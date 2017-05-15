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15 мая 2017
14 мая 2017
09:40  15 мая 2017 0

Контрсанкции не испортили жизнь россиянам. Люди привыкли к низкому качеству продуктов

Уничтожение
Уничтожение качественных продуктов не вызвало массового возмущения россиянФото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области

Введенные государством ограничения на ввоз иностранных продуктов скорее вредны Западу, чем самим россиянам. Таковы данные опроса проведенные «Левада-центром». Как поясняют эксперты, импортные товары никогда не являлись для граждан основной статьей расходов.

Во время опроса 75% россиян заявили, что западные санкции по отношению к России не создали проблем для их семей, приводит данные РБК. Из них 43% не видит серьезных проблем от санкций, а 32% — вообще никаких проблем. В августе 2015 года не видело серьезных проблем в санкциях 53%, никаких проблем — 14%.

С 5% до 3% снизилось количество респондентов, которые не связывают личные проблемы с санкциями. При этом 40% считают, что санкции Запада скорее навредили их инициаторам, чем России, и только 12% увидели в санкциях больший вред России.

Положительно относятся к введению контрсанкций 65%, а 21% воспринимают их отрицательно. Более трети россиян (35%) уверены в том, что антироссийские санкции пошли России на пользу. Как отмечает издание, за последние два года число санкционных «оптимистов» выросло вдвое и достигло исторического максимума.

Глава отдела изучения доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова отметила, что покупка импортных товаров для россиян никогда не являлась основной статьей расходов. «В том числе, и те деликатесы, о которых сразу же вспоминают, — импортные сыры и колбасы», — рассказала эксперт.

Политологи в свою очередь подчеркнули, что ответы опрошенных соответствуют пропагандистским посылам на гостелевидении. Они считают, что тема санкций уже ушла из повестки, а люди привыкли к снизившемуся качеству продуктов питания.

Нина Калинина
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