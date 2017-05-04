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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
14:22  04 мая 2017 0

Суд не смог решить судьбу бывшего мэра Сургута

пресс-тур по стройкам. Сургут, попов александр
Необычно холодная весна помешала определить законность "песочной" сделки Дмитрия ПоповаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Отставка главы Сургута
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Рассмотрение законности скандальной песочной сделки, из-за которой бывший мэр Сургута стал фигурантом уголовного дела, перенесено на начало июня. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе арбитражного суда ХМАО.

Судебное разбирательство идет уже больше года — заседания переносились 16 раз. В четверг, 4 мая, суд снова пришлось отложить из-за неготовности экспертизы стоимости скандального актива. Пока экспертам не удалось подобраться к дамбе, чтобы сделать необходимые замеры песка — сугробы возле сургутских ГРЭС до сих пор не растаяли.

Решение югорского арбитража о законности сделки по продаже муниципального песка должно решить судьбу бывшего мэра Сургута, который ранее стал фигурантом уголовного дела. По версии силовиков, согласовавший сделку Дмитрий Попов превысил полномочия, продав актив по заниженной стоимости, а позднее фирма перепродала стройматериал по более высокой цене.

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В случае, если сделка будет признана незаконной, у силовиков появится ключевой аргумент в рамках расследования уголовного дела. Следствие по превышению полномочий Дмитрием Поповым также длится уже больше года.

Экспертизу в рамках административного дела проводит ЗАО «КС», которое и купило муниципальный песок. По одной из версий, преследование главы крупнейшего города ХМАО не только было инициировано его политическими оппонентами, но и стало следствием борьбы между предприятиями, конкурирующими на рынке намыва и продажи песка.

Антон Степыгин
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