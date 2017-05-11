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11 мая 2017
12:55  11 мая 2017 0

В Китае на глубине семи метров нашли древнюю гробницу

Строители случайно нашли захоронение, возраст которого превышает 1,4 тысячи летФото: flickr.com

Захоронение, принадлежащее зажиточному жителю древнего Китая, было обнаружено в ходе строительных работ на семиметровой глубине в уезде Цзюйлу провинции Хэбэй. По оценкам археологов, захоронение было сделано в конце VI — начале VII века.

О том, что гробница принадлежит далеко не бедному человеку, свидетельствуют обнаруженные в захоронении осколки зеркал и украшения, а также размеры сооружения — 2,5×2,3×2,5 метра. Как сообщает агентство Nation News, это уже не первая подобная находка: ранее в провинции Хэбэй была обнаружена гробница возрастом более 1,5 тысячи лет, в провинции Хунань найдены сразу две гробницы возрастом примерно 2000 лет.

Если первичные выводы археологов подтвердятся, найденная гробница принадлежит эпохе династии Суй — исторического периода объединения Китая после продолжительной смуты.

Виктор Жуков
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