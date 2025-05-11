The Sunday Times: британскую внешнюю разведку MI6 впервые возглавит женщина

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Барбара Вудворд - одна из кандидатов на пост во внешней разведке
Барбара Вудворд - одна из кандидатов на пост во внешней разведке Фото:

Руководство британской разведывательной службы MI6 рассматривает трех женщин в качестве кандидатов на пост ее нового руководителя. В случае назначения одна из них впервые в истории возглавит MI6, сообщает The Sunday Times.

Собеседования с претендентками на должность прошли на прошлой неделе. Среди кандидатов — постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, ранее занимавшая пост посла в Китае. По информации издания, ее кандидатура подвергается критике из-за предполагаемого лояльного отношения к Пекину, а также отсутствия опыта работы в разведке.

Имена двух других претенденток не раскрываются; известно лишь, что обе они являются действующими сотрудниками MI6. Действующий глава службы Ричард Мур, занимавший этот пост последние пять лет, намерен покинуть свой пост осенью 2025 года.

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Руководство британской разведывательной службы MI6 рассматривает трех женщин в качестве кандидатов на пост ее нового руководителя. В случае назначения одна из них впервые в истории возглавит MI6, сообщает The Sunday Times. Собеседования с претендентками на должность прошли на прошлой неделе. Среди кандидатов — постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, ранее занимавшая пост посла в Китае. По информации издания, ее кандидатура подвергается критике из-за предполагаемого лояльного отношения к Пекину, а также отсутствия опыта работы в разведке. Имена двух других претенденток не раскрываются; известно лишь, что обе они являются действующими сотрудниками MI6. Действующий глава службы Ричард Мур, занимавший этот пост последние пять лет, намерен покинуть свой пост осенью 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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