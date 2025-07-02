Екатеринбуржцы хотят воспитывать айтишников с младших классов

Родители в Екатеринбурге считают (35%), что определиться ребенку с выбором профессии нужно как можно раньше, лучше, если это произойдет уже в младших классах. При этом большинство (70%) уверены, что самой перспективной сферой для карьеры является IT. Об этом URA.RU рассказали в Онлайн-школе №1. Организация провела исследование совместно с сервисом по поиску персонала Зарплата.ру.
«Большинство опрошенных (55%) уверены, что оптимальное время для того, чтобы задуматься о выборе профессии, — старшие классы школы. Еще 35% считают, что карьерные ориентиры нужно формировать еще раньше, в младших классах. Лишь каждый десятый родитель откладывает этот вопрос до совершеннолетия ребенка. Сфера информационных технологий — лидер по привлекательности. 70% родителей в Екатеринбурге видят в этой области наилучшие перспективы для своего ребенка», — рассказали в Онлайн-школе.
На втором месте, согласно исследованиям, идут традиционно финансы и экономика (65%), далее бизнес и предпринимательство (45%), инженерия, промышленность и юриспруденция(35%). В госслужбе видят своих детей 25% родителей, в медицине 20%, в образовании 15%, в журналистике и туризме 10%.
При этом 65% опрошенных готовы платить за дополнительные курсы, чтобы ребенок смог получить нужное образование и добиться успехов в карьере. Такой же процент родителей уверены, что профессия должна достойно оплачиваться и при этом быть интересной. И лишь 15% уверены, что удовольствие от работы должно быть важнее денег.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!