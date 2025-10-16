В Екатеринбурге выбрали лучшие рестораны Урала

В Екатеринбурге были названы лучшие рестораны и шефы Урала на VII церемонии вручения премии WHERETOEAT URAL. По мнению экспертов, лучшим заведением года признан Culta Bistronomic из Екатеринбурга. Всю пятерку лидеров заняли заведения из столицы Урала. Об этом рассказали в пресс-службе WHERETOEAT.
Помимо ресторанов, были и другие номинации. Звание «Шеф-повар года» в этот раз получил концепт-шеф екатеринбургского ресторана Kitchen Сергей Мирошников. Впервые звание «Женщина-шеф-повар года» удостоилась Наталья Трапезникова из Тюмени. Лучшим шеф-кондитером признан Дмитрий Зиновьев из Екатеринбурга, а лучшим сомелье Урала стала Анастасия Прудникова, работающая сразу в нескольких заведениях города.
В номинации «Бар года» победил «Шалом Шанхай» из Екатеринбурга. По мнению гастрономических журналистов, ресторан Gavi также из Екатеринбурга признан лучшим заведением года на Урале.
