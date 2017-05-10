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Главные новости Свердловской области
14:01  10 мая 2017 6

На Урале армян пообещали больше не пускать на «Бессмертный полк»

Конференция ОНФ, басай валерий
Валерий Басай уже придумал, как будет бороться с флагами на акцииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Координатор акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге Валерий Басай пообещал в следующем году закрыть вход на акцию для иностранных диаспор, которые вместо фотографий своих родственников приносят на шествие национальные флаги. Об этом активист заявил в беседе с «URA.RU».

Как пояснил Валерий Басай, 9 мая во время акции правоохранители трижды пытались вывести из колонны представителей армянской диаспоры, которые на акции размахивали флагами своей страны.

«Такое происходит уже не первый год. Они никак не хотят понять, что акция не для того, чтобы всем заявить о существовании на Урале армянской диаспоры, а для того, чтобы вспомнить погибших солдат. Это жуткое неуважение к горожанам, — заявил „URA.RU“ Басай и добавил, что против таких демонстрантов будут приниматься новые меры. — На следующий год мы будем ставить на контроль вместе с полицейскими своих людей, которые будут задавать вопросы, почему такое количество флагов у участников».

Студенты уходили с акции с охапками транспарантов в руках
Фото: Сергей Дианов

Басай также прокомментировал «URA.RU» фотографию, на которой запечатлены трое студентов, несущих охапку транспарантов с лицами военных. Активист заявил, что не знает, откуда берутся такие группы, и пообещал, что в будущем внимание к ним будет также повышено.

Журналист агентства обратился за комментарием в армянскую общину «Ани-Армения», здесь пообещали ответить позднее.

«Бессмертный полк» — общественная акция-марш, которая проходит в России в честь Дня Победы. Ее участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 9 мая 2017 года в Екатеринбурге насчитали от 70 тысяч до 100 тысяч участников акции.

Сергей Дианов
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