На «Евровидение» продан последний билет

00:02 05 мая 2017 0

Билеты в фан-зону на финал конкурса были раскуплены за считанные часы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Билетов на финал конкурса «Евровидение-2017», который пройдет 13 мая в Киеве, больше нет. Последний билет был продан 4 мая, сообщают организаторы конкурса.

По их словам, билеты на финал в фан-зону, появившиеся в продаже накануне, раскупили за считанные часы. Пока еще можно попасть на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, и на все генеральные репетиции.

В финале конкурса выступит украинская певица Руслана — первая победительница Евровидения от Украины, передает «Газета.ру».

Как сообщалось ранее, Европейский вещательный союз может наложить штраф на Россию и Украину за нарушение устава конкурса. Украина провинилась в том, что запретила въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой, а Россия тем, что не принимала участие в обязательных мероприятиях конкурса. Окончательное решение о санкциях будет вынесено на следующей неделе.