На Шри-Ланке автобус сорвался в пропасть, минимум 8 человек погибли

На Шри-Ланке пассажирский автобус упал с обрыва. В результате ДТП погибли не менее восьми человек. Еще несколько десятков людей получили ранения. Об этом пишет иностранная пресса.
«Пассажирский автобус в воскресенье сорвался со скалы в холмистой местности Шри-Ланки, где выращивают чай. В результате чего восемь человек погибли. Более 30 получили ранения», — пишет Daily Mail, ссылаясь на источники в местной полиции.
По данным полиции, автобус принадлежал государственной туристической компании Шри-Ланки. На данный момент личности жертв аварии еще не установлены. Около 25 человек, пострадавших в результате происшествия, были доставлены в медицинские учреждения Нувара-Элии и Котмале. В числе госпитализированных находится и водитель автобуса.
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