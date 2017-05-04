19:41 04 мая 2017 1

Антонов не сможет выступать на Украине ФОТО: Wikipedia

Украинские националисты продолжили пополнение базы сайта «Миротворец». На этот раз в черном списке оказались российский музыкант Юрий Антонов и актер Игорь Петренко.

Артисты были внесены в базу «Миротворца» за незаконное посещение территории Крыма, которую власти Украины считают оккупированной. «Газета.ру» уточняет, что Антонов дважды посещал полуостров в 2014 году.



Ранее в списки «Миротворца» были внесены Юлия Самойлова, Михаил Шуфутинский, Стас Костюшкин, а также ряд других российских знаменитостей.