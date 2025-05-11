Накануне празднования Дня Победы страны альянса инициировали масштабную антироссийскую кампанию, в которой также задействовали иностранных агентов. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО — с использованием в том числе иноагентов — была развернута массированная антироссийская кампания», — сказал Пискарев. Его слова передают РИА Новости.
Он отметил, что также были зафиксированы случаи надругательства над воинскими захоронениями и памятниками на территории 15 европейских государств. Помимо этого, в ряде стран введены ограничения на исполнение советских песен и военных маршей, ношение формы и символики Советской армии, а также на публичную демонстрацию Знамени Победы и других флагов и знамен СССР.
Пискарев отметил, что комиссия отмечает устойчивую тенденцию: ежегодно одни и те же западные государства, в числе которых Великобритания, Германия, Франция и страны Балтии, оказываются в числе лидеров антироссийских настроений. Именно они финансируют и привлекают иностранных агентов для достижения своих целей.
«Данная связка проявила себя и в этом году. В частности, иноагенты призывали к ракетным ударам по территории России, проводили 9 мая акции по сбору средств для ВСУ. Продолжались и попытки идеологической обработки российских детей в духе искажения истории Великой Отечественной войны», — рассказал Пискарев.
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