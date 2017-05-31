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Главные новости Пермского края
21:35  31 мая 2017 0

В Прикамье женщина расправилась с матерью-ветераном

Музей тюрьмы. Пермь-36, камера, зона, ния, тюрьма
Преступницу ждет тюрьмаФото: Алексей Гущин © URA.RU

50-летней жительнице Верещагино предъявлено обвинение в убийстве собственной матери. По версии следствия, она задушила 91-летнюю женщину в постели.

В ночь на 19 мая задержанная находилась в квартире, в которой жила вместе с 91-летней матерью — ветераном Великой Отечественной войны. Женщина задушила прикованную к постели мать, используя подручные средства.

Пока следователи выясняют все обстоятельств убийства, обвиняемая пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, которая покажет, находится ли женщина во вменяемом состоянии, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Семен Гринберг
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