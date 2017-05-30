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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
08:36  30 мая 2017 1

«Лучше бы детям помогли!» Уральцы отправляют бездомного пса лечиться в Швейцарию. ФОТО

Псу по кличке Мистер нашли новый домФото: соцсети

Зоозащитники из Новоуральска нашли новых хозяев из Швейцарии для искалеченного пса.

Пса по кличке Мистер выкинули с третьего этажа. У собаки оказались сломаны передние лапы. До того, как зверя подобрали, он едва не погиб от голода. Спустя несколько месяцев лечения пес смог подниматься на лапы. Как сообщили зоозащитники, в Швейцарии нашлась семья, которая готова оплатить перелет и дальнейшее лечение пса.

«Сегодня мне пришло подтверждение, что Мистера ждут в Швейцарии. Прекрасная, интеллигентная семья готова выделить ему комнату в своём роскошном доме. Надо только найти полноценное питание для лежачих больных, которое вводят в жидком виде. Все силы Мистера ушли на восстановление ног, теперь нужно и весь организм восстановить», — написала в одной из тематических групп зоозащитница Евгения Решетникова.

Пост женщины неожиданно вызвал возмущение горожан.

«Не можем городскому мальчику собрать на лечение, а тут хоп… Собаку в Швейцарии ждут, на оплату перелета есть, только на лекарства надо немного», — возмутилась одна из горожанок.

«Я в шоке. Лучше бы, действительно, детям помогли», — отметила Марина Александрова.

«Найдутся люди, которые и на лечение собаки деньги соберут и найдутся те, кто ребенка спасет. Люди, которые кричат „лучше бы на лечение ребенка собирали, чем на собаку“, сравнивают чья жизнь более ценна, а в итоге не помогают никому», — привела взвешенную точку зрения Юлия Золотарева.

Данил Бардин
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