The Sunday Times: британскую внешнюю разведку MI6 впервые возглавит женщина

Руководство британской разведывательной службы MI6 рассматривает трех женщин в качестве кандидатов на пост ее нового руководителя. В случае назначения одна из них впервые в истории возглавит MI6, сообщает The Sunday Times.
Собеседования с претендентками на должность прошли на прошлой неделе. Среди кандидатов — постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, ранее занимавшая пост посла в Китае. По информации издания, ее кандидатура подвергается критике из-за предполагаемого лояльного отношения к Пекину, а также отсутствия опыта работы в разведке.
Имена двух других претенденток не раскрываются; известно лишь, что обе они являются действующими сотрудниками MI6. Действующий глава службы Ричард Мур, занимавший этот пост последние пять лет, намерен покинуть свой пост осенью 2025 года.
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