а после ехали обратно в свои села и деревни, чтобы заниматься хозяйством. Дамбу в селе Казанское помогают укреплять жители соседних сел и деревень Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Мы приехали из Дубынки, это 30 км отсюда. Приехали помогать, укреплять дамбу. Ночевать остаться не можем, так как у нас еще хозяйство, нам с ним еще управляться», — рассказала URA.RU жительница соседнего села Татьяна. Губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провели встречу с жителями села Казанское. Полпред подчеркнул, что спасать надо жизни, а не имущество. И заверил, что на время паводка дома и постройки будут охраняться силовиками. Жители села Казанское срочно эвакуированы На воротах домов появились таблички «Дома никого нет». Некоторые дворы и хозпостройки стоят пустые — птицу, скот и собак уже увезли. Правда, вывозить их пришлось с большим трудом, и не каждый житель с этим справился. Жители села Казанское не понимают, как и куда им вывозить скот Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Естественно, это проблема. Поросята по 100 килограммов — их просто так не увезешь. А у кого-то, например, 40 коров. Как их вывозить? В администрации нам предлагают везти самим скот в Ильинку и приезжать туда каждый день, чтобы кормить», — поделился с корреспондентами URA.RU житель села Казанское. Главный страх жителей — мародеры. Из-за этого кто-то до последнего не покидает родное село. Хотя, старожилы не припоминают вопиющих случаев мародерства в предыдущие паводки, но ссылаются на опыт соседних регионов. «Мы бы уехали, повесили бы табличку, что дома никого нет. Но очень боимся мародеров. В 2017 году мародеров не было, но знаем, что в Петропавловске, где тоже будет топить они уже ждут, приготовились выносить вещи из затопленных домов», — рассказал URA.RU житель села Казанское. Пункты временного размещения готовы к эвакуированным. Только с соседнем от Казанского селе — Ильинке в центре «Березка» готовы принять 250 человек. И обеспечить каждому трехразовое питание. В зоне эвакуации пустые прилавки магазинов Прилавки крупных сетевых магазинов опустели за несколько часов. Большим спросом пользуются вода в пятилитровых бутылках и лапша быстрого приготовления. «Воду обещают привозить каждый день. Сегодня уже раскупили все пятилитровые бутылки. Больше пока воды нет», — рассказала URA.RU продавец сетевого продуктового магазина в селе Казанское. Пустые прилавки в продуктовом магазине в селе Казанское Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Казанского и Ишимского района. Прогноз по паводку от Росгидромета предполагает установление нового паводкового рекорда в Тюменской области. Вся актуальная информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Казанское среди жителей прошла срочная эвакуация. На месте работают геодезисты, которые отсыпают песком территорию вокруг домов. Среди людей было заметно волнение, село Казанское по прогнозам не входило в зону «большой воды». Но ситуация там поменялась за считанные часы. О том, как сейчас живет село, которое за за несколько часов рискует превратиться в остров — в репортаже URA.RU. Уровень воды в реке Ишим 17 апреля возле села Ильинка Казанского района составляет 884 см. «Большая вода» уже затопила близлежащие села, превратив их в острова. Дамба, которую укрепляют на протяжении недели стала выше на 150 см. Люди приезжали из соседних сел за 30 км, чтобы помочь землякам. Таскали тяжелые мешки с песком, а после ехали обратно в свои села и деревни, чтобы заниматься хозяйством. «Мы приехали из Дубынки, это 30 км отсюда. Приехали помогать, укреплять дамбу. Ночевать остаться не можем, так как у нас еще хозяйство, нам с ним еще управляться», — рассказала URA.RU жительница соседнего села Татьяна. Губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провели встречу с жителями села Казанское. Полпред подчеркнул, что спасать надо жизни, а не имущество. И заверил, что на время паводка дома и постройки будут охраняться силовиками. На воротах домов появились таблички «Дома никого нет». Некоторые дворы и хозпостройки стоят пустые — птицу, скот и собак уже увезли. Правда, вывозить их пришлось с большим трудом, и не каждый житель с этим справился. «Естественно, это проблема. Поросята по 100 килограммов — их просто так не увезешь. А у кого-то, например, 40 коров. Как их вывозить? В администрации нам предлагают везти самим скот в Ильинку и приезжать туда каждый день, чтобы кормить», — поделился с корреспондентами URA.RU житель села Казанское. Главный страх жителей — мародеры. Из-за этого кто-то до последнего не покидает родное село. Хотя, старожилы не припоминают вопиющих случаев мародерства в предыдущие паводки, но ссылаются на опыт соседних регионов. «Мы бы уехали, повесили бы табличку, что дома никого нет. Но очень боимся мародеров. В 2017 году мародеров не было, но знаем, что в Петропавловске, где тоже будет топить они уже ждут, приготовились выносить вещи из затопленных домов», — рассказал URA.RU житель села Казанское. Пункты временного размещения готовы к эвакуированным. Только с соседнем от Казанского селе — Ильинке в центре «Березка» готовы принять 250 человек. И обеспечить каждому трехразовое питание. Прилавки крупных сетевых магазинов опустели за несколько часов. Большим спросом пользуются вода в пятилитровых бутылках и лапша быстрого приготовления. «Воду обещают привозить каждый день. Сегодня уже раскупили все пятилитровые бутылки. Больше пока воды нет», — рассказала URA.RU продавец сетевого продуктового магазина в селе Казанское. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Казанского и Ишимского района. Прогноз по паводку от Росгидромета предполагает установление нового паводкового рекорда в Тюменской области. Вся актуальная информация о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.