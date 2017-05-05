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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Москвы
00:02  05 мая 2017 0

На «Евровидение» продан последний билет

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Билеты в фан-зону на финал конкурса были раскуплены за считанные часыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Билетов на финал конкурса «Евровидение-2017», который пройдет 13 мая в Киеве, больше нет. Последний билет был продан 4 мая, сообщают организаторы конкурса.

По их словам, билеты на финал в фан-зону, появившиеся в продаже накануне, раскупили за считанные часы. Пока еще можно попасть на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, и на все генеральные репетиции.

В финале конкурса выступит украинская певица Руслана — первая победительница Евровидения от Украины, передает «Газета.ру».

Как сообщалось ранее, Европейский вещательный союз может наложить штраф на Россию и Украину за нарушение устава конкурса. Украина провинилась в том, что запретила въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой, а Россия тем, что не принимала участие в обязательных мероприятиях конкурса. Окончательное решение о санкциях будет вынесено на следующей неделе.

Наталья Володина
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