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Главные новости Пермского края
12:19  02 мая 2017 0

В Пермском крае пьяный водитель сбил двоих детей. Уходя от погони, он протаранил полицейскую машину

ДТП. Аварии. Челябинск., номер, дтп, авария
Убегая от полицейских виновник ДТП врезался в их же машинуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пьяный мужчина сбил двоих четырехлетних детей и скрылся с места ДТП. Задержать его удалось только после того, как он въехал в полицейскую машину. Об этом «URA.RU„рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В понедельник, 1 мая, в деревне Атняшка Чернушинского района водитель ВАЗ-2107 сбил двух четырехлетних детей — мальчика и девочку, который находились на обочине. Мужчина покинул место аварии. Все наряды ДПС района бросились искать преступника. Пытаясь сбежать от полиции, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся со служебной машиной.

Мужчину задержали. Алкотест показал, что в его крови было 0,64 миллиграмма алкоголя. Это более чем в три раза превышает допустимое значение. От медицинского освидетельствования он отказался. Кстати, уже не первый раз — в 2016 году его привлекали к административной ответственности за аналогичный отказ.

Дети, которых сбил мужчина, получили травмы головы. У одного из них сломана нога.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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