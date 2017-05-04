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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
17:24  04 мая 2017 0

Бывший работодатель пермского губернатора увольняет сотрудников

Морг, увольнение, безработица, эмоции, безработица, увольнение работника, потеря работы, коробка с вещами
Знаменитый разработчик накопил долги и теперь гонит сотрудниковФото: depositphotos.com © URA.RU

IT-разработчик «Прогноз», где когда-то работал глава Прикамья Максим Решетников, готовится полностью сократить штат сотрудников. Объяснить происходящее «URA.RU» в компании отказываются.

Разработчик программного обеспечения «Прогноз», который рискует стать банкротом, в ближайшее время может уволить всех сотрудников. Информация об этом появилась в аккаунтах мессенджера Telegram. Якобы 30 июня — последний рабочий день сотрудников компании.

Один из бывших работников «Прогноза» сообщил «URA.RU», что информация «похожа на правду». В самой компании отказались комментировать происходящее в «Прогнозе».

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, решетников максим
В свое время «Прогноз» стал трамплином для Максима Решетникова
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В сентябре прошлого года в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление с требованием признать «Прогноз» банкротом. Иск был рассмотрен 14 апреля, суд отказал в требованиях. В то же время 19 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Росбанка к «Прогнозу» на сумму 300,9 млн рублей. Еще почти 300 млн рублей банк пытается взыскать с аффилированных разработчику фирм. По некоторым данным, объем долгов «Прогноза» составляет несколько млрд рублей.

«Прогноз» существует с 1991 года, когда был основан на базе кафедры экономической кибернетики Пермского госуниверситета. Владельцем компании остается известный математик и экономист Дмитрий Андрианов. Примечательно, что именно в этой компании начинал свою карьеру временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников — он работал в «Прогнозе» главным специалистом и руководителем проекта в период 1998—2002 годов, после чего трудоустроился в администрацию Пермской области.

Виктор Дорофеев
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