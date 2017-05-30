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17:24  30 мая 2017 0

Родственники погибших в крупной аварии детей потерпели первое поражение в суде

Ханты-Мансийск, суд хмао
Окружной суд ХМАО не стал переносить резонансный процесс в НефтеюганскФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Дело об аварии, при которой погибли 12 человек, будет рассматривать Ханты-Мансийский районный суд. Об этом «URA.RU» рассказал официальный представитель окружного суда Александр Голубев.

По словам Голубева, в окружном суде приняли такое решение на основании мнения сторон. Как ранее сообщало «URA.RU», родственники погибших и пострадавших при аварии 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском подавали ходатайство о переносе судебного процесса в Нефтеюганск — именно там жили жертвы крупного ДТП. Обвиняемые выступили против, именно этот фактор стал решающим.

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Адвокат Умар Арчаков, представляющий интересы пострадавших, сообщил агентству, что не планирует оспаривать решение окружного суда. «В законе четко прописано — изменение территориальной подсудности возможно только при условии согласия всех обвиняемых. Обвиняемые не захотели переносить дело в Нефтеюганск. Возможно, это отразится на отношении к ним потерпевших», — отметил Урчаков.

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска. Автобус, в котором ехали несовершеннолетние спортсмены и их тренеры, столкнулся поочередно с двумя грузовиками, из-за чего машину разорвало на части. 12 человек погибли, еще 13 серьезно пострадали.

На скамье подсудимых — водитель грузовика Раис Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца транспорта Александр Сидорук, а также бывший директор спортшколы «Сибиряк», воспитанники которой погибли в ДТП, Ирина Тарасова. Судебный процесс продолжится в Ханты-Мансийском районном суде. Дата ближайшего заседания пока не назначена.

Антон Степыгин
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