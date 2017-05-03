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Главные новости Пермского края
13:51  03 мая 2017 0

Одного из двух детей, сбитых пьяным гонщиком в Прикамье, на вертолете доставят к нейрохирургу

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет
Малышку доставят в краевой центр на вертолетеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

После того, как пьяный водитель сбил на обочине дороги в Чернушинском районе двух детей, одна из них, девочка, получила серьезные травмы. Чтобы спасти ребенка, его доставят в Пермь на вертолете. Об этом«URA.RU» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Четырехлетней девочке понадобится помощь сразу нескольких специалистов, в том числе нейрохирурга. Малышку будут лечить в Пермской краевой клинической больнице. Чтобы доставить девочку в клинику, за ней вылетел вертолет санавиации с врачом-реаниматологом и медсестрой на борту. Девочка в сознании, проблем с ее транспортировкой не должно возникнуть.

Мальчику, которого пьяный водитель сбил вместе с ней, медицинская помощь в Перми не требуется — он получил ушибы, с лечением которых справятся врачи Чернушки.

Напомним, в понедельник, 1 мая, в деревне Атняшка Чернушинского района водитель ВАЗ-2107 сбил двух четырехлетних детей — мальчика и девочку, которые находились на обочине. Мужчина покинул место аварии, но позже его удалось задержать благодаря тому, что он, уходя от погони, въехал в полицейский автомобиль.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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