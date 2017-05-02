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02 мая 2017
01 мая 2017
Главные новости 
09:17  02 мая 2017 0

Трамп закрывает импортерам поставки алюминия. Под удар могут попасть уральские предприятия

Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, русал, шахтеры
На Урале работают несколько предприятий РУСАЛаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент США Дональд Трамп инициировал расследование в отношении импорта алюминия в США. Под удар может попасть компания РУСАЛ Олега Дерипаски, которая поставляет в Северную Америку минимум пятую часть своего алюминия.

По данным Минторговли США, в 2016 году импорт алюминия в США вырос на 18%, в то время как внутреннее производство упало на 47%. Расследование, как пишет «Коммерсант», должно выявить, угрожает ли США импорт, а также влияет ли он негативно на рабочие места, доходы государства и в целом на экономику страны.

Издание отмечает, что на Россию приходилось 6% импорта алюминия в США, на Китай — 5%, основным поставщиком металла в страну является Канада — 59%. Однако, по мнению экспертов, протекционистская политика Дональда Трампа направлена против РФ и КНР. РУСАЛ указывал в материалах за 2015 год, что поставил в США алюминий на 631 млн долларов. В 2016 году, согласно презентации компании, на США приходилось 19% от общего объема продаж в тоннаже — это свыше 720 тысяч тонн. В РУСАЛе не стали комментировать вопрос о расследовании США по импорту алюминия.

Отметим, что в свердловской области находятся два предприятия, входящих в РУСАЛ: Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском и Богословский алюминиевый завод (индустриальный парк «Богословский») в Краснотурьинске.

Неделю назад Дональд Трамп подписал меморандум о начале расследования импорта стали в страну. Как отмечает газета, стальные и прокатные мощности в США есть у Evraz Романа Абрамовича и партнеров, НЛМК Владимира Лисина и ТМК Дмитрия Пумпянского.

В целом расследование займет до 270 дней, после его завершения президент США в течение 90 дней должен решить, нужны ли меры для возмещения вреда.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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