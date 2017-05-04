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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
20:59  04 мая 2017 0

Пермские ветераны лишились руководства перед выборами губернатора

Открытие мемориала МЧС во дворе главного управления. Екатеринбург, ордена, ветеран, награды, медали
Председатель одной из сильнейших организаций уволилсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель пермских ветеранов ушел в отставку. Как стало известно «URA.RU», причиной такого решения мог стать конфликт с чиновниками.

Источник агентства, близкий к властям региона, сообщил, что в четверг, 4 мая, состоялся пленум Пермского краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. На заседании неожиданно о своем уходе по собственному желанию заявил председатель организации Владислав Леханов. Последний возглавлял Совет с 2015 года.

Конференция Единой России. Пермь, Рустем Юсупов
Интерес к Совету ветеранов приписывают Рустему Юсупову
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Совет ветеранов является одной из самых мощных и активных общественных организаций в Пермском крае. Уход руководителя перед выборами губернатора вызывает вопросы. Все-таки эта организация нуждается в жестком управлении», — отметил информатор и добавил, что новый председатель пока не назначен — объявлен 30-дневный конкурс по поискам подходящей кандидатуры.

Собеседник добавил, что после смены губернатора у Леханова возник конфликт с краевой администрацией в лице ее руководителя Рустема Юсупова и специалиста департамента гражданских и специальных программ Надеждой Максютенко, которая входит в руководящие органы Совета: «Членам организации объяснили, что действующий председатель — якобы ставленник команды бывшего губернатора Виктора Басаргина».

С Владиславом Лехановым связаться не удалось, в самой организации на телефонный звонок не ответили. В пресс-службе администрации губернатора «URA.RU» пояснили, что смена руководства — это полностью решение членов Совета ветеранов.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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