00:39 18 мая 2017 0

Правитель Нидерландов после коронации два раза в месяц управляет пассажирским самолетом Фото: РИА Новости/Артем Житенев

Король Нидерландов Виллем-Александр рассказал о своей тайной жизни. Оказывается, после вступления на престол он регулярно подрабатывал вторым пилотом на пассажирском самолете.

При этом, как сообщает BBC, свою личность он не раскрывал, так что пассажиры не знали, что их перевозит сам король.

Виллем-Александр взошел на трон в 2013 году. Самолеты он пилотировал еще до коронации. В частности, летал за штурвалом небольшого Fokker 70 в качестве «гостевого пилота», чтобы сохранить лицензию летчика. А после коронации дважды в месяц работал вторым пилотом на пассажирских рейсах KLM Cityhopper, сообщает «Газета.ру».

«Преимущество в том, что я всегда могу тепло поприветствовать пассажиров от лица капитана и команды. И мне не приходится называть свое имя», — отметил король-летчик.