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Главные новости Пермского края
13:12  02 мая 2017 0

Вопрос о выборах губернатора Пермского края решат в июне

Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, урна для голосования, выборы, урна
В Заксобрание Пермского края вынесли проект постановления о назначении губернаторских выборовФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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В Заксобрание Пермского края вынесли проект постановления о назначении губернаторских выборов. Согласно законопроекту, дата голосования должна быть назначена в период с 1 по 11 июня.

Проект постановления внес комитет пермского парламента по государственной политике и местному самоуправлению. Предполагаемая дата голосования — 10 сентября. Депутаты рассмотрят документ на пленарном заседании, которое состоится 1 июня.

Напомним, «Единая Россия» выдвинула на праймериз двух кандидатов — врио главы Прикамья Максима Решетникова и депутата ЗС Сергея Клепцина. КПРФ направит на губернаторские выборы москвичку Ирину Филатову, а ЛДПР — лидера местного отделения партии Олега Постникова. От демократической коалиции кандидатом готов стать Константин Окунев.

Анна Белкина
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