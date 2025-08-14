Минздрав России разъяснил новые правила психиатрического освидетельствования работников

Минздрав: психиатрическое освидетельствование будет проходить меньше работников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Речь идет о работниках профессий, связанных с повышенной опасностью или ответственностью
Речь идет о работниках профессий, связанных с повышенной опасностью или ответственностью Фото:

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения порядка психиатрического освидетельствования работников отдельных специальностей. Нововведения носят технический характер и не предполагают расширения круга лиц, обязанных проходить такие обследования. Об этом сообщил Минздрав России.

«Изменения, по сути, носят технический характер: <...> с 1 марта 2026 года работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя», — говорится в официальном telegram-канале Минздрава. Такое направление выдается, если у работника выявлены признаки психических заболеваний при прохождении периодического медицинского осмотра.

Речь идет о работниках профессий, связанных с повышенной опасностью или ответственностью: транспорт, правоохранительные органы, пищевая промышленность, общественное питание, образование и другие. До 2022 года все сотрудники этих сфер проходили обязательное психиатрическое освидетельствование раз в пять лет. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены на снижение административной нагрузки и избыточных обследований. С 2022 года число работников, проходящих обязательное психиатрическое освидетельствование, было значительно сокращено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения порядка психиатрического освидетельствования работников отдельных специальностей. Нововведения носят технический характер и не предполагают расширения круга лиц, обязанных проходить такие обследования. Об этом сообщил Минздрав России. «Изменения, по сути, носят технический характер: <...> с 1 марта 2026 года работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя», — говорится в официальном telegram-канале Минздрава. Такое направление выдается, если у работника выявлены признаки психических заболеваний при прохождении периодического медицинского осмотра. Речь идет о работниках профессий, связанных с повышенной опасностью или ответственностью: транспорт, правоохранительные органы, пищевая промышленность, общественное питание, образование и другие. До 2022 года все сотрудники этих сфер проходили обязательное психиатрическое освидетельствование раз в пять лет. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены на снижение административной нагрузки и избыточных обследований. С 2022 года число работников, проходящих обязательное психиатрическое освидетельствование, было значительно сокращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...