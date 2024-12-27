27 декабря 2024

Десять громких убийств и ЧП в Свердловской области в 2024 году

Жуткие расправы, преступления против детей, взрыв дома и не только — в подборке URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области было много преступлений и происшествий. Агентство собрало десять прогремевших на всю Россию Фото:

В уходящем году в Свердловской области произошло много изощренных преступлений, которые прогремели за пределами региона. Чудовищные убийства, трагедии, унесшие жизни сразу нескольких людей, и ЧП, связанные с бойцами СВО, — URA.RU подготовило подборку самых ярких из них.

Убийство из ревности

Оглашение приговора Сергею Зуеву в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург
Сергей Зуев уже получил срок
Фото:

Днем 18 мая Сергей Зуев пришел к офису «Сбера» на улице Победы, 36 в Екатеринбурге, чтобы поговорить с бывшей возлюбленной Анной Кашиной. Диалог не задался, Зуев выхватил нож и несколько раз ударил 30-летнюю девушку. А затем скрылся с места преступления. Наряд ППСП оперативно задержал его в одном из соседних дворов. У Кашиной осталась девятилетняя дочь, ее под опеку забрала бабушка. По некоторым данным, убийство произошло из-за ревности. 9 сентября Зуева приговорили к девяти годам колонии. Родным убитой он обязан выплатить два миллиона рублей.

Пропажа детей в лесу

Тюменские подростки Вика и Гриша Крепп утром 4 июня ушли на рыбалку с дедушкой в Слободо-Туринском районе Свердловской области. Однако на следующий день домой вернулся только пенсионер. Развернулись масштабные поиски, которые закончились удачно. Детей обнаружили утром 8 июня волонтеры — сотрудники «Русской медной компании». После этого брат с сестрой прошли курс реабилитации в больнице.

Обрушение многоэтажки

Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил
Трагедия унесла жизни 11 человек
Фото:

Днем 1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила прогремел взрыв. Рухнула часть многоэтажки на улице Сибирской, 81. Пострадали 26 человек, 11 из них погибли (включая шестерых детей). Оказалось, что трагедия произошла из-за взрыва бытового газа. А виной всему — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. В халатности, которая привела к ЧП, обвиняют троих сотрудников газовой службы. Они последними проводили осмотр в доме. Свою вину специалисты не признают. Вероятно, в 2025-м их уголовные дела дойдут до суда. Дом уже сровняли с землей.

Боец СВО убил бывшую

Вечером 7 августа в Богдановиче участник российской спецоперации на Украине Константин Марков застрелил бывшую жену Татьяну Дульцеву и ранил ее нового мужа Александра. Трагедия произошла возле дома матери военного. После ЧП он скрылся, в городе был объявлен план «Перехват». На следующий день Константина нашли мертвым на кладбище — он покончил с собой. По предварительным данным, мужчина хотел вернуть себе Татьяну.

Дело тагильского душегуба

Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил
Владимир Александров на следственных действиях
Фото:

В последний летний день в Нижнем Тагиле пропала 11-летняя школьница. ЕЕ отец вернулся домой после смены, не обнаружил дочь и забил тревогу. 3 сентября девочку нашли мертвой в подвале общежития, в котором она жила. Под подозрение попал сосед — рецидивист Владимир Александров, недавно вернувшийся из зоны СВО. Его задержали и отправили в СИЗО. Перед убийством он изнасиловал ребенка. Свою вину фигурант полностью признал. В 2025-м его начнут судить.

Покушение на школьницу

В ночь на 15 сентября жители села Мостовского (Верхняя Пышма) вышли на поиски 12-летней девочки — она не вернулась домой. Ночью ее обнаружили с тяжелыми травмами. Как выяснилось, на нее напал 15-летний сосед. Он оглушил жертву камнем и оттащил в лесной массив. Потом парень даже участвовал в поисковой операции. Когда его раскусили, он во всем сознался и рассказал, что девочка якобы буллила его, а он не стерпел. В суде его отец заявил, что если сын виновен, то должен понести наказание. Мальчика обвинили в покушении на убийство. Девочку прооперировали.

Пожар в театре

Обстановка после пожара у Театр музкомедии. Екатеринбург
Люди помогали друг другу
Фото: Размик Закарян © URA.RU

Театр музкомедии в Екатеринбурге загорелся 2 октября. Из здания эвакуировали больше сотни человек. Некоторые, спасаясь, вылезали на крышу. Кому-то помогал 58-летний лифтер Дмитрий. Он пытался потушить пламя, но надышался дымом и скончался. Причиной мощного пожара в центре города стал перегрев электрооборудования. Примечательно, что труппа в момент ЧП была на гастролях.

Дед убил грудничка

Вечером 15 октября 45-летний Дмитрий Кучин вернулся домой в двухэтажку на Инженерной, 15 (Химмаш) и, услышав плачь полуторамесячного внука, схватил за ноги и стал бить головой о дверь. Ребенок умер на месте. Мужчина выбежал на улицу, но скрыться не получилось, силовики задержали его. По словам соседей, в момент расправы в квартире также находилась его жена, сноха и двое детей. В момент убийства Кучин якобы был под наркотиками, но его адвокат Жанна Калегина опровергла это в суде. Сам Кучин просил суд оставить его на свободе, заявив, что не опасен для общества. Мужчину отправили в СИЗО.

Расстрел подростков у церкви

Суд над стрелком Вячеславом Кожевниковым в Красноуральске
Вячеслав Кожевников попросился на фронт
Фото: Илья Московец © URA.RU

ЧП произошло вечером 14 ноября на улице Маяковского в Красноуральске, рядом с церковью. 53-летний охотник Вячеслав Кожевников увидел двух подростков, которые кидали в его окна снежки, и вышел с ружьем. Выстрелом попал в подростков — одному попал в лицо, второму в плечо. Кожевникова арестовали. По словам местных жителей, школьники якобы долго издевались над мужчиной: баловались колонкой возле его дома, травили собак, задирали. Вячеслав несколько раз писал заявление в полицию, но никто якобы не реагировал. Сейчас Кожевников собрался на СВО.

Чудовищное убийство на Эльмаше

Днем 23 ноября на Эльмаше обнаружили мертвой 30-летнюю Юлию Плотникову. Девушке перерезали горло. Подозреваемым стал Аркадий Писков, бывший муж ее сестры. На жертву он напал из личной неприязни, в состоянии белой горячки. Пискова задержали по дороге в Алапаевск: бросив машину, он шел по дороге, надеясь перейти границу области и залечь на дно. На допросе он заявил, что на убийство его подтолкнули голоса в голове. Юлию похоронили в родном Косулино, детей и мужа у нее нет.

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В уходящем году в Свердловской области произошло много изощренных преступлений, которые прогремели за пределами региона. Чудовищные убийства, трагедии, унесшие жизни сразу нескольких людей, и ЧП, связанные с бойцами СВО, — URA.RU подготовило подборку самых ярких из них. Днем 18 мая Сергей Зуев пришел к офису «Сбера» на улице Победы, 36 в Екатеринбурге, чтобы поговорить с бывшей возлюбленной Анной Кашиной. Диалог не задался, Зуев выхватил нож и несколько раз ударил 30-летнюю девушку. А затем скрылся с места преступления. Наряд ППСП оперативно задержал его в одном из соседних дворов. У Кашиной осталась девятилетняя дочь, ее под опеку забрала бабушка. По некоторым данным, убийство произошло из-за ревности. 9 сентября Зуева приговорили к девяти годам колонии. Родным убитой он обязан выплатить два миллиона рублей. Тюменские подростки Вика и Гриша Крепп утром 4 июня ушли на рыбалку с дедушкой в Слободо-Туринском районе Свердловской области. Однако на следующий день домой вернулся только пенсионер. Развернулись масштабные поиски, которые закончились удачно. Детей обнаружили утром 8 июня волонтеры — сотрудники «Русской медной компании». После этого брат с сестрой прошли курс реабилитации в больнице. Днем 1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила прогремел взрыв. Рухнула часть многоэтажки на улице Сибирской, 81. Пострадали 26 человек, 11 из них погибли (включая шестерых детей). Оказалось, что трагедия произошла из-за взрыва бытового газа. А виной всему — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. В халатности, которая привела к ЧП, обвиняют троих сотрудников газовой службы. Они последними проводили осмотр в доме. Свою вину специалисты не признают. Вероятно, в 2025-м их уголовные дела дойдут до суда. Дом уже сровняли с землей. Вечером 7 августа в Богдановиче участник российской спецоперации на Украине Константин Марков застрелил бывшую жену Татьяну Дульцеву и ранил ее нового мужа Александра. Трагедия произошла возле дома матери военного. После ЧП он скрылся, в городе был объявлен план «Перехват». На следующий день Константина нашли мертвым на кладбище — он покончил с собой. По предварительным данным, мужчина хотел вернуть себе Татьяну. В последний летний день в Нижнем Тагиле пропала 11-летняя школьница. ЕЕ отец вернулся домой после смены, не обнаружил дочь и забил тревогу. 3 сентября девочку нашли мертвой в подвале общежития, в котором она жила. Под подозрение попал сосед — рецидивист Владимир Александров, недавно вернувшийся из зоны СВО. Его задержали и отправили в СИЗО. Перед убийством он изнасиловал ребенка. Свою вину фигурант полностью признал. В 2025-м его начнут судить. В ночь на 15 сентября жители села Мостовского (Верхняя Пышма) вышли на поиски 12-летней девочки — она не вернулась домой. Ночью ее обнаружили с тяжелыми травмами. Как выяснилось, на нее напал 15-летний сосед. Он оглушил жертву камнем и оттащил в лесной массив. Потом парень даже участвовал в поисковой операции. Когда его раскусили, он во всем сознался и рассказал, что девочка якобы буллила его, а он не стерпел. В суде его отец заявил, что если сын виновен, то должен понести наказание. Мальчика обвинили в покушении на убийство. Девочку прооперировали. Театр музкомедии в Екатеринбурге загорелся 2 октября. Из здания эвакуировали больше сотни человек. Некоторые, спасаясь, вылезали на крышу. Кому-то помогал 58-летний лифтер Дмитрий. Он пытался потушить пламя, но надышался дымом и скончался. Причиной мощного пожара в центре города стал перегрев электрооборудования. Примечательно, что труппа в момент ЧП была на гастролях. Вечером 15 октября 45-летний Дмитрий Кучин вернулся домой в двухэтажку на Инженерной, 15 (Химмаш) и, услышав плачь полуторамесячного внука, схватил за ноги и стал бить головой о дверь. Ребенок умер на месте. Мужчина выбежал на улицу, но скрыться не получилось, силовики задержали его. По словам соседей, в момент расправы в квартире также находилась его жена, сноха и двое детей. В момент убийства Кучин якобы был под наркотиками, но его адвокат Жанна Калегина опровергла это в суде. Сам Кучин просил суд оставить его на свободе, заявив, что не опасен для общества. Мужчину отправили в СИЗО. ЧП произошло вечером 14 ноября на улице Маяковского в Красноуральске, рядом с церковью. 53-летний охотник Вячеслав Кожевников увидел двух подростков, которые кидали в его окна снежки, и вышел с ружьем. Выстрелом попал в подростков — одному попал в лицо, второму в плечо. Кожевникова арестовали. По словам местных жителей, школьники якобы долго издевались над мужчиной: баловались колонкой возле его дома, травили собак, задирали. Вячеслав несколько раз писал заявление в полицию, но никто якобы не реагировал. Сейчас Кожевников собрался на СВО. Днем 23 ноября на Эльмаше обнаружили мертвой 30-летнюю Юлию Плотникову. Девушке перерезали горло. Подозреваемым стал Аркадий Писков, бывший муж ее сестры. На жертву он напал из личной неприязни, в состоянии белой горячки. Пискова задержали по дороге в Алапаевск: бросив машину, он шел по дороге, надеясь перейти границу области и залечь на дно. На допросе он заявил, что на убийство его подтолкнули голоса в голове. Юлию похоронили в родном Косулино, детей и мужа у нее нет.
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