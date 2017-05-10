{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
Главные новости 
20:57  10 мая 2017 2

Родственник пермского олигарха покупает английский футбольный клуб

Открытая лицензия 09.06.2015. Футбол.., футбол
Клуб "Оксфорд Юнайтед" не пользуется большой популярностью на родинеФото: Pixabay

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, который является зятем пермского олигарха Дмитрия Рыболовлева, планирует приобрести английский футбольный клуб «Оксфорд Юнайтед». Об этом сообщает BBC.

Известно, что Сартори уже выступил с официальным предложением о покупке клуба, при этом сумма предполагаемой сделки пока не разглашается, пишет «Интерфакс». В данный момент бизнесмен ведет переговоры с владельцем земли, на которой расположена клубная арена. «Оксфорд Юнайтед» выступает в первой английской лиге (третий по значимости дивизион страны).

Сам Рыболовлев является владельцем известного футбольного клуба «Монако», выступающего в чемпионате Франции. В прошлом году команда вошла в тройку лидеров французского первенства, завоевав путевку в Лигу Чемпионов.

В 2015 году дочь Рыболовлева Екатерина вышла замуж за уругвайского бизнесмена. Брак был зарегистрирован в Женеве, а свадебная церемония прошла на их собственном острове, где ранее сочетались браком Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис, сообщает РБК.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров