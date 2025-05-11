Будапешт отложил переговоры с Киевом по поводу закарпатских венгров

Венгрия перенесла переговоры с Украиной по поводу нацменьшинств
© Служба новостей «URA.RU»
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Венгрия перенесла переговоры по нацменьшинствам в Ужгороде, которые должны были состояться завтра
Венгрия перенесла переговоры по нацменьшинствам в Ужгороде, которые должны были состояться завтра Фото:

Венгрия перенесла переговоры с Украиной, посвященные вопросам национальных меньшинств, которые должны были состояться 12 мая. Информацию об этом опубликовало Министерство юстиции Украины.

«Венгерская сторона перенесла намеченные на 12 мая консультации с украинской делегацией», — говорится в сообщении министерства. Его слова РИА Новости.

В Минюсте Украины также отметили, что встреча была задумана в качестве старта постоянного диалога по одиннадцати предложениям венгерской стороны. Однако по инициативе Будапешта ее проведение было отложено. Перенесенные консультации предполагалось провести в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация.

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Венгрия перенесла переговоры с Украиной, посвященные вопросам национальных меньшинств, которые должны были состояться 12 мая. Информацию об этом опубликовало Министерство юстиции Украины. «Венгерская сторона перенесла намеченные на 12 мая консультации с украинской делегацией», — говорится в сообщении министерства. Его слова РИА Новости. В Минюсте Украины также отметили, что встреча была задумана в качестве старта постоянного диалога по одиннадцати предложениям венгерской стороны. Однако по инициативе Будапешта ее проведение было отложено. Перенесенные консультации предполагалось провести в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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