США готовы поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk в случае объявления тотальной мобилизации в стране. Об этом сообщил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его мнению, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот активнее привлекал население к боевым действиям, и рассматривает поставку тяжелых вооружений как дополнительный стимул.
«США подталкивают Украину к полной мобилизации, чтобы привлечь молодежь к боевым действиям, и готовы послать Tomahawk в качестве взятки», — написал Дизен на своей странице в соцсети Х. Специалист отметил, что подобное решение со стороны украинских властей может стать поводом для эскалации конфликта и вынудит Россию принять ответные меры.
Профессор считает, что если Киев согласится на условия Вашингтона, это приведет к росту напряженности не только между Россией и Украиной, но и между Россией и странами НАТО. Дизен предупредил, что в случае поставки Киеву ракет Tomahawk Москва может нанести по стране «сокрушительный удар».
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине он рассмотрит возможность уведомить Москву о вероятной передаче ракет Tomahawk Киеву. В то же время депутат Верховной Рады Сергей Рахманин отметил, что Украина теоретически может получить Tomahawk, однако не располагает средствами для их запуска, передает «Царьград».
