20:57 10 мая 2017 2

Клуб "Оксфорд Юнайтед" не пользуется большой популярностью на родине Фото: Pixabay

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, который является зятем пермского олигарха Дмитрия Рыболовлева, планирует приобрести английский футбольный клуб «Оксфорд Юнайтед». Об этом сообщает BBC.

Известно, что Сартори уже выступил с официальным предложением о покупке клуба, при этом сумма предполагаемой сделки пока не разглашается, пишет «Интерфакс». В данный момент бизнесмен ведет переговоры с владельцем земли, на которой расположена клубная арена. «Оксфорд Юнайтед» выступает в первой английской лиге (третий по значимости дивизион страны).

Сам Рыболовлев является владельцем известного футбольного клуба «Монако», выступающего в чемпионате Франции. В прошлом году команда вошла в тройку лидеров французского первенства, завоевав путевку в Лигу Чемпионов.

В 2015 году дочь Рыболовлева Екатерина вышла замуж за уругвайского бизнесмена. Брак был зарегистрирован в Женеве, а свадебная церемония прошла на их собственном острове, где ранее сочетались браком Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис, сообщает РБК.