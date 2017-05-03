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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:37  03 мая 2017 0

Евгений Куйвашев одарит футболистов и руководство «Урала» серебром и высшими почестями

Через два месяца Иванов и Тарханов должны получить свои наградыФото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Руководство футбольного клуба «Урал» — президент Григорий Иванов и главный тренер Александр Тарханов — удостоятся высшей награды региона. Сразу после матча «Урал» — «Локомотив» врио губернатора Евгений Куйвашев принял решение о присвоении им звания «Почетный гражданин Свердловской области». Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информполитики губернатора.

В течение двух месяцев оба спортивных менеджера по представлению главы региона должны получить серебряные нагрудные знаки с изображенными на них малым гербом Свердловской области и флагом региона.

«Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. Сегодня за вас болели не только уральцы. Многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Футбольный клуб „Урал“ приобрел огромное число фанатов по всей стране. И это очень важно. Спасибо вам большое — искреннее, человеческое! Мы вас очень любим. И неважно, что мы сегодня проиграли. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!», — сказал лидер региона, зайдя сразу после игры в раздевалку к спортсменам.

Все футболисты «Урала» по решению Евгения Куйвашева также будут удостоены награды «За заслуги перед Свердловской областью». Об этом глава региона заявил после матча «Урал» — «Локомотив».

Историческая для свердловского клуба игра в финале Кубка России состоялась во вторник, 2 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась счетом 0:2 в пользу москвичей, а также массовой дракой футболистов.

Антон Ольшанников
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