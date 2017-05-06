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Главные новости Пермского края
17:46  06 мая 2017 0

Пьяный водитель без прав насмерть сбил двух пешеходов в Пермском крае

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, авария, разбитая машина, дтп
Сам водитель легковушки не пострадалФото: pixabay.com (архивное фото)

Пьяный водитель без прав насмерть сбил двух пешеходов в Пермском крае, сообщает ГУ МВД по региону.

ЧП произошло в поселке Кормовище Лысьвенского округа ранним утром 6 мая. Водитель ВАЗ-21093 на улице Советская врезался в пешеходов, которые шли по проезжей части ему навстречу. От мощного удара 49-летний мужчина и 36-летняя женщина погибли на месте.

«В дальнейшем выяснилось, что за рулем автомобиля находился 30-летний местный житель, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю. — Мужчина не имел специального права управления транспортным средством. Результаты медицинского освидетельствования показали у него алкогольное опьянение».

Сам виновник аварии не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Евгений Лазарев
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