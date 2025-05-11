Ведение переговоров с Российской Федерацией даст Украине возможность сохранить население и целостность страны. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Будем надеяться, наконец, что у украинской стороны, которая сама себе запретила ведение переговоров с Россией, будет возобладать мудрость хотя бы для того, чтобы не убить до конца украинский народ и государство Украину", — сказал Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.
Алаудинов отметил, что президент России Владимир Путин на протяжении последних трех лет и даже до начала специальной военной операции последовательно озвучивал те же самые требования. По его словам, Путин еще тогда ясно дал понять, что не принимает во внимание ультимативные заявления ряда европейских лидеров. Алаудинов также подчеркнул, что Украина уже исчерпала все возможные меры в данном конфликте.
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