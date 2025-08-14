Минздрав России разъяснил новые правила психиатрического освидетельствования работников

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения порядка психиатрического освидетельствования работников отдельных специальностей. Нововведения носят технический характер и не предполагают расширения круга лиц, обязанных проходить такие обследования. Об этом сообщил Минздрав России.
«Изменения, по сути, носят технический характер: <...> с 1 марта 2026 года работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя», — говорится в официальном telegram-канале Минздрава. Такое направление выдается, если у работника выявлены признаки психических заболеваний при прохождении периодического медицинского осмотра.
Речь идет о работниках профессий, связанных с повышенной опасностью или ответственностью: транспорт, правоохранительные органы, пищевая промышленность, общественное питание, образование и другие. До 2022 года все сотрудники этих сфер проходили обязательное психиатрическое освидетельствование раз в пять лет. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены на снижение административной нагрузки и избыточных обследований. С 2022 года число работников, проходящих обязательное психиатрическое освидетельствование, было значительно сокращено.
