22:16 01 июня 2017 0

Клиенты банка Пумпянского в недоумении Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двусмысленные СМС-уведомления получила жительница Екатеринбурга от СКБ-Банка. В сообщении говорится, что она нарушит законодательство, если не получит карту «Мир».

«Сабрина Икрамжановна! В целях соблюдения законодательства РФ бесплатно получите карту МИР в любом офисе СКБ-банка. ПАО СКБ-банк», — говорится в сообщении, которое получила читательница. Там не уточняется, какое же именно нарушение закона может случиться, если девушка не получит банковскую карту.

Национальная система платежных карт «МИР» появилась летом 2014 года и позиционировалась как альтернатива зарубежным системам. С 1 июля 2017 года карта будет выдаваться всем, кто обратится за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные россияне-бюджетники должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Пенсионеры также должны будут получить пластик до 1 июля 2020 года. При этом закон позволяет получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам «МИР».

«Странно то, что я вообще не имею с этим банком никаких дел. Но несколько лет назад я получала на нее стипендию. Карту давно потеряла, но номер телефона не меняла», — говорит читательница.

«Такие sms приходят клиентам СКБ-банка — сотрудникам бюджетных или государственных предприятий, которые обслуживаются на зарплатных проектах СКБ-банка. Напомним, что с июля 2018 года все расчеты государственных и муниципальных организаций с гражданами с использованием банковских карт должны осуществляться с помощью карты национальной платежной системы, а с июля 2017 года банки обязаны обеспечить прием карт „Мир“ на всех своих устройствах. Оформление карты „Мир“ в СКБ-банке — бесплатно», — говорится в официальном ответе пресс-службы банка на запрос «URA.RU».

На горячей линии поддержки абонентов банка консультант ответил, что закон мы нарушим, если не получим карту до 1 июля 2018 года, а банк предлагает сделать это заранее.