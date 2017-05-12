Новые препараты продлили жизнь ВИЧ-инфицированным

03:50 12 мая 2017 0

По продолжительности жизни ВИЧ-инфицированные сравнялись со здоровыми Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Новые препараты позволили продлить жизнь ВИЧ-инфицированных людей на десять лет. Результаты исследований опубликованы в журнале Lancet.

Исследователи охватили более 88 тысяч человек, которые начали принимать антиретровирусные лекарства в 1996—2010 годах, сообщает «Национальная служба новостей». Выяснилось, что среди лечившихся в 1996—2007 годах процент умерших в первые три года был выше, чем среди тех, кто начал лечение в 2008—2010 годах.

Объясняется это тем, что препараты, которые в настоящее время используются в борьбе с ВИЧ, более эффективны и менее токсичны, обладают меньшим количеством побочных эффектов. Вирусу сложнее выработать устойчивость к этим лекарствам, отмечает телеканал 360.

Ученые пришли к выводу, что пациенты, которые начали проходить антиретровирусную терапию после 2008 года, могут дожить в среднем до 78 лет, что равняется продолжительности жизни здоровых людей, передает информагентство Nation News.