На Шри-Ланке автобус сорвался в пропасть, минимум 8 человек погибли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирский автобус сорвался со скалы в холмистой местности Шри-Ланки
Пассажирский автобус сорвался со скалы в холмистой местности Шри-Ланки Фото:

На Шри-Ланке пассажирский автобус упал с обрыва. В результате ДТП погибли не менее восьми человек. Еще несколько десятков людей получили ранения. Об этом пишет иностранная пресса.

«Пассажирский автобус в воскресенье сорвался со скалы в холмистой местности Шри-Ланки, где выращивают чай. В результате чего восемь человек погибли. Более 30 получили ранения», — пишет Daily Mail, ссылаясь на источники в местной полиции.

По данным полиции, автобус принадлежал государственной туристической компании Шри-ЛанкиНа данный момент личности жертв аварии еще не установлены. Около 25 человек, пострадавших в результате происшествия, были доставлены в медицинские учреждения Нувара-Элии и Котмале. В числе госпитализированных находится и водитель автобуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Шри-Ланке пассажирский автобус упал с обрыва. В результате ДТП погибли не менее восьми человек. Еще несколько десятков людей получили ранения. Об этом пишет иностранная пресса. «Пассажирский автобус в воскресенье сорвался со скалы в холмистой местности Шри-Ланки, где выращивают чай. В результате чего восемь человек погибли. Более 30 получили ранения », — пишет Daily Mail, ссылаясь на источники в местной полиции. По данным полиции, автобус принадлежал государственной туристической компании Шри-Ланки.  На данный момент личности жертв аварии еще не установлены. Около 25 человек, пострадавших в результате происшествия, были доставлены в медицинские учреждения Нувара-Элии и Котмале. В числе госпитализированных находится и водитель автобуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...