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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
04:37  04 мая 2017 0

Самолет из Кольцово на Кипр задержали на 12 часов

Вылет на Хургаду. Кольцово, аэропорт кольцово
Отпускники проведут в аэропорту лишние 12 часовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет авиакомпании «Северный ветер», который должен был вылететь из Кольцово на Кипр в 2:40 4 мая, задерживается на 12 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта, пассажиры смогут отправиться в Ларнаку только в 14:50.

Причиной задержки обозначено позднее прибытие самолета в аэропорт отправления. Пассажиров пока разместили в гостинице.

Наталья Володина
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