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Главные новости Пермского края
19:46  30 мая 2017 0

«Потепления мы даже не заметим». Пермякам обещают холодное начало лета, а отопление не вернут

Старые здания Перми., галерея, пермь
Летней погоды в ближайшие дни не будетФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермский край в ближайшее время ждет небольшое потепление, но после него придет волна холода. Летней погоды в ближайшие дни не будет.

«Потепление будет таким, что мы можем его даже не заметить, — рассказал „URA.RU“ сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. — 1—2 июня в Перми будет от 15 до 20 градусов, возможно, такая же погода продержится и 3-го числа. Начиная с 4 июня снова похолодает. Днем будет +8…+10 градусов, ночью — от +3 до +5. Заморозков не ожидается, но в целом температура в первой декаде июня будет на 5 градусов ниже нормы».

Отопительный сезон в Перми закончился 23 мая. По закону отопление можно отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет не менее 8 градусов. «Пока среднесуточная температура держится выше этих показателей, и скоро намечается потепление, но, если вдруг она понизится, мы, вероятно, включим отопление», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Синоптики обнадеживают: вторая половина июня может быть теплой. «Такой холод не может длиться вечно, я думаю, потепление вернется к нам в третьей-четверти декаде июня», — говорит Андрей Шихов.

Анна Белкина
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