Пермский губернатор позвал на знакомство правящую фракцию

19:31 16 мая 2017 0

Чем ближе выборы – тем больше в графике Максима Решетникова политики Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников пригласил на знакомство фракцию «Единой России» Заксобрания в полном составе. В пресс-службе губернатора «URA.RU» рассказали, что встреча с парламентариями пройдет на территории властей региона.

В четверг, 18 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников в краевой администрации проведет встречу с депутатами фракции «Единой России» Законодательного собрания Прикамья. В подобном формате глава региона впервые пообщается с парламентариями от партии власти. Ранее Решетников встречался с представителями комитетов Заксобрания и отдельно с рядом народных избранников.

На сегодняшний день фракция «Единой России» фактически является правящей в региональном парламенте. В объединение входят 42 из 60 депутатов. Таким образом, оппозиция практически не может влиять на принимаемые решения при консолидированном голосовании единороссов.

Усилиями предыдущего губернатора Виктора Басаргина (он возглавлял и во многом формировал партийный список «Единой России») по итогам выборов в прошлом году места в Заксобрании получили многочисленные руководители промышленных предприятий и строительных компаний. Также во фракцию входят политики, оказывающее значительное влияние на местные элиты — лидер фракции Юрий Борисовец, спикер Заксобрания Валерий Сухих, промышленники Армен Гарслян и Александр Бойченко. В то же время в объединении есть несколько парламентариев, которых считают сторонниками депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Последний был главным оппонентом Басаргина. Также членом фракции является и депутат Сергей Клепцин, который назначен соперником Решетникова на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидата в губернаторы.

«Для обеих сторон это будут долгожданные смотрины. С одной стороны, у Решетникова есть возможность сразу показать силу в политическом смысле, заложить фундамент для дальнейших отношений. С другой стороны, депутаты будут оценивать врио губернатора, присматриваться к нему. Не секрет, что фракция не монолитна — много влиятельных людей со своими интересами. Просто держать всех в кулаке не получится», — поделился мнением один из народных избранников.

Доктор политических наук Олег Подвинцев считает, что одна встреча с фракцией не окажет никакой роли на политическую ситуацию в Прикамье: «Очевидно, это плановое мероприятие перед предстоящей избирательной кампанией. Фракция „Единой России“ представляет собой очень сложное образование из разных людей, группировок и интересов. Однако не думаю, что настроения внутри фракции и в Заксобрании в целом отличаются. Депутатам сейчас важно увидеть однозначную поддержку Москвы в отношении нового главы региона, волю к победе, а главное — четкий план действий со стороны Решетникова».